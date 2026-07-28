पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 30 जुलाई तक रहेगा वर्क सस्पेंड, जनरल हाउस बैठक में तीन प्रस्ताव पारित
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जनरल हाउस बैठक में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए.
Published : July 28, 2026 at 8:30 PM IST
पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) नीति के विरोध में अपना आंदोलन तेज कर दिया है. इस संबंध में मंगलवार को बार की जनरल हाउस बैठक में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए. इस बैठक में तीस जुलाई तक हाई कोर्ट में वर्क सस्पेंड रखते हुए एलएडीसी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है.
तीन प्रस्ताव पारित किए: बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार जनरल हाउस की बैठक का मुख्य एजेंडा एलएडीसी नीति के क्रियान्वयन के विरोध में जारी आंदोलन की आगामी रणनीति तय करना था. बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं ने एक स्वर में तीन प्रस्ताव पारित किए.
अधिवक्ता अरविंद सेठ को कारण बताओ नोटिस: पहले प्रस्ताव के तहत अधिवक्ता अरविंद सेठ को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया. जनरल हाउस का मत है कि उन्होंने जनहित याचिका दायर कर विधिक बिरादरी के हितों के विपरीत काम किया है. इस कारण उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया.
दूसरा प्रस्ताव: दूसरे प्रस्ताव में पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कार्यरत सभी एलएडीसी अधिवक्ताओं के लाइसेंस/पैनल को बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा द्वारा निलंबित किए जाने की मांग की गई. साथ ही यह फैसला भी लिया गया कि इस संबंध में जारी होने वाले निलंबन आदेश को 30 जुलाई की दोपहर 12 बजे आयोजित होने वाली जनरल हाउस बैठक के समक्ष रखा जाए.
तीसरा प्रस्ताव: तीसरे सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एलएडीसी नीति के विरोध में संयुक्त कार्रवाई समिति (जॉइंट एक्शन कमेटी) के समर्थन में तत्काल प्रभाव से न्यायिक कामकाज से विरत रहने का फैसला लिया गया. यह निर्णय 28 जुलाई से 30 जुलाई (दोनों दिन) तक प्रभावी रहेगा. बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि आंदोलन की आगामी रणनीति और भविष्य की कार्रवाई पर अंतिम फैसला 30 जुलाई की दोपहर 12 बजे होने वाली जनरल हाउस बैठक में लिया जाएगा.
एलएडीसी नीति के क्रियान्वयन का विरोध: गौरतलब है कि एलएडीसी नीति के क्रियान्वयन को लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बार संगठनों में लगातार विरोध जारी है. इसी कड़ी में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी संयुक्त कार्रवाई समिति के समर्थन में आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है. बार का कहना है कि अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर उनकी लड़ाई जारी रहेगी और आगामी जनरल हाउस बैठक में आंदोलन की दिशा को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा.
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