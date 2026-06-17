ETV Bharat / state

मकराना में हादसा: खदान में गिरने से श्रमिक की मौत, परिजनों ने मांगा मुआवजा

श्रमिक टंकी से पत्थर गिरा रहा था कि बड़ा पत्थर टंकी पर आ गिरा. इससे संतुलन बिगड़ा और श्रमिक खान में गिर गया.

Accident at Makrana quarry
मकराना की खदान में हादसा (Photo Source: Makrana Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 5:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के मकराना क्षेत्र में खदान हादसा हो गया. मकराना की साहब वाली रेंज में बुधवार को खदान हादसे में मजदूर की मौत हो गई. मृतक की पहचान मकराना के निकटवर्ती गुणावती निवासी लक्ष्मण राम (45) पुत्र नानूराम गुर्जर के रूप में हुई है.

मकराना थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि लक्ष्मण राम खदान में टंकी से पत्थर गिराने का काम कर रहा था. इसी दौरान अचानक बड़ा पत्थर टंकी पर आ गिरा. इससे लक्ष्मण का संतुलन बिगड़ गया. संतुलन बिगड़ने के कारण वह खान के अंदर गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों ने इस संबंध में रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की जाएगी.

पढ़ें: भीलवाड़ा में खदान हादसा: 150 फीट गहरी खान में दबे दो मजदूर, राहत कार्य जारी

मुआवजे की मांग: थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि हादसे के बाद साथी मजदूरों ने पड़ोस की खान में लगी क्रेन की सहायता से श्रमिक लक्ष्मण राम को बाहर निकाला. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह बेनीवाल और थानाधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा घटनास्थल पर पहुंचे.

अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और जानकारी जुटाई. इधर, घटना के बाद मृतक के परिजनों और संबंधित पक्षों के बीच मुआवजा राशि को लेकर वार्ता हुई. शव मकराना राजकीय हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा गया.

पढ़ें: अजमेर में बुलडोजर के साथ खदान में दबा चालक, रेस्क्यू जारी

TAGGED:

WORKER DIES AFTER FALLING INTO MINE
FAMILY DEMAND FOR COMPENSATION
मकराना की खदान में दुर्घटना
BODY RETRIEVED WITH HELP OF CRANE
MINE ACCIDENT IN MAKRANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.