आगरा: सुबह-सुबह बुलडोजर लेकर पहुंचा प्रशासन, बीच रोड पर बनी मजार को किया गया शिफ्ट
जिला प्रशासन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष से बात करके एमजी रोड से मजार की शिफ्टिंग की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 4:07 PM IST
आगरा: शहर की एमजी रोड पर कॉलेज के सामने बीच सड़क पर बनी मजार को शिफ्ट करने का काम मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ. मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है. इस कार्रवाई के चलते एमजी रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है.
योगी यूथ बिग्रेड के प्रदेश अधयक्ष व हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने मजार हटाने को लेकर कोर्ट में वाद दायर किया था. जिस पर कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को नोटिस जारी किए. इस बारे में जिला प्रशासन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष से बातचीत की. उसके बाद मजार यहां से हटाने पर सहमति बनी. अब एमजी रोड से मजार की शिफ्टिंग की जा रही है.
दरअसल, योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के यहां पर एमजी रोड पर आगरा कॉलेज के पास आमने सामने बनी मजार और दरगाह पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की मांग की थी. इसके लिए अपर सिविल जज की अदालत में वाद दायर किया था. उसमें उन्होंने बताया था कि बीच सड़क पर स्थित मजार की वजह से यातायात बाधित होता है. इसके साथ ही इसकी वजह से हादसों की आशंका बनी रहती है.
इस मामले में अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अदालत के न्यायाधीश श्वेत्शा चंद्रा ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को भेजा समन था. इसके साथ ही अदालत ने जिलाधिकारी, नगरायुक्त, और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को समन जारी किए थे. फिलहाल अब मजार को बीच रोड से हटाकर दरगाह में ही शिफ्ट किया जा रहा है.
धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस
बता दें कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 19 जनवरी 2026 को धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस भेजकर बीच सड़क बनी मजार पर कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि तय समय सीमा बीतने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही नोटिस का जवाब दिया, जिसके बाद भी कोर्ट ने सख्त रुख अपनाकर ये अदेश जारी किए हैं. कुंवर अजय तोमर ने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ मजार तक नहीं बल्कि दरगाह का भी है, उसका कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने 27 मस्जिद-मजारों को लेकर भी नोटिस दिया है.
शांतिपूर्ण ढंग से हुई कार्रवाई
इस मामले में एडीसीपी क्राइम हिमांशु गौरव ने बताया कि एमजी रोड पर आगरा कॉलेज के सामने बीच सड़क में बनी मजार की वजह से अक्सर हादसे होते रहते थे. इसके साथ ही मजार की वजह से यातायात भी प्रभावित होता था. कई बार जो जाम की स्थिति बनने से आम लोगों के साथ-साथ एंबुलेंस के आवागमन में भी दिक्कत आती थी. मजार को हटाने के लिए मजार के मुतवल्ली, स्थानीय पार्षद, पीडब्ल्यूडी विभाग और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें सभी पक्षों की मजार को स्थानांतरण करने की सहमति बनी थी. आज मजार दूसरी जगह स्थानांतरित की गई है. यह पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से हुई है.
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