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पलामू में जल जीवन मिशन की परियोजना की हालत खराब, 13 में से एक हुई पूरी, सांसद ने कहा- अधिकारियों में नहीं है समन्वय

मीटिंग करते पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ( Etv Bharat )

पलामूः जिला पलामू में जल जीवन मिशन परियोजना के तहत 13 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन होना है. 13 में में मात्र एक ही परियोजना पूरी हो पाई है. बाकी की परियोजनाओं का कार्य बेहद ही धीमी गति से चल रहा है. इस बात का खुलासा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में हुआ है. बैठक की अध्यक्षता पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने की. बैठक में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत जिले के कई विधायक और उनके प्रतिनिधि मौजूद थे.

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा अगले माह

इस मीटिंग में कई विभागों की समीक्षा की गई और कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया. बैठक में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आपस में समन्वय नहीं है. स्वास्थ्य विभाग की अलग से समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है और यह समीक्षा बैठक अगले महीने होगी.

जानकारी देते पलामू सांसद विष्णु दयाल राम (Etv Bharat)

परियोजनाओं की हालत पलामू में ठीक नहींः सांसद विष्णु दयाल राम

पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने बैठक के बाद बताया कि जिले के अधिकारियों के बीच आपस में बेहतर समन्वय नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें समन्वय बनाकर कार्य करने की जरूरत है. जल जीवन मिशन की परियोजनाओं की हालत पलामू में ठीक नहीं है.