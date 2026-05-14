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अजमेर नगर निगम के अस्थाई सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी, जगह-जगह लगे कचरे के ढेर

अस्थाई सफाई कर्मियों की मांग है कि उनका वेतन जारी किया जाए. वेतन रोकने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो.

Temporary sanitation workers on strike
हड़ताल पर बैठे अस्थाई सफाई कर्मचारी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 6:37 PM IST

3 Min Read
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अजमेर: नगर निगम के अस्थाई सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में जगह-जगह गंदगी फैली हुई है. अस्थाई सफाई कर्मचारियों का कहना है कि बकाया वेतन जारी करने सहित उनकी विभिन्न मांगों को लेकर तीन दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम का कोई अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया. लिहाजा अस्थाई सफाई कर्मियों ने भी साफ कह दिया है कि उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता, तब तक सफाई के कार्य का अनिश्चितकालीन बहिष्कार जारी रहेगा. कांग्रेस से पूर्व विधायक श्रीगोपाल बाहेती ने शासन और प्रशासन से समाधान निकलने की मांग की है.

नगर निगम के अस्थाई सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है. घरों का कचरा लेने आने वाले ट्रिपर भी बंद हैं. सफाई कर्मी नगर निगम की पुरानी ईमारत के परिसर में धरने पर बैठे हैं. तीन दिन की हड़ताल में शहर भर में सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल है. कचरा डिपो कचरे से लदे हैं और ओवर फुल होकर सड़कों से बाहर आ गए हैं. कचरे में सड़ांध आने से लोग परेशान हैं. हालत बद से बदतर हो रहे हैं. अस्थाई सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी सन्नी गोयर ने बताया कि 2400 अस्थाई सफाई कर्मी वार्डो और मुख्य सड़कों में सफाई का काम देखते हैं. 250 से अधिक अस्थाई सफाई कर्मी ऑटो ट्रिपर में लगे हैं. वहीं 100 से अधिक अस्थाई सफाई कर्मी आना सागर के किनारे जलकुंभी हटाने का काम कर रहे हैं.

सफाई कर्मी बोले अनिश्चितकालीन बहिष्कार रहेगा जारी (ETV Bharat Ajmer)

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गोयर ने बताया कि सफाई कर्मियों का एक माह का वेतन बाकी है. दो माह का वेतन जलकुंभी हटाने वाले अस्थाई सफाई कर्मियों का बाकी है. इसी तरह मार्च माह से डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण में लगे अस्थाई कर्मचारियों का वेतन बाकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में अस्थाई कर्मचारियों के भुगतान की फाइल को अधिकारी अटकाने का काम करते हैं. ऐसे अधिकारियों को हटाया जाए. गोयर ने बताया कि नगर निगम को 8 सूत्रीय मांग पत्र दिया जा चुका है. लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है. जब तक अस्थाई सफाई कर्मियों की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा.

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शासन और प्रशासन मिलकर निकले समाधान: कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉ श्रीगोपाल बाहेती ने कहा कि अजमेर शहर में सफाई व्यवस्था के हाल बेहाल हैं. आंधी, तूफान ने और हालत खराब कर दिए हैं. वहीं भीषण गर्मी से कचरा सड़ रहा है. यही हाल रहा तो शहर में महामारी फैलने का खतरा है. डॉ बाहेती ने कहा कि शासन और प्रशासन को मिलकर समाधान निकालना चाहिए. समाधान नहीं निकले तब तक सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए.

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GARBAGE PILES UP ACROSS CITY
अस्थाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल
DEMANDS OF SANITATION WORKERS
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