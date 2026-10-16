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झांसी से दिल्ली-मुंबई का सफर हुआ आसान; तीसरी लाइन पर 120 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

तीसरी लाइन पर 120 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी: उत्तर मध्य रेलवे के झांसी-बीना रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. नवनिर्मित लाइन पर 12652 नई दिल्ली-मदुरै संपर्क क्रांति गुजरी. इससे पहले रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर परिक्षेत्र ई. श्रीनिवास द्वारा आगासोद–बीना तीसरी रेल लाइन का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के उपरांत 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल किया गया. इस रेल लाइन के शुरू होने से रेलखंड की क्षमता में वृद्धि होगी तथा यात्री और मालगाड़ियों के संचालन को अधिक सुचारु बनाने में मदद मिलेगी.

तीसरी लाइन पर दौड़ी ट्रेन (Video Credit; ETV Bharat) करीब 155 किलोमीटर लंबी झांसी–बीना तीसरी रेल लाइन परियोजना को अगस्त 2016 में स्वीकृति प्रदान की गई थी. परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2024 करोड़ रुपये है. निर्माण कार्य मार्च 2018 में शुरू हुआ था. तब से चरणबद्ध तरीके से इस मार्ग के खण्ड नियमित अंतराल पर खुलते गए एवं रेल संचालन शुरू होता गया.