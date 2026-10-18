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इटावा-सोनभद्र में वोटरों के नाम जोड़ने और लिस्ट संशोधन का काम शुरू

इटावा में वोटरों के नाम जोड़ने और लिस्ट संशोधन का काम शुरू. ( etv bharat )

इटावा/सोनभद्र: जिले में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) अभियान शुरू हो गया है. 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले के कुल 1437 बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदाता सूची में संशोधन का काम कर रहे हैं. वहीं, सोनभद्र में भी मतदाता सूची में नाम जोड़े के लिए अभियान शुरू हो गया है.





शनिवार सुबह से ही जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ की मौजूदगी में मतदाता सूची से संबंधित कार्य शुरू किया गया. इटावा शहर के जीजीआईसी कॉलेज और इस्लामिया इंटर कॉलेज स्थित बूथों पर भी अधिकारी मतदाताओं से जुड़े कार्यों में जुटे हुए हैं. अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम या अन्य विवरण में सुधार कराने जैसे कार्य किए जा रहे हैं.





शहरी क्षेत्र में एसडीएम मनोज कुमार पाठक विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं. इसी क्रम में वह इस्लामिया इंटर कॉलेज स्थित बूथ पर पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 200 इटावा के इस मतदान केंद्र पर कुल चार बूथ हैं और चारों बूथों पर बीएलओ उपस्थित हैं.



एसडीएम मनोज पाठक ने कहा कि वह अब तक करीब 10 केंद्रों का निरीक्षण कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि अभियान के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया है. हालांकि, शुरुआती समय में मतदाताओं की संख्या कम रही, लेकिन प्रशासन को उम्मीद है कि धीरे-धीरे लोग केंद्रों पर पहुंचेंगे और मतदाता सूची से संबंधित अपने कार्य पूरे कराएंगे.





प्रशासन की ओर से अभियान के दौरान बूथों पर आवश्यक व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो. जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान अपने संबंधित बूथ पर पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जांच लें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि है या नाम दर्ज कराने की आवश्यकता है, तो बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराएं.