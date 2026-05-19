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बीजासन माता के दर्शन के लिए नहीं चढ़नी पड़ेगी 800 सीढ़ियां, रोप वे का काम शुरू, बदलेगी तस्वीर

बूंदी: आस्था, श्रद्धा और लोक विश्वास का प्रमुख केंद्र इंद्रगढ़ स्थित प्रसिद्ध बीजासन माता मंदिर अब विकास की नई उड़ान भरेगा. बूंदी मुख्यालय से करीब 80 किमी दूर अरावली की पहाड़ियों पर विराजमान मां बीजासन के दरबार तक अब श्रद्धालुओं को 800 सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेगी. रोप वे की वर्षों पुरानी मांग पूरी होती दिख रही है. करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक रोप वे के निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है. इस परियोजना का शिलान्यास 24 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था. अब मंदिर और पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां तेज हो चुकी हैं. सुरक्षा फेंसिंग से लेकर तकनीकी तैयारियों तक का कार्य युद्धस्तर पर जारी है. आने वाले डेढ़ से दो वर्षों में यह रोप वे श्रद्धालुओं के लिए शुरू कर दिया जाएगा.

कुछ मिनट में होंगे माता के दर्शन: अभी बीजासन माता मंदिर तक खड़ी पहाड़ी पर लगभग 800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. गर्मी, बारिश और भीड़भाड़ के बीच यह यात्रा कई श्रद्धालुओं के लिए बेहद कठिन साबित होती है. विशेष रूप से बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे बच्चे और दिव्यांग श्रद्धालु चढ़ाई को लेकर परेशान रहते थे. रोप वे बनने पर श्रद्धालु कुछ मिनटों में सुरक्षित और आरामदायक सफर कर सीधे माता के दरबार मे पहुंच सकेंगे. चार आधुनिक ट्रॉली लगाई जाएगी. हर ट्रॅाली की यात्री क्षमता छह होगी. निर्माण कार्य देख रहे राजस्थान हेड दीपक सक्सेना ने बताया कि रोप वे आधुनिक तकनीक और उच्च सुरक्षा मानकों पर आधारित होगा. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है.

रोप वे के फायदे गिनाते हुए... (ETV Bharat Bundi)

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नवरात्र में आस्था का सैलाब: बीजासन माता मंदिर में राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के श्रद्धालु आते हैं. यहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्र में संख्या काफी बढ़ जाती है. पूरी पहाड़ी श्रद्धालुओं से खचाखच भर जाती है. बिजासन माता कल्याण एवं विकास समिति अध्यक्ष हरीश कुमार योगी ने बताया कि मंदिर में सालभर में छह बड़े मेले भरते हैं. चैत्र और आसोज नवरात्रि, दो गुप्त नवरात्रि और भादवा शुक्ल पक्ष के दौरान यहां विशेष मेले लगते हैं. खासतौर पर नवरात्र की सप्तमी और अष्टमी पर लाखों श्रद्धालु देशभर से माता के दर्शन करने पहुंचते हैं. इस बार नवरात्र के दौरान एक ही दिन में साढ़े तीन लाख से चार लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए. नीचे से लेकर पहाड़ी की चोटी तक हर रास्ता श्रद्धालुओं से भरा नजर आया. ऐसी स्थिति में रोप-वे श्रद्धालुओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा.