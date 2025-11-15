ETV Bharat / state

सीएम धामी की फटकार के बाद खटीमा-मझोला एनएच सुधारीकरण कार्य शुरू, एक दिन पहले किया था निरीक्षण

खटीमा: लम्बे इंतजार के बाद आखिरकार खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग जो कई वर्षों से जर्जर चल रहा था, उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया. प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गुरुवार की शाम को उक्त जर्जर राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थलीय निरीक्षण के उपरांत एनएच के अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार के उपरांत आखिरकार शुक्रवार को इस मार्ग के पुनः निर्माण को एनएच ने निर्माण संस्था के माध्यम से शुरू करवा दिया है.

खटीमा-मझोला एनएच सुधारीकरण कार्य शुरू: अब लंबे समय से इस मार्ग की बदहाली से परेशान रही स्थानीय जनता की एक बार फिर उम्मीद जगी है कि उनकी परेशानी खत्म होगी. सीएम धामी के इस सड़क के निरीक्षण के उपरांत सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाने पर इस मार्ग पर रहने वाले ग्रामीणों ने खुशी का इजहार किया है. वहीं हरियाणा की निर्माण संस्था द्वारा चार से पांच माह में इस सड़क निर्माण को पूर्ण करने की बात कही गई है.

सीएम धामी ने लगाई फटकार, तब शुरू हुआ काम: आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर खटीमा पहुंचे थे. उन्होंने खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग का शाम के समय स्थलीय निरीक्षण किया था. राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा से वो नाराज हुए थे और अधिकारियों को फटकार लगाई थी. खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत व सुधारीकरण के कार्य गुणवत्तापूर्ण सामग्री के साथ करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों के दिए थे. इसके साथ ही उन्होंने अतिशीघ्र रोड निर्माण कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

गड्ढों और धूल के गुबार से परेशान थे यात्री: मुख्यमंत्री की फटकार का असर यह हुआ कि एनएच द्वारा निर्माण संस्था के माध्यम से अगले ही दिन सड़क निर्माण के कार्य को शुरू कर दिया गया. इससे पहले सड़क निर्माण का टेंडर होने के उपरांत भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था. कई सालों से जर्जर चल रहे खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग का बारह से तेरह किलोमीटर का क्षेत्र बुरी तरह क्षत्रिग्रस्त हो चुका था. सड़क पर जगह जगह गड्ढे, धूल के गुबार व इस सड़क पर लगातार होती दुर्घटनाएं हजारों लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी थी. इसके चलते लंबे समय से इस सड़क मार्ग से जुड़े दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीण सड़क निर्माण को पुन करने की मांग कर रहे थे.