ETV Bharat / state

वाराणसी में 315 करोड़ से हाईटेक होगा मंडलीय अस्पताल, काम शुरू, बिना रुकावट चलती रहेगी OPD

चिकित्सा अधीक्षक बृजेश कुमार ने बताया कि 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से यह अस्पताल तैयार होगा. सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल को तैयार करने में एकसाथ काम नहीं होगा, बल्कि तीन हिस्सों में काम पूरा किया जाएगा. अलग-अलग हिस्सों में काम होने की वजह से काम टुकड़ों में होगा, जिसके कारण एक-एक बिल्डिंग टूटेगी, लेकिन बाकी बिल्डिंग सफर नहीं करेगी. इससे यहां आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू होते ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या निर्माण कार्य के लिए बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा? क्या यहां आने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा या फिर जांच ओपीडी जैसी सुविधाएं रोक दी जाएंगी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत ने शिवप्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक बृजेश कुमार ने बातचीत की.

वाराणसी: पूर्वांचल की स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए बनारस के मंडलीय चिकित्सालय को 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से हाईटेक बनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन के बाद अब इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया है. इस सुपर मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के तैयार होने से काशी के बाद बीएचयू जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं यहां भी मिलेंगी. इससे वाराणसी सहित पूर्वांचल के 10 से ज्यादा जिलों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

उन्होंने बताया कि काम की शुरुआत मुख्य बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग से होगी, जहां पर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेकिन इस बिल्डिंग को तोड़ने से पहले एक अस्थाई बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो गया है, जिसमें इन सारी चीजों को शिफ्ट किया जाएगा. शिफ्टिंग के बाद ही पुरानी बिल्डिंग टूटेगी और नई बिल्डिंग में जांच से लेकर बाकी काम संचालित होते रहेंगे. इसी तरह जब मुख्य बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा तो ओपीडी समेत अन्य सेवाएं अस्थाई बिल्डिंग में संचालित होंगी और बाद में नई बिल्डिंग में से शिफ्ट किया जाएगा.

कोई भी सुविधा रुकेगी नहीं

चिकित्सा अधीक्षक बृजेश कुमार ने बताया कि कोई भी काम प्रभावित नहीं होगा. न ही जांच रुकेगी, न ओपीडी की व्यवस्था और न ही किसी भी तरह के पब्लिक हित के काम को रोका जाएगा. अस्पताल में काम सुचारू रूप से जारी रहेगा. जांच सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ जनता को मिलता रहेगा. यह काम लगभग 4 साल में पूरा होना है, जिसमें समय के अनुसार चीज ऊपर नीचे हो सकती हैं. फिलहाल काम शुरू होने के दौरान कोई भी सुविधा रुकेगी नहीं.

315.48 करोड़ की लागत से हो रहा अस्पताल का कायाकल्प

चिकित्सा अधीक्षक बृजेश कुमार ने बताया कि शिवप्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय को 500 बेड वाले आधुनिक सुपर मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में बदला जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने इसका शिलान्यास किया था. इसका निर्माण केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से करवा रही है. अस्पताल का मुख्य भवन बेसमेंट सहित 8 मंजिला (G+8) होगा. रेजिडेंट डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए 14 मंजिला (G+14) आवासीय टावर बनेगा. कोर्डिलोजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जैसे सुपर-स्पेशियलिटी विभाग 47-बेड का हाई-टेक आईसीयू, 20-बेड की डायलिसिस यूनिट और अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर गंभीर मरीजों के लिए बर्न यूनिट और पोषण पुनर्वास केंद्र होगा. एक साथ 400 वाहन पार्क करने के लिए मल्टी-लेवल पार्किंग भी होगी.

ये भी पढ़ें- गड्ढों से छलनी कानपुर, जगह-जगह हड़प्पा जैसी खुदाई, 20 साल पुराना दर्द फिर ताजा