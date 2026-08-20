अयोध्या: राम मंदिर निर्माण का लेकर आया बड़ा अपडेट, नृपेंद्र मिश्र ने बताया कब तक पूरा हो जाएगा कार्य
राम मंदिर का 30 सितंबर तक कार्य पूरे होने के बाद अक्टूबर में एलएंडटी और टाटा छोड़ देंगे परिसर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 7:20 PM IST
अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण के अंतिम चरणों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. मंदिर परिसर के भीतर चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है. राम मंदिर निर्माण समिति के दो दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने यह जानकारी साझा की.
राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि एलएंडटी और टाटा को मंदिर निर्माण का कार्य कर रही हैं. निर्माण समिति की तरफ से उनके कार्य की प्रगति और भुगतान सम्बंधित कार्यों को पूरा करने को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बैठक में मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, लंबित कार्यों और निर्माण एजेंसियों के भुगतान समेत कई अहम मुद्दों की समीक्षा की गई.
अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 30 सितंबर तक राम मंदिर परिसर के अधिकांश निर्माण कार्य पूरे होने की उम्मीद है. वहीं, निर्माण कार्य में लगी प्रमुख एजेंसियों एलएंडटी और टाटा के कर्मचारी 30 अक्टूबर तक निर्माण स्थल से हट जाएंगे. राम मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है. इसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि, इसके बाद सुरक्षा उपकरणों की स्थापना में करीब दो महीने का अतिरिक्त समय लगने की संभावना है.
उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसियों के भुगतान और लंबित कार्यों को लेकर एलएंडटी, टाटा, सोमपुरा समेत विभिन्न निर्माण एजेंसियों के भुगतान और उनके स्तर पर लंबित कार्यों की भी समीक्षा की गई. भवन निर्माण समिति का प्रयास है कि साल के अंत तक निर्माण से संबंधित कोई प्रमुख कार्य अधूरा न रहे.
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