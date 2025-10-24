75 सालों में जो नहीं हुआ 75 महीने में करेंगे पूरा, छत्तीसगढ़ की विकास की रफ्तार सबसे तेज, नक्सवाद खत्म, विकास चालू: श्याम बिहारी जायसवाल

ETV Bharat / state

Health Minister Shyam Bihari Jaiswal
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2025 at 9:11 AM IST

Updated : October 24, 2025 at 9:20 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है. विकास के जिस सफर को छत्तीसगढ़ ने पूरा किया उस सफर में राज्य के स्वास्थ्य का मजबूत होना जरूरी है. छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति और आगे की योजना के लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. 2047 तक भारत के विकास के साथ छ्त्तीसगढ़ भी विकसित राज्य की सूची में होगा और इसी राह पर छत्तीसगढ़ राज्य चल रहा है. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जो काम 75 साल में नहीं हुए, 2031 तक जो टास्क अमित शाह जी ने रखा है उसे हम 75 महीने में करके दिखाएंगे.

सवाल: 25 साल का छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है. उम्मीद और जिम्मेदारी दोनों बढ़ रही है. कैसे देख रहे हैं आप इस 25 साल के सफर को ?

जवाब: अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां के लोगों पर ध्यान दिया और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया. जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो निर्माण के समय और आज की जो स्थिति है उसमें बहुत बदलाव हुआ है. 25 साल में छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई अवधारणा खड़ी हुई है. इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ में विकास को एक मजबूत गति मिली है. कभी कोई सोच नहीं सकता था कि बस्तर जैसे स्थान पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सुविधाओं को देखा जा सकता है. आज बीजापुर में स्वास्थ्य का पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है. आज सुकमा भी जाएंगे तो वहां हेल्थ और एजुकेशन के पूरे संस्थान प्रॉपर मिलेंगे. एजुकेशन हब के रूप में एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित करने का काम किया गया है. छत्तीसगढ़ के बंटवारे के बाद अगर जोगी जी के कार्यकाल और 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल को निकाल दें तो जो समय हमें मिला, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रहा है. छत्तीसगढ़ में सरगुजा क्षेत्र का हाल कभी ऐसा रहा था कि भूख से बेहाल लोग बंदर को मार कर खा गए थे. उस समय राजीव गांधी को यहां आना पड़ा था. लेकिन अब बदलते हालात इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि वहीं का किसान धान बेच रहे हैं. पहले एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, अब 10 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में हो चुका है. 5 मेडिकल कॉलेज नए संचालित करने की स्थिति में है. छत्तीसगढ़ में 15 मेडिकल कॉलेज होंगे. इसके अलावा ऑल इंडिया मेडिकल साइंस का एक अस्पताल है. शिक्षा के क्षेत्र में आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी जैसे बड़े संस्थान छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हुए हैं. जगदलपुर में हम एम्स की तर्ज पर चलने वाला हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं. अब उसे चालू करने की स्थिति में हैं. हम लोगों ने इसे 1 नवंबर को चालू करने का समय रखा है. 2047 के लिए तैयार हो रहे भारत के विकास की हर कल्पना में छत्तीसगढ़ मजबूत भूमिका के साथ खड़ा होगा. इसकी आधारभूत संरचना छत्तीसगढ़ में तैयार हो रही है.

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 (ETV Bharat)

सवाल: विकास को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं. आज भी चारपाई पर आती महिलाएं, एंबुलेंस सुविधा को लेकर सवाल खड़े करती हैं. मेकाहारा में पैथोलॉजी के लिए आज भी लोग भटकते हैं. 25 साल की जिस परिभाषा को हम कह रहे हैं उसमें लगता नहीं है कि और काम करने की जरूरत पड़ेगी या आगे की आप ने क्या तैयारी की है.

जवाब: जो महिलाएं खाट पर आती हैं उस समाचार को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नदी उफान पर था और एंबुलेंस नदी के किनारे तक पहुंचा. क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं तो यह कहूं कि एंबुलेंस वहां पहुंचा था, लेकिन जहां सड़क नहीं थी वहां पर सड़क बनाना भी हमारा काम है. हम इस सच से इनकार नहीं कर रहे लेकिन जिन लोगों को चारपाई पर लाया गया, जहां तक एंबुलेंस जा सकता था वहां तक एंबुलेंस गया है. हम संरचना के विकास पर काम कर रहे हैं. जैसे-जैसे सड़कों का निर्माण होता जाएगा हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य की हर सुविधा पहुंचेगी. इस पर हम लोग काम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में जो पैथोलॉजी लैब है उसमें बीच में दिक्कत आई थी और लोगों को परेशानी भी हुई थी. हम यह मानते हैं कि जो दिक्कत आई उसमें जो रीएजेंट खरीदे गए थे उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ था. उसकी जांच भी चल रही है. 700 करोड़ की खरीदी हुई थी उसमें कई अधिकारी जेल में हैं. सप्लाई करने वाले जेल में हैं. जो मशीन थी उसमें दूसरे कंपनी का रीएजेंट लगा पाना कठिन था. हम लोगों ने उसमें बदलाव किया है. उसके लिए हम लोगों ने नया रास्ता निकाल लिया है, उसमें जो कंपनी रीएजेंट देना चाहते हैं वह टेंडर डाल रहे हैं. तब तक के लिए हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को छूट दे रखा है कि वह बाजार से इसे खरीद कर पैथोलॉजी को संचालित कर सकते हैं. इसके लिए हम लोगों ने पैसा भी दिया है.

सवाल: छत्तीसगढ़ में जहां तक संसाधन है, अगर उसकी बात को हटा दें तो गृह मंत्री अमित शाह ने 2031 तक विकसित बस्तर का एक टास्क रखा है. आप बस्तर को कैसे देख रहे हैं. वहां पर बुनियादी सुविधाएं बड़ी कमजोरी हैं. अभी सफर के 25 साल और 25 साल के बाद का सफर कैसा होगा.

जवाब: पिछले 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह के समय में बस्तर में हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में बहुत काम हुआ है. हम बस्तर क्षेत्र को एजुकेशन हब बन रहे हैं. बस्तर के संभाग में तीन मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं. जगदलपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं. दंतेवाड़ा में टेंडर हो गया है. अगले साल काम शुरू भी हो जाएगा. कई लोगों ने कहा कि दंतेवाड़ा अस्पताल के लिए पैसा नहीं है लेकिन यह भी गलत है सरकार पैसा दे रही है. हेल्थ और एजुकेशन दो बड़ी चीजें हैं. रेल कनेक्टिविटी बस्तर तक पहुंच चुकी है इसको जाकर देखा जा सकता है. चिंता गुफा तक हेल्थ की व्यवस्था पहुंच चुकी है. बीजापुर के जावंगा से आयुष्मान कार्ड का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया था. वहां भी स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हो रही हैं. नक्सली मुख्यधारा में आ रहे हैं, समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. बस्तर के विकास में कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंद्रावती नदी से महानदी के प्रोजेक्ट को जोड़ने का काम किया है. इस योजना से वहां के लाखों एकड़ जमीन बस्तर क्षेत्र की सिंचित होगी. वहां के लोगों को कृषि के क्षेत्र में काम करने में सहूलियत होगी. बस्तर के क्षेत्र में उनके विकास के लिए कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और नक्सलवाद जब सामान्य होगा तो बस्तर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा. वहां के सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए हमने एक बड़ा महोत्सव भी कराया है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी आए थे. वहां खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्ताव क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है. यह कहा जा सकता है कि आज की जो स्थिति है और आने वाली जो अगले 6 महीने होगा उसमेंं नक्सलवाद पूरी तरफ से खत्म होगा. माओवाद के खत्म होने पर शासन का फोकस विकास पर होगा. साल भर के अंदर बस्तर में विकास दिखने लगेगा. जो बस्तर की उपेक्षा आजादी के बाद से 75 सालों तक की हुई है वह 75 सालों की भरपाई हम 75 महीने में करके बस्तर का जो हक होगा उसे देंगे.

सवाल: बुनियादी संसाधनों का अभाव अभी भी छत्तीसगढ़ में है. जो डॉक्टरों का अनुपात छत्तीसगढ़ में होना चाहिए वह नहीं है. मेडिकल कॉलेज में जो सीट बढ़ा रहे हैं उसमें डॉक्टर आपको 7 साल बाद मिलेंगे. विकास तो आप लोगों ने शुरू किया है लेकिन उसे दिशा देना एक बड़ी चुनौती है ?

जवाब: हमारे पास अभी की स्थिति में एमबीबीएस डॉक्टर प्रतिवर्ष 1400 आ रहे हैं. 2019 तक यह 2000 से ऊपर हो जाएंगे. हमारे पास ऑन द पेपर स्वीकृत पद के आलोक में एमबीबीएस का कोई पद खाली नहीं है. यह अलग बात है कि कोई छुट्टी या ट्रांसफर होने पर योगदान नहीं दे पाए हों. 25 या 50 पद के लिए मैं चैलेंज नहीं कर सकता लेकिन एमबीबीएस के डॉक्टरों की पूरी भर्ती हो गई है. जब 2000 डॉक्टर निकलना शुरू हो जाएंगे और जो 5 मेडिकल कॉलेज हमारे चालू होंगे तो स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव होगा. आजादी के बाद पिछली सरकारों ने मेडिकल कॉलेज की संरचना को खड़ा किया होता तो यह स्थिति आज नहीं होती. स्पेशलिस्ट के लिए हमने अलग से भर्तियां निकाली हैं. 300 स्पेशलिस्ट हमने बहाल किए हैं. यह बात सही है कि हमारे दूरस्थ अंचलों में अभी भी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है लेकिन हम उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं. स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों को हम दूर कर रहे हैं. हमने जो मेडिकल कॉलेज के दूरस्थ क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविधाएं देना शुरू किया है. उसमें 46%, स्पेशलिस्ट के लगभग 50% और जो मैदानी क्षेत्र है वहां भी लगभग 24% अतिरिक्त पेमेंट बढ़ा दिए हैं. यदि कोई डॉक्टर हमें एप्लीकेशन देता है तो 24 घंटे के अंदर या फिर अधिकतम 2 से 3 दिन के भीतर हम उनको पोस्टिंग दे रहे हैं. सरकार ने डॉक्टरों के लिए द्वार खोल रखे हैं. धीरे-धीरे बस्तर क्षेत्र में भी हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुंच रहे हैं. दंतेवाड़ा के अस्पतालों में ओपीडी की संख्या बढ़ गई है. कुछ दिन पहले मैंने वहां के सुपरिंटेंडेंट से बात की थी. दंतेवाड़ा में ढाई सौ से 300 की ओपीडी प्रतिदिन है. बीजापुर, जगदलपुर के तमाम हॉस्पिटल को जाकर देख सकते हैं. जो पिछले 2 सालों में हमने काम किया है वो आपको दिखाई देगा. स्पेशलिस्टों की कमी के बाद भी जो तैयारी की गई है उसको कैसे हम कर रहे हैं और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दे रहे हैं उसे जाकर देखना चाहिए.

सवाल: उत्तर छत्तीसगढ़ को एक और भरोसा चाहिए कि जिन संस्थाओं के जिम्मे दवाओं की खरीदने की जिम्मेदारी है वहां पर खराब दवाएं आती हैं. जो दवा देने लायक नहीं है वह अस्पतालों में भेज दी जाती है. अब सरकार आपकी है तो सवाल आप पर भी आ रहा है कि ऐसी व्यवस्था में आप बदलाव क्यों नहीं कर रहे ?

जवाब: जब शरीर में सामान्य फुंसी हो तो उसे साधारण तरीके की दवा से ठीक किया जा सकता है. लेकिन जब खाज बन जाए तो उसे ठीक करने में थोड़ा समय लगता है. कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है. कई बार हार्ड दवाई भी देनी पड़ती है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है. कांग्रेस की सरकार में पिछले साल विशेष रूप से दवा की खरीदी हो या रीएजेंट की खरीदी या जिलों में पैसा भेजना हो यह भ्रष्टाचार का अड्डा स्वास्थ्य विभाग को बना रखा था. पांच-पांच साल के लिए दवाइयां और यह रीएजेंट खरीद लिए गए. जिस तरीके से उस समय व्यवस्था बनाई गई थी वह पूरे तौर पर भ्रष्टाचार था. जहां पर हार्ट के उपचार की व्यवस्था ही नहीं है वहां पर हार्ड जांच के रीएजेंट भेज दिए गए. उनको सभी को जांच के दायरे में लाया गया है और सभी को समाहित करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है. अभी तक आपको दिख रहा है कि गुणवत्ता विहीन दवाइयां बांटी जा रही है यह हम मान सकते हैं, क्योंकि इसकी जांच चल रही है. जब तक पूरी जांच इस पर नहीं हो जाएगी तब तक यह तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन इस पर तेजी से काम किया जा रहा है. वैसी दवाओं के डोज को हमने वापस किया है. वैसे लोगों को हमने सस्पेंड किया है जो सप्लायर रहे हैं. कई सप्लायर को हमने फाइन किया है. लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दवाओं की गुणवत्ता हमेशा बनी रहे. यह निर्देश सभी मेडिकल ऑफिसर को दिया गया है कि जो दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं उनको सीजीएमएससी को वापस कर दीजिए. उसे छुपाएं मत, उसे वापस करिए. सीजीएमएससी में भी हम लोगों ने कार्रवाई की. वहां पर जो स्टोर कीपर हैं, दवा मैनेजर थे सब लोगों को हटाया गया है. जो ऊपर के अधिकारी हैं उन पर भी सतत कार्रवाई हो रही है और गुणवत्ता को लेकर के मुख्यमंत्री जी भी काफी सजग हैं

सवाल: कांग्रेस का आपकी सरकार पर आरोप है कि 25 साल के बाद छत्तीसगढ़ कहां जाएगा, इसका कोई मॉडल बीजेपी के पास नहीं है ?

जवाब: अब छत्तीसगढ़ कहां जाएगा अगर कांग्रेस के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं तो लगता है वह राज्य कि विकास से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं. सोशल मीडिया समाचार और दूसरे माध्यमों को वह देख नहीं रहे हैं. उनको यह मालूम होना चाहिए की 25 साल बाद 2047 से पहले छत्तीसगढ़ विकसित - छत्तीसगढ़ होने जा रहा है. भारत विकसित भारत होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में चल रही डबल इंजन की सरकार नगरी निकाय और जनपद के ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ का चौमुखी विकास कर रही है. यही वजह है कि आज की छत्तीसगढ़ की महिलाएं महतारी वंदन योजना से सशक्त हो रही हैं. छत्तीसगढ़ का युवा बेखौफ होकर परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है. किसी भी युवा को भ्रष्टाचार की बलि नहीं चढ़ाया जाएगा. जो योग्य व्यक्ति होगा वह पद पर नौकरी करेगा. आज किसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है. कांग्रेस ने भी 2500 का बोनस देने का वादा किया था लेकिन कब कितना पैसा दिए पता ही नहीं चला. लेकिन हम एकमुश्त 28 लाख किसानों से 160000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी किए हैं. एकमुश्त पैसा भी दिए हैं. पिछले 2 साल का धान का बकाया बोनस दिए हैं. जो मजदूरी करने वाले हैं 5 लाख से ऊपर ऐसे भूमि मजदूरों को 5 लाख दे रहे हैं. तेदूपत्ता तोड़ने वालों को 3500 से बढ़कर 5500 प्रति मानक बोरा हम भुगतान कर रहे हैं. किसानों को केसीसी दे रहे हैं. बिजली पानी खाद हम लोग दे रहे हैं. किसानों का भरोसा मजदूरों का भरोसा महिलाओं का भरोसा आज हर वर्ग का भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार पर बढ़ा है. राज्य के औधोगिक विकास में 7000 करोड़ से ऊपर का निवेश आ रहा है. अगर उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों को यह विकास नहीं दिख रहा है तो उन्हें अपने चश्मे के नंबर की जांच करानी चाहिए, सही चश्मा पहनें और छत्तीसगढ़ के विकास को देखें.

सवाल: 25 साल की सरकार और 25 साल के हो रहे छत्तीसगढ़ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री ?

जवाब: यह जो 25 साल का विकास है, यह जो 25 साल की रफ्तार है. यह छत्तीसगढ़ वासियों की अटूट मेहनत, परिश्रम का परिणाम है. छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कि जो कहावत है उसको चरितार्थ करने का यह 25 साल का छत्तीसगढ़ है. छत्तीसगढ़ की एक-एक जनता की सहभागिता से आज हमारा छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है. एक नए छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है. एक नया छत्तीसगढ़ गढ़ रहा है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था उसको छत्तीसगढ़ के लोग साकार कर रहे हैं.

Last Updated : October 24, 2025 at 9:20 AM IST

SHYAM BIHARI JAISWAL
CHHATTISGARH STATE FESTIVAL 2025
CHHATTISGARH SILVER JUBILEE YEAR
HEALTH MINISTER OF CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

