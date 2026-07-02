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वक्फ बोर्ड चेयरमैन का दावा: राजस्थान में 17 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर सत्यापित, 7 अगस्त अंतिम तिथि

राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानु खान बुधवाली का कहना है कि वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट और केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने हमारे निवेदन पर राजस्थान को 7 अगस्त की अंतिम डेडलाइन दी है. हमारे साथ ही महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों को भी वक्फ संपत्तियां अपलोड करने के लिए अलग से टाइम दिया हुआ है. बोर्ड अध्यक्ष बुधवाली ने उन खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि राजस्थान बोर्ड के लिए अंतिम तिथि 1 जुलाई नहीं बल्कि 7 अगस्त है.

जयपुर : वक्फ संपत्तियों की गड़बड़ी और कथित फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने और उनकी सत्यापित करने का काम जोरों पर है. संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) की सिफारिश पर वक्फ संपत्तियों को सत्यापित करने का काम चल रहा है. कई राज्यों के लिए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई थी, लेकिन राजस्थान के लिए उम्मीद पोर्टल की अंतिम तिथि 7 अगस्त है.

कुछ वक्फ संपत्तियों में खामियां : बोर्ड चेयरमैन ने दावा किया कि राजस्थान में 19 हजार 47 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 17000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया गया है और उन्हें सत्यापित भी किया जा चुका है. वो संपत्तियां पूरी तरीके से वेरीफाइड हो चुकी है. शेष बची 1500 के आसपास वक्फ संपत्तियों को भी 7 अगस्त से पहले अपलोड करके उन्हें सत्यापित कर दिया जाएगा. कुछ वक्फ संपत्तियों को अपलोड किया गया था, जिनमें कुछ खामियां भी आई थी. इन्हें होल्ड पर डाल दिया गया था. हमारे कर्मचारी और अधिकारी अब उन संपत्तियों की खामियां दूर कर उन्हें भी सत्यापित करने के प्रयास में जुटे हुए हैं.

इसीलिए पड़ी जरूरत : बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया था कि बोर्ड संपत्तियों पर सीधे कब्जे कर रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है. जब भी कोई संपत्ति वक्फ लिए आती है तो पहले जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार उस संपत्ति का परीक्षण और सत्यापन करते हैं. इसके बाद ही वो संपत्ति वक्फ बोर्ड में इंद्राज होती है. वक्फ बोर्ड सीधे किसी भी संपत्ति को रजिस्टर्ड नहीं करता है. आजादी के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं, वहां पर शहरों में स्थानीय प्रशासन और गांव में एसडीएम और तहसीलदार वक्फ संपत्तियों का सत्यापन करते हैं. उम्मीद पोर्टल पर तमाम संपत्तियां अपलोड होने और सत्यापित होने के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड में इंद्राज नहीं किया गया है.

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बॉर्डर इलाकों में टारगेट करके हो रही है कार्रवाई : वहीं, पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने के मामले को लेकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई करना ठीक नहीं है. राष्ट्रीय हित में पहले भी गांव और खेत खाली करवाए गए हैं, लेकिन उसमें बाकायदा नोटिस दिया जाता है. बताया जाता है कि इसके बदले में आपको दूसरी जगह जमीन दी जाएगी, लेकिन धार्मिक स्थलों को हटाने के मामले में ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है. वक्फ की जमीन का सत्यापन स्थानीय अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम करते हैं तो फिर वो अतिक्रमण कैसे माना जा रहा है?

उन्होंने कहा कि एक समुदाय को टारगेट करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर किसी भी धार्मिक स्थल को हटाया जाता है तो उसे 15 दिन पहले नोटिस दिया जाए. राष्ट्र हित में जब भी जरूरत पड़ी है, हर नागरिक अपना योगदान देता है. कोरोना काल में भी मस्जिद, मदरसे और दरगाह लोगों की मदद के लिए खोल दी थी. बॉर्डर इलाके में केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसी, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस, एजेंसी भी सक्रिय होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला कि पूरा गांव ही देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो. किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे एक वर्ग को टारगेट नहीं किया जा सकता है. यह संविधान और मानवता के भी खिलाफ है.