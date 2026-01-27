ETV Bharat / state

वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ऑनलाइन ठगी, आठ गुना कमाई के लालच में गंवाएं 8 लाख

भिलाई : भिलाई के सेक्टर 7 में वर्क फ्रॉम होम और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है.ठगों ने टास्क पूरा करो, पैसा कमाओ का झांसा देकर एक व्यक्ति से 8 लाख रुपए हड़प लिए. भिलाई नगर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।





कैसे की गई ठगी ?

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पीड़ित रवि कुमार को 27 दिसंबर 2025 को टेलीग्राम पर एक मैसेज मिला.लिंक पर क्लिक करते ही प्रार्थी को व्हाट्सएप और फिर 5123 वर्क एंड लाइफ नामक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया. वहीं शुरुआत में आरोपियों ने पीड़ित को छोटा टास्क दिया. इसके बदले प्रार्थी के खाते में 1135 रुपये भेजे. इसके बाद 10 हजार के निवेश पर 14 हजार 950 रुपए लौटाकर विश्वास जीत लिया.