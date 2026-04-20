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वन्यजीव तस्करी के खिलाफ संयुक्त टास्क फोर्स बनाने की प्लानिंग, वन विभाग समेत पुलिस को किया जा रहा मजबूत

संयुक्त टास्क फोर्स बनाने की योजना ( Etv bharat )

पलामू: वन्य जीवों की तस्करी के खिलाफ एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने की पहल की जा रही है. इस टास्क फोर्स में वन विभाग, पुलिस एवं वे सभी तंत्र शामिल होंगे, जो वन्य जीव की तस्करी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के दौरान सहयोग भी करते हैं.

तस्करी के नेटवर्क का खुलासा

दरअसल, हाल के दिनों में झारखंड के विभिन्न इलाकों में वन्य जीव के तस्करी से जुड़े हुए कई नेटवर्क पकड़े गए हैं. यह कार्रवाई पलामू, जमशेदपुर, रांची, लातेहार, गढ़वा समेत कई जिलों में हुई है. इस दौरान बाघ, तेंदुआ, सांप के जहर रेड सैंड बोला, हांथी के दांत, पैंगोलिन का स्कल आदि की तस्करी का नेटवर्क निकलकर सामने आया था.

संयुक्त ट्रांसपोर्ट बनाने का निर्णय

इस नेटवर्क से जुड़े हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. कार्रवाई के दौरान वन विभाग और वाइल्डलाइफ, प्राइम कंट्रोल ब्यूरो को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था. कार्रवाई के दौरान चुनौतियों को देखते हुए एक संयुक्त ट्रांसपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है और सभी तंत्र को एक प्लेटफार्म पर लाया जा रहा है.

आपस में जानकारी साझा कर रही हैं एजेंसियां