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उत्तराखंड में 14 हजार से अधिक जलस्रोतों का सूचीकरण पूरा, पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर

बैठक में हिमालय संरक्षण के लिए विज्ञान आधारित शोध पर जोर ( Photo-ETV Bharat )

अल्मोड़ा: जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तराखंड के प्राकृतिक जलस्रोतों की आधिकारिक गणना की गई है राज्य में 14 हजार से अधिक प्राकृतिक जलस्रोतों की मैपिंग कर उनका सूचीकरण पूरा कर लिया गया है. इस सूचीकरण का मुख्य उद्देश्य पानी के इन पारंपरिक स्रोतों को सहेजना और भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की 27वीं बैठक दिल्ली में आयोजित की गई. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिमालय की पारिस्थितिक सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विज्ञान आधारित अनुसंधान पर जोर दिया गया.