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भरतपुर की तस्वीर बदलने की तैयारी में बीडीए : 250 करोड़ से ‘ड्रेनेज से डेवलपमेंट’ मॉडल, शहर को स्मार्ट बनाने की बड़ी पहल

पुराने शहर में बड़े नालों का निर्माण: पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों में जल निकासी की स्थिति और भी खराब रहती है. इसे ध्यान में रखते हुए करीब 100 करोड़ की लागत से 7-8 बड़े नालों का निर्माण किया जा रहा है.

बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बताया कि बीडीए ने शहर के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार कर इसे प्राथमिकता में रखा है. करीब 67.87 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर लंबे आरसीसी नालों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान होगा.

भरतपुर: शहर में हर बारिश के साथ आने वाली जलभराव की परेशानी अब बीते वक्त की बात बनने जा रही है. भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शहर के विकास का फोकस सिर्फ सड़कों या सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ड्रेनेज से डेवलपमेंट के यूनिक मॉडल पर काम शुरू किया है. करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं के जरिए शहर में जल निकासी, सड़क, सौंदर्यीकरण और धार्मिक स्थलों का समग्र विकास किया जा रहा है.

50 करोड़ से गिर्राज कैनाल का जीर्णोद्धार: इसी कड़ी में गिर्राज कैनाल के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य भी एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में सामने आया है. मोती झील से किशनपुरा श्मशान घाट तक लगभग 4260 मीटर लंबे इस कैनाल को करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट में कैनाल बेड को मजबूत करना, साइड स्लोप तैयार करना, ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करना, फुटपाथ और सर्विस रोड का निर्माण शामिल है. यह परियोजना समय पर पूरी होती है, तो यह क्षेत्र शहर के लिए एक नए सार्वजनिक स्थल और आकर्षण केंद्र के रूप में उभर सकता है.

भरतपुर में सड़कों की चौड़ाई बढ़ा दी गई (ETV Bharat Bharatpur)

पांच चौराहों का सौंदर्यीकरण: कटारिया ने बताया कि शहर की सुंदरता और पहचान को नया रूप देने के लिए बीडीए ने पांच प्रमुख सर्किलों रेड क्रॉस सर्किल, शीशम तिराहा, काली बगीची, ट्रैफिक तिराहा और सर्किट हाउस सर्किल के सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू किया है. लगभग 41 करोड़ रुपए की लागत से इन स्थानों को आधुनिक डिजाइन और सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है, जिससे शहर का समग्र लुक बेहतर होगा और यातायात प्रबंधन में भी सुधार आएगा. इसके साथ ही बिजली के तारों को भूमिगत करने का काम भी चल रहा है, जिससे न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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धार्मिक विकास व हरियाली: इन सभी विकास कार्यों के साथ-साथ बीडीए द्वारा शहर को हराभरा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान भी चलाया जा रहा है. वहीं, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और बांके बिहारी मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास और जीर्णोद्धार के कार्य भी किए जा रहे हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

अन्य कार्य भी किए जा रहे: बीडीए द्वारा शहर में अन्य विकास कार्य भी कराए जा रहे हैं. इसके तहत शहर में बिजली के तारों को भूमिगत किया जा रहा है. शहर के मडरपुर रोड पर यह कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शहर के अन्य इलाकों में भी बिजली के तारों को भूमिगत करने के कार्य चल रहे हैं. इससे शहर की बिजली व्यवस्था निर्बाध बनी रहेगी.

धीमी पर सख्ती: शहर के विकास कार्यों में देरी को लेकर बीडीए प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है. नाला निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर भरतपुर विकास प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है. बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बताया कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद कई परियोजनाओं में अपेक्षित गति नहीं लाई जा रही थी, जिसके चलते चार ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें मेसर्स जैन बिल्डर्स, मेसर्स मोदी कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेसर्स दिनेश कंस्ट्रक्शंस और मेसर्स श्यामा कंस्ट्रक्शंस शामिल हैं. प्राधिकरण ने साफ किया है कि तय समयसीमा में काम पूरा करना और गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य है, अन्यथा आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यहां हो रही देरी: जिन परियोजनाओं में देरी पाई गई है, वे शहर के सबसे महत्वपूर्ण ड्रेनेज कार्यों में शामिल हैं, जैसे मथुरा बाईपास से गोलमोल बगीची, रॉयल हेरिटेज होते हुए सीएफसीडी, मंडी गेट से आरएनएफसीडी, किसान भवन से कुम्हेर गेट, गोलमोल बगीची से तोप सर्कल होते हुए सीएफसीडी तथा मथुरा बाईपास से कुम्हेर गेट तक नाला निर्माण. ये सभी क्षेत्र जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील हैं, जहां समय पर काम पूरा होना बेहद जरूरी है. ऐसे में बीडीए की यह कार्रवाई न सिर्फ परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश है, बल्कि यह भी संकेत है कि अब काम में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.