अच्छी खबर: शुरू हुआ कोटा एयरपोर्ट का काम, निर्माण कंपनी ने मशीनरी शिफ्टिंग के साथ कैंप किया स्थापित
कोटा एयरपोर्ट का काम आखिरकार शुरू हो गया है. निर्माण कंपनी को यहां एयर स्ट्रिप, बाउंड्री जैसे काम करने हैं.
Published : October 30, 2025 at 7:42 PM IST
कोटा: एक दशक से भी ज्यादा समय से की जा रही कोटा एयरपोर्ट की मांग पूरी हो गई है और एयरपोर्ट निर्माण शुरू हो गया है. एयरपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने लोक सभा स्पीकर ओम बिरला के हस्तक्षेप के बाद 1507 करोड़ का बजट जारी किया है. इसके पहले टेंडर प्रक्रिया और अन्य कई काम हुए. टेंडर प्रक्रिया में एक टेंडर के वर्क आर्डर जारी हो गए हैं. जिसके तहत मौके पर काम शुरू किया गया है. जबकि दूसरा टेंडर प्रक्रिया में है.
कोटा एयरपोर्ट के निदेशक परसराम मीणा का कहना है कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए पहले टेंडर 423 करोड़ रुपए का था. जिसमें से कंपनी ने 283 करोड़ रुपए बिड किए थे. ऐसे में 33 फीसदी कम दर पर हरियाणा के गुड़गांव की केसीसी बिल्डकॉन को यह काम मिला है. इस कंपनी ने मौके पर काम भी शुरू कर दिया है. दिवाली के पहले 17 अक्टूबर को कंपनी ने मशीनरी के लिए अप्रोच सड़क बनाने का काम शुरू किया था. जिसके लिए कैंप को सेटअप किया जा रहा है.
हाईवे से 7 किलोमीटर अंदर बनेगा कैंप: केसीसी बिल्डकॉन के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सचिन कौशल का कहना है कि उनका कैंप एयरपोर्ट के निर्माण स्थल पर ही बनाया जा रहा है. यह नेशनल हाईवे 52 से करीब 7 किलोमीटर अंदर है. कंपनी यहां पर स्टाफ की तैनाती से लेकर काफी काम कर रही है. टेंडर के तहत उन्हें 3.2 किलोमीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी एयर स्ट्रिप बनानी है. इसके अलावा एयरपोर्ट बाउंड्री निर्माण व इलेक्ट्रिफिकेशन सहित काफी कुछ कार्य हैं. एयरक्राफ्ट की पार्किंग के लिए एप्रिन, जमीन को समतल करना और कुछ सड़कें भी इस टेंडर में बनानी है. एयरपोर्ट पर ड्रेनेज सिस्टम भी स्थापित होगा. एयरपोर्ट की पूरी जमीन को ग्रेडिंग कर समतल किया जाएगा. ताकि जलभराव की स्थिति नहीं हो. रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रनवे के नजदीक घास लगाने का काम भी होगा.
यह होना है एयर साइड के टेंडर में निर्माण कार्य: टेंडर के तहत 3.2 किलोमीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी एयर स्ट्रिप (रनवे) का निर्माण होगा. इस एयर स्ट्रिप के दोनों तरफ 7.5 मीटर का पेव्ड शोल्डर बनाया जाएगा. इसके आसपास रनवे एज लाइट लगाई जाएगी. साथ ही रनवे के दोनों और सेफ्टी एरिया बनेगा. एयरपोर्ट के चारों तरफ सुरक्षा के लिए 12.5 किलोमीटर लंबी और 8 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल बनेगी. साथ ही इस पर डेढ़ फीट की फेंसिंग लगाई जाएगी. वहीं एयरपोर्ट परिचालन क्षेत्र के सिटी साइड में 4.5 किलोमीटर लंबी और 5 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल बनेगी. बाउंड्री के भीतर की तरफ सड़क बनेगी. इसके अलावा लाइट भी लगाई जाएगी. एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए वॉच टावर भी खड़े किए जाएंगे.
धीरे-धीरे बढ़ेगा स्टाफ, काफी मशीनरी आना शेष: सचिन कौशल का कहना है कि निर्माण स्थल पर कुछ मशीन भी आई हैं. काफी मशीनरी आना शेष है. कैंप सेटअप और अप्रोच सड़क के लिए गत 17 अक्टूबर को उन्होंने काम शुरू कर दिया था. एक-दो दिन काम चला और इसके बाद दीपावली आ गई. वहीं बीते तीन दिनों से बारिश हो रही है. इसके चलते मशीनरी के आने-जाने का रास्ता सही नहीं है. इसके चलते वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है. इसीलिए मशीनों की शिफ्टिंग, खुदाई और अन्य काम रोक दिए हैं.
मुख्यालय से चल रही दूसरे टेंडर की प्रक्रिया: कोटा एयरपोर्ट के निदेशक परसराम मीणा का कहना है कि एयरपोर्ट निर्माण में सिटी साइड का टेंडर मुख्यालय ने किया है. जिसके तहत 383 करोड़ का टेंडर प्रक्रियाधीन है. मुख्यालय में इसका कार्य पूरा होते ही वर्क आर्डर जारी हो जाएंगे. इसके बाद सिटी साइड का काम भी शुरू हो जाएगा. इसमें कितना समय लगेगा, अभी कहा नहीं जा सकता है. इसमें एयरपोर्ट टर्मिनल, पार्किंग एरिया, एटीसी टावर, नेवीगेशन एंड कम्युनिकेशन ब्लॉक बनेगा.