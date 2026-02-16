ETV Bharat / state

वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी, राजस्थान से दो ठग गिरफ्तार, जानिए कैसे रह सकते हैं सतर्क

रायपुर : रायपुर पुलिस साइबर ठगी करने वाले आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी कर रही है. सोमवार को रेंज साइबर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है. ये दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे. पकड़े गए आरोपी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम में जॉब दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे. पकड़े गए 2 आरोपियों के खिलाफ लगभग 13 साइबर सेल और अलग-अलग थानों में पहले से ही मामले दर्ज हैं. राखी और धरसींवा पुलिस ने धारा 318 भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रही है.





धरसींवा थाने में दर्ज हुई शिकायत



रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित ललित साहू ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम में जॉब दिलाने का झांसा देकर 34 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है. इसके बाद धरसींवा थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 318 भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

