जल्द मिलेगा पानी : कोटा में मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP परियोजना के लिए वर्क ऑर्डर जारी, 1.13 लाख घरों में पानी पहुंचेगी
नौनेरा (नवनेरा) बांध से 749 गांव और 6 कस्बों में पानी देने की योजना पर आखिर 2 साल बाद वर्क ऑर्डर जारी हुए हैं.
Published : December 8, 2025 at 10:05 AM IST
कोटा : मॉडिफाइड पार्वती-कालीसिंध-चंबल इंटीग्रेटेड ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP) का पहला बैराज कोटा जिले में नौनेरा (नवनेरा) साल 2024 में बनकर तैयार हो गया था. इसमें पानी स्टोरेज भी किया गया था. साथ ही बाद में छोड़ दिया गया. यहां से 749 गांव और 6 कस्बों में पानी देने की योजना भी है, जिस पर आखिर बैराज बनने के 2 साल बाद वर्क आर्डर जारी हुए हैं. जल जीवन मिशन के तहत यह परियोजना साल 2021 में स्वीकृत की गई थी, लेकिन वर्क ऑर्डर और जारी होने में 4 साल लग गए हैं. इस 1149 करोड़ रुपए के वर्क आर्डर से 1.13 लाख घरों में पानी पहुंचेगी, जिसमें कोटा और बूंदी जिले की लाखों आबादी को फायदा पहुंचाने वाला है.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ऑफिस से जारी सूचना के अनुसार जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना को जल जीवन मिशन के तहत साल 2021 में स्वीकृत किया था, जिसमें 1661.14 करोड़ स्वीकृत किए गए थे. योजना के चारों पैकेज के लिए 1149.36 करोड़ रुपए के वर्क ऑडर जारी कर दिए हैं. बिरला ने इस संबंध में पीएचईडी के अधिकारियों से परियोजना की समीक्षा भी की. परियोजना के लिए साल 2022 और 2023 में भी टेंडर डाले गए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे. वहीं, अब इस परियोजना को चार पैकेज में विभाजित कर टेंडर डाले गए. यह सफल रहे हैं और वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए हैं.
बिरला का कहना है कि समीक्षा के दौरान अधिकारियों को प्रोजेक्ट को पूरी टाइमलाइन और क्वालिटी वर्क करने के निर्देश दिए गए. बिरला ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया है परियोजना को अगस्त 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है. परियोजना पूरी होने पर कोटा जिले के 384 गांव इटावा, सुल्तानपुर और कैथून सहित 3 कस्बों को पानी मिलेगा. इसी तरह से बूंदी जिले के 365 गांव और कापरेन, लाखेरी और केशोरायपाटन कस्बों में कुल 113287 घरों को नल से जल की सुविधा मिलेगी. इसमें 1 इन्टेक वेल, 3 वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, 210 उच्च जलाशय, 14 पंपहाउस व 4500 किमी से अधिक पाइपलाइन डाली जाएंगी.
इस तरह से होगा चार पैकेज में काम
- पैकेज-1 नौनेरा इन्टेक वेल, राइजिंग मेन पाइपलाइन और 3 वाटर फिल्टर प्लांट.
- पैकेज-2 में इटावा ब्लॉक के लिए ट्रांसमिशन मेन पाइपलाइन, पंप हाउस और क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन.
- पैकेज-3 में सुल्तानपुर और लाडपुरा ब्लॉकों के लिए पाइपलाइन और पंप हाउस.
- पैकेज-4 में बूंदी जिले के नैनवा, केशवरायपाटन, तालेड़ा और बूंदी ब्लॉकों के 365 गांवों के लिए पेयजल लाइन.