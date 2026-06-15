ETV Bharat / state

100 करोड़ का स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनकर तैयार, फाइल अटकी...जोधपुर में खिलाड़ियों के हॉस्टल पर ताला

निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनीष माथुर का कहना था कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद बकाया काम पूरा होगा.

State Sports Institute
जोधपुर का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: यहां 100 करोड़ की लागत से बना स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट शुरू होने का इंतजार कर रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया था, जिसका 90 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है. बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, कबड्डी, खो-खो कोर्ट और एथलेटिक्स ट्रैक तैयार है.

खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल बन चुका है, लेकिन फाइल राज्य सरकार के स्तर पर अटकी होने से न तो स्विमिंग पूल और मल्टीपरपज इंडोर हॉल का बचा हुआ काम पूरा हो पा रहा है, न ही तैयार सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल पा रही हैं. बजट उपलब्ध होने के बावजूद उपयोग की अनुमति नहीं मिलने से बीपीएड कॉलेज के छात्रों को मजबूरी में बाहर रहना पड़ रहा है. शारीरिक शिक्षा से जुड़े लोगों ने सरकार को ज्ञापन देकर जल्द संचालन शुरू करने की मांग की है.

संस्थान के फाउंडर डायरेक्टर रहे डॉ. एलएस राणावत ने बताया कि गत सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत समझदारी भरा निर्णय लिया था. संस्थान के लिए 100 करोड़ का बजट जारी हुआ था. आरएसआरडीसी इसकी निर्माण एजेंसी थी. लगभग पूरा काम हो गया. उस समय सरकार को लिखा गया था कि स्विमिंग पूल व अन्य छोटे काम बाकी हैं. इसके लिए जो बजट बचा हुआ है, उसे उपयोग करने की अनुमति जारी कर दें, जिससे बकाया काम पूरा हो सकेगा, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति जारी नहीं की. इसके चलते यह काम अधूरा रह गया. इस दौरान मेरा कार्यकाल भी पूरा हो गया. वह काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया. सरकार को चाहिए कि जो सुविधाएं बन गई हैं, उन्हें हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को उपयोग करने की अनुमति दे दे तो उनको फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है.

संस्थान के फाउंडर डायरेक्टर रहे डॉ. एलएस राणावत (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: उदयपुर: गोवर्धन सागर झील में शुरू होने जा रहे वाटर स्पोर्ट्स, झीलों की नगरी को मिलेगा नया आकर्षण

90 प्रतिशत काम पूरा: पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के निकट लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट स्पोर्ट्स आवासीय सेंटर एवं खेल सुविधाओं का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिससे करीब 1000 युवा खिलाड़ियों को लाभ मिलने की उम्मीद थी. इस संस्थान का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है. जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, कबड्डी, खो-खो के कोर्ट तथा एथलेटिक्स ट्रैक तैयार हैं, लेकिन अब तक इनका संचालन शुरू नहीं किया गया है.

State Sports Institute
अधूरा पड़ा स्विमिंग पूल का काम (ETV Bharat Jodhpur)

जबकि ऑल वेदर स्विमिंग पूल एवं मल्टीपरपज इंडोर हॉल का निर्माण अभी अधूरा है. इसके लिए आवश्यक राशि उपलब्ध होने के बावजूद फाइल राज्य सरकार स्तर पर लंबित है. आरएसआरडीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनीष माथुर ने बताया कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद बकाया काम पूरा होगा.

बीपीएड कॉलेज के छात्र वंचित: यह संस्थान जोधपुर के शारीरिक शिक्षक महाविद्यालय के परिसर में ही बना है. सरकार ने इस संस्थान के साथ-साथ इस महाविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास का भी निर्माण कराया है, लेकिन इसे हैंडओवर नहीं किया गया है. शारीरिक शिक्षा एवं खेल विकास समिति के अध्यक्ष डॉ. पवित्र सिंह ने बताया कि इस संस्थान को जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया है. सरकार को चाहिए कि राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जहां खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था है, उसे जल्द से जल्द शुरू करने के लिए प्रयास करे, अन्यथा आंदोलन करना पड़ेगा.

TAGGED:

GOVERNMENT WITHHOLD BUDGET
PLAYERS HOSTEL LOCKED IN JODHPUR
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
BJP GOVERNMENT STOPPED BUDGET
STATE SPORTS INSTITUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.