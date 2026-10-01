पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज के पहले चरण का काम शुरू, खिलाड़ियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं
हरियाणा के पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज के पहले चरण का काम शुरू हो गया है.
Published : October 1, 2026 at 9:07 PM IST
पंचकूला: जिला पंचकूला के सेक्टर-32 में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है. इस परियोजना के पहले चरण का काम शुरू हो चुका है और अंतिम चरण तक के काम को भी जल्द पूरा करने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बीते बुधवार को चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज के निर्माण कार्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया. वहीं, इस विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज के लिए करीब 110 करोड़ रुपये का बजट भी तय किया गया है.
साढ़े नौ एकड़ में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज: पंचकूला सेक्टर 32 की करीब साढ़े नौ एकड़ भूमि पर इस विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाना है. इसके निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी पंचकूला मेट्रोपॉलिटिन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएमडीए) की है. शुरूआती योजना के अनुसार शूटिंग रेंज का निर्माण करीब 13.75 एकड़ भूमि पर किया जाना था. लेकिन जमीन की सीमाओं के कारण इसका दायरा संशोधित करना पड़ा, जो अब करीब साढ़े नौ एकड़ है. इस अत्याधुनिक शूटिंग रेंज पर संभावित करीब 110 करोड़ रुपये का बजट तय है.
पंजाब व हिमाचल के निशानेबाज भी: इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज में न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के निशानेबाज भी अभ्यास कर सकेंगे. वर्तमान स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के निशानेबाजों को भी अभ्यास के लिए शूटिंग रेंज का इस्तेमाल करने का लाभ देगी.
वर्तमान में चंडीगढ़ शूटिंग रेंज का सहारा: वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो जिला पंचकूला और आसपास क्षेत्र के निशानेबाजों को अभ्यास के लिए चंडीगढ़ सेक्टर 25 स्थित शूटिंग रेंज जाना पड़ता है. सभी निशानेबाज वर्षों से चंडीगढ़ शूटिंग रेंज पर जाकर ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अभ्यास करते हैं. लेकिन पंचकूला की इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य पूरा होने पर हरियाणा और विशेष रूप से पंचकूला व आसपास क्षेत्र के निशानेबाज यहां अभ्यास कर सकेंगे.
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