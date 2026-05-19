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कुरुक्षेत्र में खुले फ्यूज और नीचे लगे ट्रांसफार्मर ने ली मजदूर की जान, ग्रामीणों का बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा

खेत से लौटते समय हुआ हादसा: ग्रामीणों के अनुसार बलविंदर खेतों में स्प्रे और खाद डालने का काम करता था. सोमवार सुबह वह खेत से अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान गली में लगे ट्रांसफार्मर के पास से गुजरते समय वह स्कूल वैन को रास्ता देने लगा. तभी अचानक वह करंट की चपेट में आ गया. करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया. परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

कुरुक्षेत्र: जिले के शाहबाद के गांव चनारथल में सोमवार सुबह करीब 6 बजे 50 वर्षीय मजदूर बलविंदर की करंट लगने से मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम जैसा माहौल है. ग्रामीणों ने इस घटना के लिए बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई है.

ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाए आरोप: मामले में ग्रामीण नरेश कश्यप ने कहा कि, "गांव में ट्रांसफार्मर और फ्यूज काफी नीचे लगाए गए हैं. कई बार विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. नीचे लटके तार और खुले फ्यूज लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं."

एक साल से बनी हुई है समस्या: वहीं, प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण जगबीर सिंह ने कहा कि, "गांव में पिछले करीब एक साल से बिजली व्यवस्था खराब है. एक फेस डायरेक्ट चल रहा है और फ्यूज भी खुले पड़े हैं. कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था. बीती रात करीब 1 बजे से बिजली गुल थी. फ्यूज उड़ने के कारण सप्लाई बाधित हो गई थी. रात के समय लाइनमैन को सूचना भी दी गई, लेकिन उसने सुबह ड्यूटी का हवाला देकर आने से मना कर दिया."

प्रशासन के रवैये पर भी सवाल: ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हादसे के कई घंटे बाद तक बिजली विभाग, प्रशासन या पुलिस का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. इससे लोगों में भारी रोष है. ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में लगे ट्रांसफार्मर और फ्यूज को ऊंचाई पर लगाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. उनका कहना है कि खुले तार और नीचे लगे फ्यूज बच्चों के लिए भी बड़ा खतरा बने हुए हैं.

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