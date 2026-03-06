ETV Bharat / state

अनियंत्रित होकर रोड पर पलटा छोटा हाथी वाहन, मजदूर की मौके पर मौत

लक्सर में एक छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई.

लक्सर: प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ दिनों-दिन बढ़ रहा है. सड़क हादसों में लोग आए दिन हताहत हो रहे हैं. वहीं लक्सर थाना पथरी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में छोटा हाथी (लोडर वाहन) पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. वाहन में लदे मार्बल पत्थरों के नीचे दबने से व्यक्ति मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार थाना पथरी क्षेत्र के गांव धनपुरा निवासी मेहरबान (50) पुत्र अकबर लक्सर से छोटा हाथी वाहन (यूके-17-सीए-6314) में मार्बल पत्थर भरकर हरिद्वार की ओर जा रहा था. जैसे ही वाहन फेरपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, ओवरलोड होने के कारण अचानक टायर फट गया. टायर फटते ही वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. हादसे के दौरान पीछे बैठा व्यक्ति मार्बल पत्थरों के नीचे दब गए. सूचना मिलते ही थाना पथरी पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद पत्थरों के नीचे दबे मेहरबान को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

थाना अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि छोटा हाथी लक्सर से मार्बल पत्थर लेकर हरिद्वार जा रहा था. फेरूपुर के पास टायर फटने से वाहन पलट गया, जिससे पत्थरों के नीचे दबने से मेहरबान की मौत हो गई. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

सीएनजी से भरे दो ट्रकों की टक्कर: होली के दौरान लक्सर–पुरकाजी रोड पर ब्राह्मणवाला पुलिया के समीप सीएनजी गैस से भरे दो भारी वाहनों की आमने-सामने से भीषण टक्कर हो गई. सूचना पर खानपुर थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने एहतियातन के लिए हादसे वाली जगह से पहले ही गोवर्धनपुर और खानपुर की ओर से यातायात बंद कराया था. साथ ही दमकल विभाग, आपदा नियंत्रण टीम और सीएनजी विशेषज्ञों को मौके पर बुलाया गया.

घटनास्थल पर गैस सिलेंडरों से लगातार गैस रिसाव होने लगा था, जिससे स्थानीय लोगों व पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. बताया गया था कि तुगलपुर स्थित सीएनजी प्लांट से संबंधित दो ट्रक सीएनजी गैस से भरे हुए थे, जिनकी आपस में टक्कर हो गई थी. हादसे के बाद आग या विस्फोट की आशंका पैदा हो गई थी. लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया था.

