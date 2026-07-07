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251 करोड़ की मेगा प्लानिंग, HIMUDA को राजेश धर्माणी का बड़ा संदेश- 'रफ्तार-पारदर्शिता और किफायती आवास पर दें फोकस'

वित्त वर्ष 2025-26 में 117 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले हिमुडा ने 200 करोड़ रुपए का कारोबार किया.

HIMUDA Board of Directors Meeting
हिमुडा निदेशक मंडल की बैठक (@DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 8:42 AM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में आवास और शहरी विकास परियोजनाओं को नई गति देने के लिए सरकार ने बड़ा रोड मैप तैयार किया है. आवास, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में हुई हिमुडा निदेशक मंडल की 59वीं बैठक में 251 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई. बैठक में लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने, भूमि खरीद, किफायती आवास, पारदर्शी नीलामी और संस्थान के आधुनिकीकरण जैसे कई अहम फैसलों पर मुहर लगी.

परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को प्रदेशभर में चल रही और प्रस्तावित सभी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "हर परियोजना में पारदर्शिता, दक्षता और जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. इसके साथ ही अधिकारियों को सभी योजनाएं तय समयसीमा में पूरी कर लोगों को गुणवत्तापूर्ण आवास और बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए."

251 करोड़ की कार्य योजना को मंजूरी

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 251 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट अनुमान को स्वीकृति प्रदान की. इसमें भविष्य की आवास एवं शहरी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद के लिए 52 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. मंत्री ने राजेश धर्माणी ने कहा कि, "सुनियोजित भूमि अधिग्रहण से आने वाले वर्षों में हिमुडा की विकास योजनाओं को और मजबूती मिलेगी." इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हिमुडा की आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए. साथ ही कारोबार में सुगमता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और लोगों की जरूरतों के अनुरूप किफायती आवास विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया.

117 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 200 करोड़ का कारोबार

निदेशक मंडल ने रक्कड़ फेज-4 स्थित हिमुडा कॉलोनी के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति को भी मंजूरी प्रदान की. इससे पात्र लोगों को राहत मिलेगी और लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान का रास्ता साफ होगा. बैठक में बताया गया कि, वित्त वर्ष 2025-26 में 117 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले हिमुडा ने 200 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो संस्थान की बेहतर वित्तीय स्थिति का संकेत है.

ठेकेदार नियमों में संशोधन, मुख्यालय होगा आधुनिक

हिमुडा की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप ठेकेदार पंजीकरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा शिमला स्थित निगम विहार में हिमुडा मुख्यालय को आधुनिक कॉर्पोरेट स्वरूप देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली, जिससे कार्यालय का कार्य वातावरण बेहतर होगा और आम लोगों को सेवाएं अधिक प्रभावी एवं सुगमता से मिल सकेंगी.

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