रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट: चंबल नदी के 36 मीटर ऊपर बन रहा दो किमी लंबा एक्वाडक्ट, 17 जिलों की बदलेगा तस्वीर

‎‎बूंदी: संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना यानी राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम पूरा होते ही पूर्वी राजस्थान से जलसंकट पूरी तरह इतिहास बन जाएगा. राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी जल परियोजना में चंबल नदी पर 2.3 किमी लंबा एक्वाडक्ट निर्माणाधीन है. यहां आगामी वर्षों में 17 जिलों की करीब 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग का पानी मुहैया कराया जाएगा. करीब 2330 करोड़ रुपए की लागत से एक्वाडक्ट तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय है.प्रोजेक्ट बीते वर्ष मई में शुरू हुआ, जो जून 2028 तक पूरा होगा.

‎बैराज, फीडर और टर्नल बना रहे: जल संसाधन विभाग के कोटा जोन के एडिशनल चीफ रियाजुद्दीन अंसारी ने बताया कि बरसात का पानी चंबल की सहायक नदियों से बह जाता है. उसे डायवर्ड करने को परियोजना की तीसरी फेज तक के काम शुरू हो गए. लगभग 9,460 करोड़ रुपए के काम जारी हैं. फेज सेकेंड में चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण चंबल पर कर रहे हैं, जो 2280 मीटर लंबा स्ट्रक्चर है. यह नदी से 36 मीटर ऊपर होगा. इसमें 5 बैरल होंगे. इससे 250 क्यूसेक पानी को डायवर्ड किया जाएगा. इस पर रोड बनेगी. नोनेरा से मेज नदी तक फीडर 21 किमी का होगा. इसका पानी मेज नदी से गलवा और इसरदा होते हुए बीसलपुर को डायवर्ड करेंगे. चंबल एक्वाडक्ट से लगभग 17 जिलों को पानी मिलेगा. जून 2028 तक तीनों फेज का काम पूरा करना है. परियोजना में चंबल पर एक्वाडक्ट और अन्य जगह बैराज, फीडर और टर्नल बनाए जा रहे हैं.‎

परियोजना पर काम को लेकर बोले... (ETV Bharat Bundi)

गुणवत्ता पर फोकस: परियोजना का निरीक्षण करने गए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने चंबल एक्वाडक्ट के कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा कराने के निर्देश दिए.परियोजना प्रदेश में जलसंकट के स्थायी समाधान की दिशा में जीवनदायिनी सिद्ध होगी.

दो जिलों को जोड़ेगा जल सेतु: चंबल एक्वाडक्ट कोटा की दीगोद के पीपलदा समेल गांव को बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गुहाटा गांव से जोड़ेगा. एक्वाडक्ट की कुल लंबाई 2280 मीटर, आंतरिक चौड़ाई 41.25 मीटर और ऊंचाई 7.7 मीटर होगी. इसकी खासियत इसके ऊपर सड़क मार्ग होना है. यह परियोजना सिर्फ पानी नहीं, बल्कि कनेक्टिविटी भी देगी.