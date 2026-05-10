कोरबा में बिजली, पेयजल और पीवीटीजी के क्षेत्र में हो रहा तेज रफ्तार से काम: कलेक्टर
प्रशासन ने बताया कि आंगनबाड़ी भवन, स्कूल भवन और कॉलेज के लिए भवनों को स्वीकृति दी गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 10, 2026 at 11:57 AM IST
कोरबा: कलेक्टर कुणाल दुदावत ने करीब 4 महीने पहले जिले का कार्यभार संभाला. शनिवार को कलेक्टर ने बैठक कर जिले में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी मीडिया को दी. कलेक्टर ने कहा कि ऊर्जाधानी में विकास के कामों पर फोकस किया जा रहा है. कलेक्टर ने कहा कि लोगों की बुनियादी सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा. जो भी विकास के काम पेंडिंग हैं उनपर कार्य होगा.
आधारभूत अधोसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता: कलेक्टर
कलेक्टर ने शहर की आधारभूत व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी. ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, बिजली और पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने और सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने पर प्रशासन का फोकस रहने की बात कही, कलेक्टर ने बताया कि लंबे समय से प्रतीक्षित उरगा-कटघोरा नेशनल हाइवे का कार्य जल्द शुरू होने वाला है. इसके अलावा सीतामणी से उरगा तक की जर्जर सड़क के सुधार और निर्माण कार्य को भी जल्द गति मिलने वाली है. कलेक्टर ने बताया कि बरबक-बरहमपुर मार्ग पर भी काम शुरू हो चुका है.
इमलीछापर रोड पर दिया बड़ा अपडेट
कलेक्टर ने कहा कि कोरबा-कुसमुंडा मार्ग की बदहाल स्थिति को जल्द ठीक किया जाएगा. आधा-अधूरा निर्माण और जर्जर सड़क के कारण रोजाना हजारों लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है. कलेक्टर ने कहा कि रोड को ठीक करने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. जल्द ही इमलीछापर रोड का निर्माण पूर्ण किया जाएगा. जिससे लोगों को राहत मिलेगी.
काम लेकर अधूरा छोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने यह भी कहा कि किसी भवन या अन्य अधोसंरचना से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने पर प्रशासन का खास फोकस है. आंगनबाड़ी भवन, स्कूल भवन और कॉलेज के लिए भी जरूरत के अनुसार भवनों को स्वीकृति दी गई है. सभी को आने वाले एक वर्ष में पूर्ण किया जाएगा. जर्जर भवनों को डिस्मेंटल भी किया जाएगा.
जिस किसी भी ठेकेदार, निर्माण एजेंसी को कार्य सौंपे गए हैं. उन्हें तय समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करना होगा. यदि काम में कोताही बरती गई. इसे अधूरा छोड़ गया, तो ठोस कार्रवाई की जाएगी. इसमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी.
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