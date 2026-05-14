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अजमेर नगर निगम के अस्थाई सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी, जगह-जगह लगे कचरे के ढेर

अजमेर: नगर निगम के अस्थाई सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में जगह-जगह गंदगी फैली हुई है. अस्थाई सफाई कर्मचारियों का कहना है कि बकाया वेतन जारी करने सहित उनकी विभिन्न मांगों को लेकर तीन दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम का कोई अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया. लिहाजा अस्थाई सफाई कर्मियों ने भी साफ कह दिया है कि उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता, तब तक सफाई के कार्य का अनिश्चितकालीन बहिष्कार जारी रहेगा. कांग्रेस से पूर्व विधायक श्रीगोपाल बाहेती ने शासन और प्रशासन से समाधान निकलने की मांग की है.

नगर निगम के अस्थाई सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है. घरों का कचरा लेने आने वाले ट्रिपर भी बंद हैं. सफाई कर्मी नगर निगम की पुरानी ईमारत के परिसर में धरने पर बैठे हैं. तीन दिन की हड़ताल में शहर भर में सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल है. कचरा डिपो कचरे से लदे हैं और ओवर फुल होकर सड़कों से बाहर आ गए हैं. कचरे में सड़ांध आने से लोग परेशान हैं. हालत बद से बदतर हो रहे हैं. अस्थाई सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी सन्नी गोयर ने बताया कि 2400 अस्थाई सफाई कर्मी वार्डो और मुख्य सड़कों में सफाई का काम देखते हैं. 250 से अधिक अस्थाई सफाई कर्मी ऑटो ट्रिपर में लगे हैं. वहीं 100 से अधिक अस्थाई सफाई कर्मी आना सागर के किनारे जलकुंभी हटाने का काम कर रहे हैं.