मां छोड़ गई, पिता मानसिक बीमार, मूकबधिर दादी मांगती थी खाना, बाल कल्याण समिति संवार रहा भाई बहन की जिंदगी
उत्तरकाशी में बाल कल्याण समिति के संरक्षण में दो बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए कार्य किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 9:21 AM IST
उत्तरकाशी: विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों और उपेक्षा के बीच खामोशी में जीवन बिता रहे पुरोला के दो मासूम बच्चों के जीवन में अब खुशियों ने दस्तक दी है. बाल कल्याण समिति की पहल और संरक्षण संबंधी अधिकारों के इस्तेमाल से दोनों बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिला है. कभी अपनी बात तक कह पाने में असमर्थ रहे ये बच्चे अब बोलना सीख रहे हैं. सामान्य बच्चों की तरह खेलकूद करने के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी जाने लगे हैं. समिति के प्रयासों से दोनों बच्चों के जीवन में आए इस बदलाव को बाल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पुष्पा चौहान ने बताया कि जून 2025 में पुरोला विकासखंड से दो मासूम बच्चों से जुड़ा एक संवेदनशील मामला समिति के संज्ञान में आया था. परिवार की स्थिति बेहद चिंताजनक थी. बच्चों की मां घर छोड़कर जा चुकी थी, जबकि उनके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ थे. वह कई-कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलते थे. वहीं, करीब 80 वर्षीय मूकबधिर दादी किसी तरह गांव से भोजन जुटाकर अपना और बच्चों का पेट पाल रही थी.
ऐसे हालात में दोनों बच्चों की देखभाल और सुरक्षित भविष्य को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई थी. कहा कि जब वह अपनी टीम के साथ बच्चों से मिलने पहुंचीं तो चार वर्षीय बालक और तीन वर्षीय बालिका की स्थिति ने उन्हें विचलित कर दिया. दोनों बच्चे बोलना तक नहीं जानते थे. उचित देखभाल, संवाद और अनुकूल वातावरण के अभाव में उनका बचपन प्रभावित हो रहा था. समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया और बच्चों को सुरक्षित संरक्षण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की.
उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में बाल संरक्षण के लिए आवश्यक चाइल्ड केयर संस्थानों, फिट फैसिलिटी और फोस्टर केयर जैसी सुविधाओं की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है. ऐसे में बच्चों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना आसान नहीं था. समिति ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी को फिट फैसिलिटी घोषित किया. इसके बाद नवंबर 2025 में दोनों बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से संस्थान में पहुंचाया गया, जहां उनकी देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था की गई.
संस्थान में देखभाल और अनुकूल वातावरण मिलने के बाद बच्चों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. अब दोनों बोलना सीख रहे हैं और दूसरे बच्चों के साथ खेलकूद में भाग ले रहे हैं. साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र जाकर शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ रहे हैं.
-पुष्पा चौहान,अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण समिति-
बाल कल्याण समिति के मुताबिक, बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के साथ उनके समुचित विकास और भविष्य को सुरक्षित बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है. बच्चों के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए बाल कल्याण समिति ने उनकी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है. समिति की अध्यक्ष पुष्पा चौहान ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजकर पुरोला के उपजिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि बच्चों के पिता की ओर से जमीन बेचे जाने पर रोक लगाने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके. समिति का उद्देश्य है कि बच्चों को वर्तमान में सुरक्षित संरक्षण मिलने के साथ भविष्य में भी उनके अधिकारों और हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके.
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