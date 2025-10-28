ETV Bharat / state

वन मंत्री शर्मा बोले- एमपी की तर्ज पर राजस्थान की चंबल नदी क्षेत्र में भी होगा घड़ियाल संरक्षण का कार्य

घड़ियाल पालन केंद्र का अवलोकन करते वन मंत्री शर्मा ( Photo Source: office of Forest Minister )

अलवर: राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जिस तरह मध्यप्रदेश में चंबल नदी पर वैज्ञानिक पद्धति से घड़ियालों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी चंबल नदी के तटीय क्षेत्रों में घड़ियाल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक नीति एवं कार्ययोजना तैयार करेगी, जिससे इस लुप्तप्राय प्रजाति का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके. वन मंत्री शर्मा ने यह बात सोमवार को मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के देवरी स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल पालन केंद्र का अवलोकन के दौरान कही. इस अवसर पर उन्होंने अभयारण्य में चल रहे घड़ियाल संरक्षण एवं कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रमों की जानकारी ली. वन मंत्री संजय शर्मा ने अधिकारियों से चर्चा के दौरान कहा कि घड़ियाल नदी पारिस्थितिकी का अभिन्न अंग हैं और जलजीव विविधता के संरक्षण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में चंबल नदी के तटीय क्षेत्रों में घड़ियाल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि राजस्थान की सीमा से गुजरने वाली चंबल नदी घड़ियालों का प्रमुख प्राकृतिक आवास है, इसलिए राज्य के हिस्से में भी इनके संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों, वन विभाग और विशेषज्ञ संस्थानों की सहभागिता से एक समन्वित संरक्षण अभियान चलाया जाएगा. पढ़ें: दिवाली पर क्रोकोडाइल का आतंक, शिकार की तलाश में कॉलोनियों में पहुंचे 4 मगरमच्छ