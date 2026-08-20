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अयोध्या: राम मंदिर निर्माण का लेकर आया बड़ा अपडेट, नृपेंद्र मिश्र ने बताया कब तक पूरा हो जाएगा कार्य

राम मंदिर अयोध्या ( सौ. राम मंदिर ट्रस्ट )

अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण के अंतिम चरणों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. मंदिर परिसर के भीतर चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है. राम मंदिर निर्माण समिति के दो दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने यह जानकारी साझा की. राम मंदिरअयोध्या (Video Credit; ETV Bharat) राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि एलएंडटी और टाटा को मंदिर निर्माण का कार्य कर रही हैं. निर्माण समिति की तरफ से उनके कार्य की प्रगति और भुगतान सम्बंधित कार्यों को पूरा करने को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बैठक में मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, लंबित कार्यों और निर्माण एजेंसियों के भुगतान समेत कई अहम मुद्दों की समीक्षा की गई.