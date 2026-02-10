रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट: चंबल नदी के 36 मीटर ऊपर बन रहा दो किमी लंबा एक्वाडक्ट, 17 जिलों की बदलेगा तस्वीर
संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना में चंबल पर एक्वाडक्ट और अन्य जगह बैराज, फीडर और टर्नल बनाए जा रहे हैं.
Published : February 10, 2026 at 2:32 PM IST
बूंदी: संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना यानी राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम पूरा होते ही पूर्वी राजस्थान से जलसंकट पूरी तरह इतिहास बन जाएगा. राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी जल परियोजना में चंबल नदी पर 2.3 किमी लंबा एक्वाडक्ट निर्माणाधीन है. यहां आगामी वर्षों में 17 जिलों की करीब 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग का पानी मुहैया कराया जाएगा. करीब 2330 करोड़ रुपए की लागत से एक्वाडक्ट तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय है.प्रोजेक्ट बीते वर्ष मई में शुरू हुआ, जो जून 2028 तक पूरा होगा.
बैराज, फीडर और टर्नल बना रहे: जल संसाधन विभाग के कोटा जोन के एडिशनल चीफ रियाजुद्दीन अंसारी ने बताया कि बरसात का पानी चंबल की सहायक नदियों से बह जाता है. उसे डायवर्ड करने को परियोजना की तीसरी फेज तक के काम शुरू हो गए. लगभग 9,460 करोड़ रुपए के काम जारी हैं. फेज सेकेंड में चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण चंबल पर कर रहे हैं, जो 2280 मीटर लंबा स्ट्रक्चर है. यह नदी से 36 मीटर ऊपर होगा. इसमें 5 बैरल होंगे. इससे 250 क्यूसेक पानी को डायवर्ड किया जाएगा. इस पर रोड बनेगी. नोनेरा से मेज नदी तक फीडर 21 किमी का होगा. इसका पानी मेज नदी से गलवा और इसरदा होते हुए बीसलपुर को डायवर्ड करेंगे. चंबल एक्वाडक्ट से लगभग 17 जिलों को पानी मिलेगा. जून 2028 तक तीनों फेज का काम पूरा करना है. परियोजना में चंबल पर एक्वाडक्ट और अन्य जगह बैराज, फीडर और टर्नल बनाए जा रहे हैं.
गुणवत्ता पर फोकस: परियोजना का निरीक्षण करने गए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने चंबल एक्वाडक्ट के कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा कराने के निर्देश दिए.परियोजना प्रदेश में जलसंकट के स्थायी समाधान की दिशा में जीवनदायिनी सिद्ध होगी.
दो जिलों को जोड़ेगा जल सेतु: चंबल एक्वाडक्ट कोटा की दीगोद के पीपलदा समेल गांव को बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गुहाटा गांव से जोड़ेगा. एक्वाडक्ट की कुल लंबाई 2280 मीटर, आंतरिक चौड़ाई 41.25 मीटर और ऊंचाई 7.7 मीटर होगी. इसकी खासियत इसके ऊपर सड़क मार्ग होना है. यह परियोजना सिर्फ पानी नहीं, बल्कि कनेक्टिविटी भी देगी.
नवनेरा बैराज से बीसलपुर तक पानी: कालीसिंध पर बने नवनेरा बैराज से पानी को पंप हाउस के जरिए लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा. मेज बैराज से फीडर और पंपिंग सिस्टम से पानी गलवा बांध तक पहुंचाएंगे. वहां से जल बीसलपुर और ईसरदा बांध में डायवर्ट किया जाएगा. यह पूरी व्यवस्था उन इलाकों तक पानी पहुंचाने की है, जहां दशकों से कम बारिश, गिरता भू-जल स्तर और फ्लोराइड युक्त पानी बड़ी समस्या है.
ये बोले लोग: क्षेत्र के किसान लोकेश शर्मा ने बताया कि योजना धरातल पर आएगी तो कई जिलों के लोगों को पानी मिलेगा. सुखा इलाकों को राहत मिलेगी. क्षेत्र के राम सिंह चौधरी बोले, लोगों को फ्लोराइड मुक्त पानी मिलेगा. कई जगह फिल्टर प्लांट लगेंगे. किसानों को 24 घंटे खेती बाड़ी के लिए पानी मिलेगा. पानी मिलने से आसपास उद्योग लगेंगे, जो रोजगार दिलाएंगे. युवा किसान हेमंत पालीवाल बोले, परियोजना से 24 घंटे किसानों को खेती का पानी मिलेगा. आसपास के 40 गांवों को फायदा पहुंचेगा. किसान तीन फसल ले सकेंगे.
ये भी जानें
- चंबल नदी पर 2.3 किमी एक्वाडक्ट का निर्माण
- 17 जिलों की 3 करोड़ 25 लाख आबादी को फायदा
- मई, 2025 में कार्य शुरू और जून, 2028 में होगा पूर्ण
- 2 हजार 330 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा एक्वाडक्ट
- पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना लगभग 90 हजार करोड़ रुपए की
- 2280 मीटर लंबा स्ट्रेक्चर 36 मीटर नदी के ऊपर होगा. इसमें 5 बैरल होंगे
- उद्योगों के लिए हजारों लाखों क्यूसेक पानी रिजर्व रखेंगे
- 24 घंटे किसानों को खेती का मिलेगा पानी
- 40 गांवों को फ्लोराइड युक्त पानी से मिलेगी मुक्ति
- किसान एक साल में तीन फसल ले सकेंगे
