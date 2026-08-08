गुरुग्राम में फिर से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी, बारिश, जलभराव और ट्रैफिक जाम के बीच निकला 'सिस्टम' का जनाजा
गुरुग्राम में युवकों ने बारिश और जलभराव के बाद बंद हुई बाइक को कंधा दिया. प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की.
Published : August 8, 2026 at 12:26 PM IST
गुरुग्राम: हरियाणा में बारिश का सिलसिला जारी है. गुरुग्राम में भी लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन थम सा गया है. शहर में हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है. ट्रैफिक की समस्या भी अब आम सी हो चली है. इसी कड़ी में गुरुग्राम प्रशासन ने एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है.
वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी: 7 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जिले में करीब 60 एमएम बारिश दर्ज की गई. इसके बाद जिला प्रशासन ने 8 अगस्त को भी कॉरपोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी है.
अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील: डीसी उत्तम सिंह ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. उनका कहना है कि "बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है. WFH की सलाह का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के साथ-साथ जल निकासी, मरम्मत और बहाली से जुड़े कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करना है."
धनवापुर रोड पर जलभराव में बंद हुई बाइक: वहीं, गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलभराव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. धनवापुर रोड पर पानी में फंसने के बाद एक बाइक बंद हो गई. इसके बाद बाइक सवार युवकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. बाइक के पानी में बंद होने के बाद युवकों ने उसे कंधे पर उठा लिया और जलभराव वाले रास्ते से बाहर लेकर गए. बाइक को कंधे पर उठाकर पानी के बीच से निकलते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो 7 अगस्त का है.
सोहना रोड पर जलभराव से ट्रैफिक प्रभावित: सोहना रोड पर सड़क के बड़े हिस्से में पानी जमा होने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. पीक टाइम में यहां ट्रैफिक दबाव बढ़ने से जाम जैसी स्थिति भी बन रही है. वाहन चालक पानी के बीच से निकलने को मजबूर हैं, वहीं दोपहिया वाहन चालकों के लिए हालात और भी मुश्किल बने हुए हैं.
बारिश थमी, लेकिन लोगों की मुश्किलें बरकरार: दो दिनों तक हुई बारिश के बाद भले ही अब बारिश रुक गई हो, लेकिन जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. कई स्थानों पर सड़कें अब भी पानी में डूबी हुई हैं. जलभराव के चलते स्थानीय लोगों के साथ-साथ रोजाना सोहना रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है.
12 घंटे बाद भी पानी नहीं निकला, व्यवस्था पर सवाल: बारिश रुके 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद सड़क से पानी नहीं निकलने पर जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान जलभराव होना एक समस्या है, लेकिन बारिश रुकने के इतने घंटे बाद भी पानी जमा रहना और बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है.
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