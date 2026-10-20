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मां छोड़ गई, पिता मानसिक बीमार, मूकबधिर दादी मांगती थी खाना, बाल कल्याण समिति संवार रहा भाई बहन की जिंदगी

बाल कल्याण समिति की पहल से संवर रही बच्चों की जिंदगी ( Photo-ETV Bharat )

उत्तरकाशी: विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों और उपेक्षा के बीच खामोशी में जीवन बिता रहे पुरोला के दो मासूम बच्चों के जीवन में अब खुशियों ने दस्तक दी है. बाल कल्याण समिति की पहल और संरक्षण संबंधी अधिकारों के इस्तेमाल से दोनों बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिला है. कभी अपनी बात तक कह पाने में असमर्थ रहे ये बच्चे अब बोलना सीख रहे हैं. सामान्य बच्चों की तरह खेलकूद करने के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी जाने लगे हैं. समिति के प्रयासों से दोनों बच्चों के जीवन में आए इस बदलाव को बाल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पुष्पा चौहान ने बताया कि जून 2025 में पुरोला विकासखंड से दो मासूम बच्चों से जुड़ा एक संवेदनशील मामला समिति के संज्ञान में आया था. परिवार की स्थिति बेहद चिंताजनक थी. बच्चों की मां घर छोड़कर जा चुकी थी, जबकि उनके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ थे. वह कई-कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलते थे. वहीं, करीब 80 वर्षीय मूकबधिर दादी किसी तरह गांव से भोजन जुटाकर अपना और बच्चों का पेट पाल रही थी.