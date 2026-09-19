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भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा, लोहे में दबकर श्रमिक की मौत, मुआवजा की मांग को लेकर मजदूरों का हंगामा

भिलाई के निजी कंपनी में श्रमिक हादसे का शिकार हो गया. हादसे के बाद मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया.

Worker died in Factory
भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
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भिलाई : भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में एक बार फिर दर्दनाक हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह काम के दौरान एक श्रमिक हादसे का शिकार हो गया. हादसे में गंभीर रूप से घायल श्रमिक को तत्काल शास्त्री नगर सुपेला स्थित बीएम शाह अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 46 वर्षीय चंद्रशेखर सिंह के रूप में हुई है, जो बिहार का रहने वाला था.

कैसे हुआ हादसा ?

बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर निजी कंपनी में मैटेरियल शिफ्टिंग का काम करता था और कंपनी परिसर में बने कमरे में रहकर काम कर रहा था. सहकर्मियों के मुताबिक, शनिवार सुबह साढ़े 8 बजे ट्रॉली से सामान उतारने के दौरान अचानक भारी लोहे का सामान गिर गया और चंद्रशेखर उसकी चपेट में आ गया. हादसे के बाद साथी श्रमिकों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

Worker died in Factory
भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन

मौत की खबर मिलते ही कंपनी के गेट के सामने श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.श्रमिक अखिलेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि कंपनी में सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं हैं और मजदूरों से बिना पर्याप्त सेफ्टी के काम कराया जाता है. उन्होंने मृतक के चार बच्चों का हवाला देते हुए परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की.

fellow workers create ruckus
मुआवजा की मांग को लेकर मजदूरों का हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम इस कंपनी में काम करते हैं,लेकिन सुरक्षा का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है. बिना सेफ्टी के काम करने के कारण ये हादसा हुआ है.हम चाहते हैं कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा मिले- अखिलेश कुमार सिंह, श्रमिक


मजदूरों के समर्थन में पहुंचे बीजेपी नेता नागेंद्र सिंह ने कहा कि कंपनी प्रबंधन से बातचीत कर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.इधर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.

भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हादसे के बाद चंद्रशेखर को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजनों के पहुंचने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.पुरानी भिलाई पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है-प्रशांत सिंह, सीएसपी

इस घटना ने एक बाद फिर श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं. दूसरे राज्यों से कई श्रमिक भिलाई में काम करने के लिए आते हैं. लेकिन सुरक्षा अनदेखी के कारण वो हादसे का शिकार हो जाते हैं.इस मामले में भी लापरवाही के कारण श्रमिक की जान गई है.

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