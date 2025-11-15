सीएम धामी की फटकार के बाद खटीमा-मझोला एनएच सुधारीकरण कार्य शुरू, एक दिन पहले किया था निरीक्षण
सीएम धामी ने गुरुवार को एनएच का स्थलीय निरीक्षण कर अफसरों को फटकार लगाई थी, अगले दिन निर्माण कार्य शुरू हो गया
खटीमा: लम्बे इंतजार के बाद आखिरकार खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग जो कई वर्षों से जर्जर चल रहा था, उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया. प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गुरुवार की शाम को उक्त जर्जर राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थलीय निरीक्षण के उपरांत एनएच के अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार के उपरांत आखिरकार शुक्रवार को इस मार्ग के पुनः निर्माण को एनएच ने निर्माण संस्था के माध्यम से शुरू करवा दिया है.
खटीमा-मझोला एनएच सुधारीकरण कार्य शुरू: अब लंबे समय से इस मार्ग की बदहाली से परेशान रही स्थानीय जनता की एक बार फिर उम्मीद जगी है कि उनकी परेशानी खत्म होगी. सीएम धामी के इस सड़क के निरीक्षण के उपरांत सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाने पर इस मार्ग पर रहने वाले ग्रामीणों ने खुशी का इजहार किया है. वहीं हरियाणा की निर्माण संस्था द्वारा चार से पांच माह में इस सड़क निर्माण को पूर्ण करने की बात कही गई है.
सीएम धामी ने लगाई फटकार, तब शुरू हुआ काम: आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर खटीमा पहुंचे थे. उन्होंने खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग का शाम के समय स्थलीय निरीक्षण किया था. राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा से वो नाराज हुए थे और अधिकारियों को फटकार लगाई थी. खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत व सुधारीकरण के कार्य गुणवत्तापूर्ण सामग्री के साथ करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों के दिए थे. इसके साथ ही उन्होंने अतिशीघ्र रोड निर्माण कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
गड्ढों और धूल के गुबार से परेशान थे यात्री: मुख्यमंत्री की फटकार का असर यह हुआ कि एनएच द्वारा निर्माण संस्था के माध्यम से अगले ही दिन सड़क निर्माण के कार्य को शुरू कर दिया गया. इससे पहले सड़क निर्माण का टेंडर होने के उपरांत भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था. कई सालों से जर्जर चल रहे खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग का बारह से तेरह किलोमीटर का क्षेत्र बुरी तरह क्षत्रिग्रस्त हो चुका था. सड़क पर जगह जगह गड्ढे, धूल के गुबार व इस सड़क पर लगातार होती दुर्घटनाएं हजारों लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी थी. इसके चलते लंबे समय से इस सड़क मार्ग से जुड़े दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीण सड़क निर्माण को पुन करने की मांग कर रहे थे.
हरियाणा की कंपनी कर रही काम: एसकेएस निर्माण वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हरियाणा के साइट इंजीनियर भुवन गहतोड़ी ने बताया कि खटीमा मझोला राष्ट्रीय मार्ग पर प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ हो गया है. मिलिंग मशीन लगी हुई है जिससे स्क्रेपिंग का कार्य चल रहा है. दूसरे चरण में मझोला से चारूबेटा तक 9 किलोमीटर डब्ल्यूएमएम का कार्य किया जाएगा. इसके उपरांत मझोला से खटीमा तक 13 किलोमीटर सड़क का डीबीएम होगा, जिसके ऊपर बीसी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि लगभग चार-पांच महीने में रोड निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा.
नगर पालिका अध्यक्ष ने जताई खुशी: खटीमा के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है. भाजपा जो कहती है वह करती है. खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है. बहुत जल्द ही जर्जर मार्ग की हालत सुधरेगी.
खत्म होगी एनएच को लेकर राजनीति: खटीमा-मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर हालत भाजपा एवं कांग्रेस के मध्य सियासत का केंद्र बन चुकी थी. सड़क निर्माण ना होने को लेकर कांग्रेस जहां सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर रही, वहीं भाजपा द्वारा लगातार इस सड़क के जल्द निर्माण के दावे भी किए जाते रहे. लेकिन लंबे समय बाद आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों ने सड़क निर्माणकार्य को शुरू करवा खटीमा की सड़क सियासत को विराम देने का काम किया है.
