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संभल में महिष्मती नदी होगी पुनर्जीवित, अतिक्रमण हटाने और खुदाई का काम शुरू

महिष्मती नदी को पुनर्जीवित करने का काम शुरू ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: वर्षों से अतिक्रमण की चपेट में रही महिष्मती नदी के पुनरुद्धार का अभियान शुरू कर दिया गया है. ग्राम हबीबपुर, रसूलपुर सराय और खग्गूपुरा क्षेत्र में जेसीबी की मदद से नदी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. अभियान के दौरान मौके पर तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद है.



नायब तहसीलदार सुधीर कुमार के अनुसार, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में यह सामने आया कि नदी की भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किया गया है. जांच में यह भी पाया गया कि विकास खंड संभल के पांच गांवों में नदी की लंबे समय से खुदाई नहीं कराई गई है, जिसके कारण नदी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हुआ है. अतिक्रमण की चपेट में महिष्मती नदी (VIDEO Credit: ETV Bharat)