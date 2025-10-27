ETV Bharat / state

जाम से जूझ रहे हरिद्वार-देहरादून के ट्रैफिक को मिलेगी रफ्तार, इन प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही फर्राटा भरेंगी गाड़ियां

उत्तराखंड में बढ़ती पर्यटकों की संख्या के कारण जाम की समस्या विकारल रूप ले चुकी है.

जाम की समस्या होगी दूर: (dehradun)
ETV Bharat Uttarakhand Team

October 27, 2025

किरणकांत शर्मा की रिपोर्ट...

देहरादून: बीते कुछ सालों में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2023, 2024 और 2025 इन तीन वर्षों में उत्तराखंड में लगभग 23 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं. मेलों, शीतकालीन पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा की वजह से राज्य के कई जिलों में भारी यातायात की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है.

राजधानी देहरादून, मसूरी, हरिद्वार और नैनीताल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में सीजन के दौरान सड़कें जाम से जूझती हैं. हरिद्वार में तो साल के बारहों महीने लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. इसी कारण शहर को जाम से राहत दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं तैयार की हैं. कुछ योजनाएं पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ पर काम नए साल से शुरू होगा.

चंडी घाट पुल और एलिवेटेड रोड: उत्तराखंड में प्रवेश का पहला द्वार हरिद्वार है, जहां से श्रद्धालु पहाड़ों की ओर रुख करते हैं. कुंभ और अर्धकुंभ जैसे विशाल आयोजनों के दौरान यहां जाम की स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है. ऐसे में केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा हरिद्वार को दी गई चंडी घाट पुल परियोजना पूरी कर ली गई है और इसे चालू भी कर दिया गया है.

Dehradun
देहरादून और हरिद्वार में कई प्रोजेक्ट पर काम अंतिम चरण में है. (ETV Bharat)

यह पुल गंगा नदी पर बना उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुल है, जिसकी लंबाई एक किलोमीटर से अधिक है. अब हरिद्वार को एक और बड़ी सौगात मिली है. राज्य सरकार के पत्राचार के बाद केंद्र सरकार ने हरिद्वार को एलिवेटेड रोड निर्माण की मंजूरी दे दी है. वहीं देहरादून से दिल्ली मार्ग पर पहले से बन रहे एलिवेटेड रोड का निर्माण लगभग पूरा हो गया है. अब नवंबर से हरिद्वार में भी एलिवेटेड रोड परियोजना की शुरुआत होगी.

हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान: हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यह परियोजना हरिद्वार को जाम की समस्या से राहत दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी. यह एलिवेटेड रोड हरिलोक तिराहा से ज्वालापुर मार्ग होते हुए संस्कृति अकादमी तक बनेगा. यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-334 पर तैयार की जा रही है.

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरण में 800 मीटर का हिस्सा तैयार किया जाएगा, जिसमें एक अंडरपास भी बनाया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों को आवाजाही में सुविधा मिल सके. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मंत्रालय ने अंडरपास निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी है.

मनसा देवी मार्ग का काम भी शुरू: इसके साथ ही मनसा देवी मार्ग जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसके पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बजट जारी कर दिया है. साथ ही सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हुई बातचीत में हरिद्वार को भविष्य में टनल मार्ग से ऋषिकेश और देहरादून से जोड़ने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है.

हरिद्वार के यूपी से जोड़ने वाला फ्लाईओवर लगभग तैयार: इस फ्लाईओवर का लगभव 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. यह फ्लाईओवर हरिद्वार के बहादराबाद से शुरू होकर नजीबाबाद मार्ग तक जाएगा और उत्तर प्रदेश को सीधे जोड़ेगा. करीब 15 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले भारी वाहनों को शहर के बीच से गुजरे बिना आगे बढ़ने का रास्ता देगा. इससे गंगा स्नान और धार्मिक मेलों के दौरान श्रद्धालुओं को भी राहत मिलेगी.

देहरादून में भी एलिवेटेड रोड की तैयारी: सिर्फ हरिद्वार ही नहीं बल्कि राजधानी देहरादून भी जाम की समस्या से जूझ रही है. हरिद्वार से देहरादून की दूरी करीब 45 किलोमीटर है, लेकिन ट्रैफिक के कारण सफर में दो घंटे से अधिक समय लग रहा है. इस समस्या से निपटने के लिए अब बिंदल नदी पर एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू होने जा रहा है. राज्य सरकार इसके लिए लगभग 1500 परिवारों का पुनर्वास कर रही है.

एक स्वतंत्र एजेंसी से परियोजना का सर्वे पूरा कर लिया गया है, जिसमें 7260 लोगों को शामिल किया गया था. करीब 16 गांव प्रभावित होंगे, जिनके विस्थापन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ताकि शहर को जाम से राहत मिल सके. इसके बनने से मसूरी जैसे पर्यटक स्थल को भी काफी राहत मिलेगी.

सविन बंसल, देहरादून जिलाधिकारी

