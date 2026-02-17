ETV Bharat / state

उत्तराखंड में पार्किंग की समस्या होगी दूर, इन प्रोजेक्ट पर चल रहा तेजी से काम

देहरादून: उत्तराखंड में ट्रैफिक जाम एक गंभीर समस्या बन चुका है. राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के तमाम शहरों में लगने वाला जाम एक बड़ी चुनौती बन गया है. इस जाम की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सामान्य दिनों में जहां स्थानीय लोग इस जाम से जूझते हुए नजर आते है, वहीं पर्यटक सीजन में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है. जाम लगने के एक मुख्य वजह सड़कों के किनारे खड़े वाहन और पार्किंग की सही व्यवस्था न होना. हालांकि अब शासन-प्रशासन पार्किंग की समस्या का सामाधान करने में जुटा हुआ है, ताकि लोगों को जाम से भी राहत मिल सके.

इसी क्रम में प्रदेश के 11 स्थानों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर काम चल रहा है, जहां पर 1082 वाहनों की पार्किंग हो सकेगी. पिछले चार सालों के भीतर प्रदेश में मौजूद तमाम विकास प्राधिकरणों के जरिए 195 जगहों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव सरकार को मिले, जिसमें सरफेंस पार्किंग से लेकर मल्टी लेबल पार्किंग और टनल पार्किंग के तक के विकल्प शामिल थे.

इसी आधार पर आवास विभाग अभी तक 114 जगहों पर पार्किंग निर्माण की डीपीआर को मंजूरी दे चुका है, जिसके लिए बजट भी जारी हो चुका है. पहले चरण में 54 स्थानों पर कुल 3244 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, यानि इन स्थानों पर पार्किंग सेवा शुरु हो चुकी है.

इसी क्रम में दूसरे चरण में 11 अन्य स्थानों पर पार्किंग निर्माण करीब 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है. संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही इन सभी पार्किंग के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, जिससे 1082 वाहनों के लिए पार्किंग सेवा उपलब्ध हो सकेगी.