संभल में महिष्मती नदी होगी पुनर्जीवित, अतिक्रमण हटाने और खुदाई का काम शुरू
संभल में जेसीबी से माहिष्मती नदी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 5:45 PM IST
संभल: वर्षों से अतिक्रमण की चपेट में रही महिष्मती नदी के पुनरुद्धार का अभियान शुरू कर दिया गया है. ग्राम हबीबपुर, रसूलपुर सराय और खग्गूपुरा क्षेत्र में जेसीबी की मदद से नदी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. अभियान के दौरान मौके पर तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद है.
नायब तहसीलदार सुधीर कुमार के अनुसार, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में यह सामने आया कि नदी की भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किया गया है.
जांच में यह भी पाया गया कि विकास खंड संभल के पांच गांवों में नदी की लंबे समय से खुदाई नहीं कराई गई है, जिसके कारण नदी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हुआ है.
नदी के पुनर्जीवन और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, गुरूवार को जेसीबी के माध्यम से नदी की खुदाई कार्य शुरू की गई है, जल्द ही 15 दिनों में माहिष्मती नदी की खुदाई कर उसे जीवित किया जाएगा.
नायब तहसीलदार सुधीर कुमार ने बताया कि महिष्मती नदी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन वर्तमान में इसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है. इसी कारण प्रशासन द्वारा नदी की पैमाइश कराते हुए जेसीबी से अतिक्रमण हटाने और नदी की खुदाई का कार्य कराया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि यह नदी खग्गूपुरा से चंदायन तक लगभग 7 किलोमीटर लंबी है. पुनरुद्धार कार्य की शुरुआत रसूलपुर सराय से की गई है और इसे लगभग 15 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
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