DTC ने शुरु किया 'सहेली पिंक' कार्ड बनाने का काम, महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर की सुविधा

दिल्ली में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा के लिए 50 स्थान (ETV Bharat)

DTC के डिप्टी सीजीएम अनिल देव छिकारा ने बताया कि ‘सहेली पिंक’ NCMC एक कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड है, जो कागज आधारित पिंक टिकट की जगह लेगा. इससे पारदर्शिता, सुविधा व बेहतर यात्री अनुभव सुनिश्चित करने का दावा किया गया है. यह कार्ड पात्र महिलाओं को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा. बस में यात्रा के दौरान कार्ड को ETM मशीन पर टैप करना अनिवार्य होगा. कार्ड को भविष्य में रीचार्ज कर मेट्रो एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन में भी उपयोग किया जा सकेगा. “वन नेशन, वन कार्ड” पहल के अंतर्गत यह एक कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड प्रणाली है.

नई दिल्ली: नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) जारी करने का काम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) ने शुरू कर दिया गया है. 2 मार्च को इसका औपचारिक शुभारंभ किया गया और 3 मार्च से शहर के 50 अधिकृत केंद्रों पर कार्ड वितरण प्रारंभ हो गया है. यह कार्ड दिल्ली सरकार की पहल है, जिसके जरिए दिल्ली की निवासी महिलाओं को DTC व क्लस्टर बसों में सम्मानजनक एवं सुगम निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी.

किन महिलाओं को मिलेगा ये कार्ड: इस कार्ड के लिए केवल दिल्ली की निवासी महिलाएं पात्र होंगी. DTC एवं क्लस्टर बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा.लाभार्थी को वैध आधार कार्ड एवं दिल्ली निवास प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. आधार आधारित सत्यापन के बाद ही कार्ड काउंटर पर तत्काल जारी किया जाएगा. प्रत्येक महिला को केवल एक कार्ड दिया जाएगा. कार्ड का उपयोग सिर्फ कार्डधारक ही कर सकती है, किसी अन्य को देना या दुरुपयोग कराना नियमों के विरुद्ध है.

कार्ड वितरण केंद्र और समय: 3 मार्च से कार्ड वितरण की शुरुआत शहर के 50 अधिकृत केंद्रों पर की गई है. सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तकसभी दिन खुले रहेंगे. योजना के तहत कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी DTC की ओर से अधिकृत एजेंसियों को दी गई है, जिनमें Mufin Pay व एयरटेल पेमेंट्स बैंक शामिल हैं.

लाभार्थियों से अपील: DTC ने लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि यात्रा के दौरान कार्ड अपने पास रखें. कार्ड का उपयोग खुद करें किसिऔर को न दें. ‘सहेली पिंक’ NCMC कार्ड के जरिए दिल्ली सरकार ने महिलाओं की निःशुल्क बस यात्रा को डिजिटल स्वरूप दे दिया है. कागजी पिंक टिकट की जगह अब स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू होगी, जिससे पारदर्शिता के साथ-साथ भविष्य में अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से एकीकरण भी संभव होगा. 3 मार्च से शुरू हुई यह व्यवस्था दिल्ली की महिला यात्रियों के लिए नई सुविधा लेकर आई है.

