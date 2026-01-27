ETV Bharat / state

वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ऑनलाइन ठगी, आठ गुना कमाई के लालच में गंवाएं 8 लाख

भिलाई में वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर 8 लाख की ठगी का मामला सामने आया है. ठगी होने के बाद शिकायत दर्ज हुई है.

work from home fraud
वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ऑनलाइन ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिलाई : भिलाई के सेक्टर 7 में वर्क फ्रॉम होम और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है.ठगों ने टास्क पूरा करो, पैसा कमाओ का झांसा देकर एक व्यक्ति से 8 लाख रुपए हड़प लिए. भिलाई नगर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैसे की गई ठगी ?

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पीड़ित रवि कुमार को 27 दिसंबर 2025 को टेलीग्राम पर एक मैसेज मिला.लिंक पर क्लिक करते ही प्रार्थी को व्हाट्सएप और फिर 5123 वर्क एंड लाइफ नामक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया. वहीं शुरुआत में आरोपियों ने पीड़ित को छोटा टास्क दिया. इसके बदले प्रार्थी के खाते में 1135 रुपये भेजे. इसके बाद 10 हजार के निवेश पर 14 हजार 950 रुपए लौटाकर विश्वास जीत लिया.

आठ गुना कमाई के लालच में गंवाएं 8 लाख (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भरोसा होते ही ठगों ने निवेश की राशि बढ़ा दी. स्पेशल टास्क और 8 गुना कमीशन का लालच देकर पीड़ित से कभी 46 हजार तो कभी 1 लाख से अधिक की मांग की गई.साथ ही ठगों के दबाव में आकर पीड़ित ने अपना सोना गिरवी रखकर पैसे जुटाए और सीडीएम मशीन एवं यूपीआई के जरिए आरोपियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए.जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, तब उसने भिलाई नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी भिलाई नगर

पुलिस ने बताया कि यह संगठित ऑनलाइन ठगी का मामला है. फिलहाल उन बैंक खातों, टेलीग्राम चैनलों और व्हाट्सएप नंबरों की तकनीकी जांच की जा रही है, जिनका उपयोग इस अपराध में हुआ है.



ऑपरेशन शील्ड से साइबर ठगी पर वार, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लाखों ठगने वाले अरेस्ट

जांजगीर के नवागढ़ में युवती की मिली लाश, हत्या की आशंका, पीएम रिपोर्ट का इंतजार

शहीद दिवस : महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ से नाता, गोली लगने के समय मौके पर थे छत्तीसगढ़ के पत्रकार

TAGGED:

LOSE MONEY IN GREED
GREED OF EARNING EIGHT TIMES
वर्क फ्रॉम होम
ऑनलाइन ठगी
WORK FROM HOME FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.