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फरीदाबाद में मौत का सीवर, सफाई के दौरान जहरीली गैस से कर्मचारी की मौत, एक की हालत गंभीर

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-25 में सोमवार को सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दो कर्मचारी बेहोश होकर सीवर के अंदर गिर गए. हादसे में करीब 35 वर्षीय असलम की मौत हो गई, जबकि करीब 30 वर्षीय बंटी की हालत गंभीर बनी हुई है. बंटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

जहरीली गैस से एक की मौत : सेक्टर-25 स्थित प्लॉट नंबर-132 में इंपिरियल ऑटो कंपनी संचालित है. प्लॉट मालिक की ओर से सीवर की सफाई के लिए बाहर से तीन कर्मचारियों को बुलाया गया था. असलम, बंटी और उनका एक अन्य साथी पिछले करीब तीन दिनों से यहां सीवर की सफाई का काम कर रहे थे. तीनों सेक्टर-56 स्थित आशियाना के पास रहते हैं. सोमवार सुबह करीब 10 बजे असलम सीवर के मैनहोल में उतरा. उसके पीछे बंटी भी सफाई के लिए नीचे चला गया. बताया जा रहा है कि इसी दौरान मैनहोल के अंदर अचानक जहरीली गैस फैल गई. गैस की चपेट में आने से असलम बेहोश होकर सीवर में गिर गया. उसे बचाने के लिए नीचे उतरा बंटी भी बेहोश हो गया.

फरीदाबाद में मौत का सीवर (ETV Bharat)

बहन ने लगाया आरोप : दोनों को सीवर के अंदर गिरता देखकर तीसरे कर्मचारी ने आसपास के लोगों से मदद मांगी. स्थानीय लोगों की मदद से बंटी को बाहर निकालकर गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। वहीं, असलम को काफी देर बाद सीवर से बाहर निकाला जा सका. पुलिस की मौजूदगी में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बंटी की बहन सपना ने आरोप लगाया कि दोनों कर्मचारियों को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतारा गया था. उन्होंने बताया कि बंटी शादीशुदा है और उसके दो छोटे बच्चे हैं, जबकि असलम अविवाहित था. सफाई यूनियन प्रधान अनूप चंदालिया ने भी घटना को लेकर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए. फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि जहरीली गैस की चपेट में आने से असलम की मौत हुई है, जबकि दूसरे कर्मचारी की हालत गंभीर है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है.