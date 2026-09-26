पलामू में जल जीवन मिशन की परियोजना की हालत खराब, 13 में से एक हुई पूरी, सांसद ने कहा- अधिकारियों में नहीं है समन्वय
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि जिले में जलापूर्ति योजनाओं का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 26, 2026 at 8:57 PM IST
पलामूः जिला पलामू में जल जीवन मिशन परियोजना के तहत 13 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन होना है. 13 में में मात्र एक ही परियोजना पूरी हो पाई है. बाकी की परियोजनाओं का कार्य बेहद ही धीमी गति से चल रहा है. इस बात का खुलासा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में हुआ है. बैठक की अध्यक्षता पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने की. बैठक में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत जिले के कई विधायक और उनके प्रतिनिधि मौजूद थे.
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा अगले माह
इस मीटिंग में कई विभागों की समीक्षा की गई और कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया. बैठक में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आपस में समन्वय नहीं है. स्वास्थ्य विभाग की अलग से समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है और यह समीक्षा बैठक अगले महीने होगी.
परियोजनाओं की हालत पलामू में ठीक नहींः सांसद विष्णु दयाल राम
पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने बैठक के बाद बताया कि जिले के अधिकारियों के बीच आपस में बेहतर समन्वय नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें समन्वय बनाकर कार्य करने की जरूरत है. जल जीवन मिशन की परियोजनाओं की हालत पलामू में ठीक नहीं है.
कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए
पलामू में 13 परियोजनाओं पर क्रियान्वयन होना है जिनमें से मात्र एक सतबरवा में संचालित है जिससे 8000 घरों को पानी मिल रहा है. बाकी के परियोजनाओं में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं. सांसद ने कहा कि कई बिंदुओं पर बैठक में निर्देश जारी किए गए हैं और जल जीवन मिशन की परियोजनाओं को पूरा करने को कहा गया है. पेयजल आपूर्ति को लेकर यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण है.
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