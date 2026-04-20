वन्यजीव तस्करी के खिलाफ संयुक्त टास्क फोर्स बनाने की प्लानिंग, वन विभाग समेत पुलिस को किया जा रहा मजबूत
वन्यजीवों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है.
Published : April 20, 2026 at 8:59 PM IST
पलामू: वन्य जीवों की तस्करी के खिलाफ एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने की पहल की जा रही है. इस टास्क फोर्स में वन विभाग, पुलिस एवं वे सभी तंत्र शामिल होंगे, जो वन्य जीव की तस्करी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के दौरान सहयोग भी करते हैं.
तस्करी के नेटवर्क का खुलासा
दरअसल, हाल के दिनों में झारखंड के विभिन्न इलाकों में वन्य जीव के तस्करी से जुड़े हुए कई नेटवर्क पकड़े गए हैं. यह कार्रवाई पलामू, जमशेदपुर, रांची, लातेहार, गढ़वा समेत कई जिलों में हुई है. इस दौरान बाघ, तेंदुआ, सांप के जहर रेड सैंड बोला, हांथी के दांत, पैंगोलिन का स्कल आदि की तस्करी का नेटवर्क निकलकर सामने आया था.
संयुक्त ट्रांसपोर्ट बनाने का निर्णय
इस नेटवर्क से जुड़े हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. कार्रवाई के दौरान वन विभाग और वाइल्डलाइफ, प्राइम कंट्रोल ब्यूरो को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था. कार्रवाई के दौरान चुनौतियों को देखते हुए एक संयुक्त ट्रांसपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है और सभी तंत्र को एक प्लेटफार्म पर लाया जा रहा है.
आपस में जानकारी साझा कर रही हैं एजेंसियां
पुलिस को भी वन्य जीव तस्करी से जुड़े कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है और वन विभाग की टीम इसके लिए मदद कर रही है. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में वाइल्डलाइफ, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा वन विभाग और पुलिस की टीम को संयुक्त रूप से तस्करी से जुड़ी हुई जानकारी को साझा किया गया है.
आरोपियों के खिलाफ मुकदमों के अनुसंधान, प्रॉसीक्यूशन आदि पर संबंधित अधिवक्ताओं को भी जानकारी दी गई है. वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की पहले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
सभी बिंदुओं पर वाइल्डलाइफ क्राइम को लेकर जानकारी दी जा रही है. वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, पलामू टाइगर रिजर्व पुलिस एवं इससे जुड़े हुए अधिवक्ताओं को कानूनी पहलुओं के बारे में बता रही है. कार्रवाई के दौरान बरतने वाली सावधानी के साथ-साथ आरोपियों के खिलाफ मुकदमों के अनुसंधान पर भी चर्चा की जा रही है: प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व
ये भी पढ़ें- वन्यजीवों के शिकार का कितना बड़ा है नेटवर्क? शिकार में होता है देसी जुगाड़ और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल
बैंकॉक से बिस्किट और केक के पैकेट में छिपाकर लाया 11 सांप, मुंबई एयरपोर्ट पर तस्कर गिरफ्तार
40 लाख के दुर्लभ प्रजाति के 190 कछुए बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार