जलावन की लकड़ी काट रहा था युवक, अचानक हुआ जोरदार धमाका और थम गई सांसें
मुरैना के सिविल लाइन थानाक्षेत्र के जौरा खुर्द स्थित कुशवाह कॉलोनी का मामला. किस वजह से हुआ विस्फोट, फॉरेंसिक टीम कर रही मामले की जांच.
मुरैना: मुरैना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरा खुर्द की कुशवाह कॉलोनी में शुक्रवार शाम एक रहस्यमय धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया. अपने घर के सामने घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी काट रहे एक मजदूर युवक के पास अचानक जोरदार विस्फोट हुआ. धमाके में घायल युवक की मौत हो गई.
मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरा खुर्द स्थित कुशवाह कॉलोनी में शुक्रवार शाम घर के सामने लकड़ी काट रहे बीरेंद्र कुशवाह(35) को क्या पता था कि अगला वार उसकी जिंदगी का आखिरी पल साबित होगा. जैसे ही उसने लकड़ी पर हथोड़े से जोरदार चोट की, उसी क्षण तेज धमाका हुआ और पूरा मोहल्ला दहल उठा. धमाका इतना भयानक था कि लकड़ी के नुकीले टुकड़े छर्रों की तरह उड़कर बीरेंद्र के शरीर में धंस गए. वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा.
चीख-पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी दौड़े और उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई. बीरेंद्र पेशे से मजदूर था और बोरिंग का काम कर अपने परिवार का पेट पालता था. उसके तीन छोटे बच्चे हैं. अचानक हुई इस मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम को लकड़ी के टुकड़ों पर काले जले हुए निशान मिले. इससे आशंका जताई जा रही है कि लकड़ी के अंदर किसी तरह का बारूद या ज्वलनशील पदार्थ भरा हो सकता है, जो चोट लगते ही फट पड़ा. हालांकि असली वजह फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी.
पड़ोसी सुदामा कुशवाहा का कहना है कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि घरों की दीवारों और लोहे के गेट तक में छेद हो गए. कुछ पल के लिए लोगों को लगा मानो कोई बम फट गया हो. पुलिस ने घटनास्थल से लकड़ी, छेनी और हथौड़ी जब्त कर ली है और हर एंगल से जांच शुरू कर दी है.
मामले में सिविल लाईन थाना प्रभारी उदयभान सिंह ने बताया " ऐसा बताया जा रहा है कि लकड़ी फाड़ते समय विस्फोट हुआ. हादसे के दौरान घायल युवक की मृत्यु हो गई है. विस्फोट कैसे और किस चीज का हुआ यह जांच का विषय है. हमने घटना स्थल से लकड़ी के टुकड़े जब्त किए जिस पर काले धब्बे मिले हैं. फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है.