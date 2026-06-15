ETV Bharat / state

100 करोड़ का स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनकर तैयार, फाइल अटकी...जोधपुर में खिलाड़ियों के हॉस्टल पर ताला

जोधपुर: यहां 100 करोड़ की लागत से बना स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट शुरू होने का इंतजार कर रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया था, जिसका 90 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है. बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, कबड्डी, खो-खो कोर्ट और एथलेटिक्स ट्रैक तैयार है.

खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल बन चुका है, लेकिन फाइल राज्य सरकार के स्तर पर अटकी होने से न तो स्विमिंग पूल और मल्टीपरपज इंडोर हॉल का बचा हुआ काम पूरा हो पा रहा है, न ही तैयार सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल पा रही हैं. बजट उपलब्ध होने के बावजूद उपयोग की अनुमति नहीं मिलने से बीपीएड कॉलेज के छात्रों को मजबूरी में बाहर रहना पड़ रहा है. शारीरिक शिक्षा से जुड़े लोगों ने सरकार को ज्ञापन देकर जल्द संचालन शुरू करने की मांग की है.

संस्थान के फाउंडर डायरेक्टर रहे डॉ. एलएस राणावत ने बताया कि गत सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत समझदारी भरा निर्णय लिया था. संस्थान के लिए 100 करोड़ का बजट जारी हुआ था. आरएसआरडीसी इसकी निर्माण एजेंसी थी. लगभग पूरा काम हो गया. उस समय सरकार को लिखा गया था कि स्विमिंग पूल व अन्य छोटे काम बाकी हैं. इसके लिए जो बजट बचा हुआ है, उसे उपयोग करने की अनुमति जारी कर दें, जिससे बकाया काम पूरा हो सकेगा, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति जारी नहीं की. इसके चलते यह काम अधूरा रह गया. इस दौरान मेरा कार्यकाल भी पूरा हो गया. वह काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया. सरकार को चाहिए कि जो सुविधाएं बन गई हैं, उन्हें हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को उपयोग करने की अनुमति दे दे तो उनको फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है.