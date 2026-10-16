झांसी से दिल्ली-मुंबई का सफर हुआ आसान; तीसरी लाइन पर 120 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

झांसी से दिल्ली-मुंबई का सफर हुआ आसान; तीसरी लाइन पर 120 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन
यात्री और मालगाड़ियों के संचालन को अधिक सुचारु बनाने में मिलेगी मदद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 12:12 PM IST
झांसी: उत्तर मध्य रेलवे के झांसी-बीना रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. नवनिर्मित लाइन पर 12652 नई दिल्ली-मदुरै संपर्क क्रांति गुजरी. इससे पहले रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर परिक्षेत्र ई. श्रीनिवास द्वारा आगासोद–बीना तीसरी रेल लाइन का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के उपरांत 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल किया गया. इस रेल लाइन के शुरू होने से रेलखंड की क्षमता में वृद्धि होगी तथा यात्री और मालगाड़ियों के संचालन को अधिक सुचारु बनाने में मदद मिलेगी.
करीब 155 किलोमीटर लंबी झांसी–बीना तीसरी रेल लाइन परियोजना को अगस्त 2016 में स्वीकृति प्रदान की गई थी. परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2024 करोड़ रुपये है. निर्माण कार्य मार्च 2018 में शुरू हुआ था. तब से चरणबद्ध तरीके से इस मार्ग के खण्ड नियमित अंतराल पर खुलते गए एवं रेल संचालन शुरू होता गया.
इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर तथा मध्य प्रदेश के दतिया एवं सागर जिले को लाभ मिलेगा. तीसरी रेल लाइन उपलब्ध होने से इस मार्ग पर यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के संचालन की क्षमता बढ़ेगी. इससे रेल यातायात के दबाव को कम करने, ट्रेनों की आवाजाही को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने तथा माल परिवहन को अधिक सुगम बनाने में सहायता मिलेगी.
झांसी–बीना रेलखंड नई दिल्ली–मुंबई मुख्य रेल मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस मार्ग पर रेल यातायात की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए तीसरी रेल लाइन का विकास किया गया है. अतिरिक्त लाइन से परिचालन योजना में अधिक लचीलापन आएगा और भविष्य में यात्री तथा माल परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी.
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