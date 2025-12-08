ETV Bharat / state

जल्द मिलेगा पानी : कोटा में मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP परियोजना के लिए वर्क ऑर्डर जारी, 1.13 लाख घरों में पानी पहुंचेगी

कोटा : मॉडिफाइड पार्वती-कालीसिंध-चंबल इंटीग्रेटेड ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP) का पहला बैराज कोटा जिले में नौनेरा (नवनेरा) साल 2024 में बनकर तैयार हो गया था. इसमें पानी स्टोरेज भी किया गया था. साथ ही बाद में छोड़ दिया गया. यहां से 749 गांव और 6 कस्बों में पानी देने की योजना भी है, जिस पर आखिर बैराज बनने के 2 साल बाद वर्क आर्डर जारी हुए हैं. जल जीवन मिशन के तहत यह परियोजना साल 2021 में स्वीकृत की गई थी, लेकिन वर्क ऑर्डर और जारी होने में 4 साल लग गए हैं. इस 1149 करोड़ रुपए के वर्क आर्डर से 1.13 लाख घरों में पानी पहुंचेगी, जिसमें कोटा और बूंदी जिले की लाखों आबादी को फायदा पहुंचाने वाला है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ऑफिस से जारी सूचना के अनुसार जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना को जल जीवन मिशन के तहत साल 2021 में स्वीकृत किया था, जिसमें 1661.14 करोड़ स्वीकृत किए गए थे. योजना के चारों पैकेज के लिए 1149.36 करोड़ रुपए के वर्क ऑडर जारी कर दिए हैं. बिरला ने इस संबंध में पीएचईडी के अधिकारियों से परियोजना की समीक्षा भी की. परियोजना के लिए साल 2022 और 2023 में भी टेंडर डाले गए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे. वहीं, अब इस परियोजना को चार पैकेज में विभाजित कर टेंडर डाले गए. यह सफल रहे हैं और वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए हैं.

