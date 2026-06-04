रुद्रपुर में बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में मजदूर की मौत, आरोपी बाइक सवार मौके से फरार
रुद्रपुर में बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 4, 2026 at 12:13 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक एक निजी कंपनी में कार्यरत था और ड्यूटी से घर लौट रहा था. हादसा उस समय हुआ जब रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
रामपुर रुद्रपुर हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 50 वर्षीय नरेश दिवाकर की मौत हो गई. नरेश दिवाकर पुत्र रामगोपाल दिवाकर ग्राम बुजुर्ग रम्पुरा, थाना बिलासपुर यूपी का निवासी था. वह अपने पीछे पत्नी शारदा देवी, चार बेटियों और दो बेटों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गया. परिवार के अनुसार नरेश दिवाकर एक कंपनी के सुपर साइन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कार्यरत था और प्रतिदिन की तरह ड्यूटी पूरी करके घर लौट रहा था. मृतक के बड़े पुत्र शिवम दिवाकर ने बताया कि उनके पिता नरेश दिवाकर अपने साथी सोनू दिवाकर के साथ बाइक से घर आ रहे थे. इसी दौरान सोनिया होटल के सामने शाहाबाद की ओर से रॉन्ग साइड में आ रही एक बाइक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी भीषण थी कि नरेश दिवाकर गंभीर रूप से घायल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद बाइक चालक अजय कुमार, निवासी शाहाबाद जनपद रामपुर, घायल नरेश दिवाकर को अस्पताल लेकर पहुंचा. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचाने के बाद आरोपी चालक अजय कुमार वहां से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. क्षेत्राधिकारी (सीओ) विभव सैनी ने बताया कि पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है तथा घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि हादसे की पूरी सच्चाई सामने आ सके. सीओ विभव सैनी ने कहा कि मृतक के परिजनों की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं नरेश दिवाकर की असमय मृत्यु से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई है.
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