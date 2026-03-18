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बदरीनाथ मास्टर प्लान फर्स्ट फेज का काम पूरा, दिव्य और भव्य रूप लेने लगा धाम, देखिये तस्वीरें

धाम में पुरोहित आवास के तहत 4 ब्लॉक का निर्माण पूरा हो गया है. 7 निर्माण कार्य गतिमान हैं.

BADRINATH DHAM MASTER PLAN
बदरीनाथ मास्टर प्लान (फोटो सोर्स: जिला प्रशासन)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 18, 2026 at 4:01 PM IST

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चमोली: बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गए हैं. धाम में यातायात, तीर्थयात्रियों की पैदल आवाजाही, पथ प्रकाश, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुव्यवस्थित करने, नदी तटों की सुरक्षा, साथ ही धाम की सुरक्षा, पार्किंग सहित सभी यात्री सुविधाओं, सीवर निस्तारण के विकास के लिए 440 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं. जिससे अब योजना के अनुसार बदरीनाथ धाम का दिव्य और भव्य स्वरुप आकार लेने लगा है. धाम के मास्टर प्लान का निर्माण कार्य करवा रही पीआईयू (लोनिवि) के अधिकारियों के अनुसार बदरीनाथ धाम में सभी कार्यों को जल्द पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

फेज वन के निर्माण कार्य हुए पूर्ण: बदरीनाथ धाम को तीर्थयात्रियों की आवश्यकता के अनुरुप और यात्री सुविधाओं से लैस करने की मंशा से यहां 440 करोड़ से मास्टर प्लान के निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं. धाम को व्यवस्थित और यात्री सुविधाओं के विकास के लिए यहां निर्माण कार्यों को फेज 1 और 2 दो भागों में किया जा रहा है. जिनमें से वर्तमान तक फेज 1 के तहत वन-वे लूप रोड, बीआरओ बाईपास रोड, सिविक एमेनिटी बिल्डिंग, शेषनेत्र लेक, बद्रीश लेक, आईएसबीटी भवन, टूरिस्ट मैनेजमेंट सेंटर बिल्डिंग एवं एराइवल प्लाजा के निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं. हॉस्पिटल एक्सटेंशन बिल्डिंग का कार्य अंतिम चरण में है.

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व्य और भव्य रूप लेने लगा धाम (फोटो सोर्स: जिला प्रशासन)

प्लान के तहत फेज 1 में अलकनंदा नदी तटों पर सुरक्षा के लिए किए जा रहे रिवरफ्रंट के कार्य युद्ध स्तर पर गतिमान है. जिसमें रिवरफ्रंट-जी में फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है. रिवरफ्रंट-एफ का कार्य 75 फीसदी पूर्ण हो चुका है. रिवरफ्रंट-ए का कार्य भी गतिमान है. रिवरफ्रंट ई1 एवं ई2 के अंतर्गत 60 मीटर स्पान के स्टील ट्रस सेतुओं का निर्माण किया जा रहा है. जिसमें ई 1 सेतु के लॉन्चिंग का कार्य किया जा रहा है. ई 2 सेतु के एबेटमेंट का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. दूरदर्शन स्थल में भी फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है.

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बदरीनाथ मास्टर प्लान के काम (फोटो सोर्स: जिला प्रशासन)

फेज 2 में पुरोहित आवास के चार ब्लॉक का निर्माण पूर्ण: बदरीनाथ मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत यहां एडमिन बिल्डिंग एवं इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है. साथ ही रिवरफ्रंट-एफ1, रिवरफ्रंट-जी1 एवं पैदल सेतु का निर्माण भी किया जा रहा है. धाम में तीर्थ पुरोहित आवासों का भी निर्माण तेजी से किया जा रहा है. योजना के तहत यहां 11 तीर्थ पुरोहित आवास ब्लॉकों का निर्माण जानाह है. वर्तमान तक 4 ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है.

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बदरीनाथ मास्टर प्लान निर्माणकार्य (फोटो सोर्स: जिला प्रशासन)

परियोजना अधिकारियों के अनुसार अन्य ब्लॉक का निर्माण कार्य जुलाई माह से पूर्व पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. नई स्वीकृति के अंतर्गत 2 नये तीर्थ पुरोहित आवास ब्लॉकों का निर्माण भी शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा. बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों को योजनाबद्ध रूप से पूर्ण किया जा रहा है. यहां योजना के अनुसार फेज 1 के अधिकतर कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है.

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