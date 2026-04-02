ब्रिज कंस्ट्रक्शन के चलते लखनऊ-कानपुर रूट पर रेल यातायात प्रभावित, 13 मई तक दो दर्जन से अधिक ट्रेनों पर पड़ेगा असर, देखें सूची

कानपुर सेंट्रल रेल लाइन ब्रिज पर शुरू होगा काम, लखनऊ नहीं आएंगी कई ट्रेनें, यात्रियों को मोबाइल पर जानकारी देगा रेलवे

लखनऊ-कानपुर रूट पर रेल संचालन प्रभावित (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 9:49 AM IST

लखनऊ: कानपुर सेंट्रल रेल लाइन ब्रिज पर इंजीनियरिंग काम मंगलवार से शुरू होने से दो दर्जन अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा. यात्रियों को 13 मई तक लखनऊ से कानपुर तक ट्रेन की यात्रा करने में परेशानियों का सामान करना पड़ सकता है. इस दौरान आगरा इंटरसिटी, झांसी इंटरसिटी, पुणे एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें लखनऊ नहीं आएंगी. उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि इस दौरान कानपुर होकर चलने वाली ट्रेनों की वास्तविक स्थिति की जानकारी हेल्पलाइन नंबर 139 पर ले सकते हैं. इन ट्रेनों के यात्रियों को नई अपडेट की जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी.

इन ट्रेनों पर पड़ेगा असर
11 मई को चलने वाली 12107 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सीतापुर एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट चलेगी.
12 मई को चलने वाली 12103 पुणे-लखनऊ जंक्शन भी कानपुर सेंट्रल तक ही आएगी.
13 मई तक चलने वाली 55346 कासगंज-लखनऊ जंक्शन पैसेंजर कानपुर अनवरगंज तक ही आएगी.
14 मई तक चलने वाली 55345 लखनऊ जंक्शन-कासगंज पैसेंजर लखनऊ जंक्शन के स्थान पर कानपुर अनवरगंज से चलाई जाएगी.
13 मई तक चलने वाली 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल तक ही आएगी.
12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर कानपुर सेंट्रल से शाम 05:25 बजे चलाई जायेगी.
13 मई तक 11110 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर कानपुर सेंट्रल से शाम 06:20 बजे चलाई जायेगी.
13 मई तक 12104 लखनऊ जंक्शन-पुणे एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर कानपुर सेंट्रल से शाम छह बजे चलाई जाएगी.
13 मई तक चलने वाली 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन- लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी कानपुर सेंट्रल तक आएगी.

ये ट्रेनें लखनऊ नहीं आएंगी
07 मई तक चलने वाली 11079 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस.
12 मई तक चलने वाली 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस.
10 मई तक चलने वाली 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस.
06 मई तक चलने वाली 22534 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस.
07 मई तक चलने वाली 15024 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस.
06 मई तक चलने वाली 12598 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस.
09 मई तक चलने वाली 15030 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस.
13 मई तक 02564 नई दिल्ली-बरौनी.
13 मई तक चलने वाली 02570 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल.
11 मई को चलने वाली 19615 उदयपुर सिटी-कामाख्या एक्सप्रेस.
08 मई तक चलने वाली 19053 सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस.
09 मई तक चलने वाली 15270 साबरमती- मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस.
08 मई तक चलने वाली 09465 अहमदाबाद-दरभंगा स्पेशल.

इनका ट्रेनों का हुआ मार्ग परिवर्तन
09 मई को चलने वाली 20921 बान्द्रा टर्मिनस-लखनऊ जं. एक्सप्रेस कासगंज-शाहजहांपुर-आलमनगर-लखनऊ जं. के रास्ते चलाई जायेगी.
13 मई तक 12004 नई दिल्ली-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस गाजियाबाद-मुरादाबाद के रास्ते चलेगी. रूट परिवर्तन की वजह से यह गाड़ी अलीगढ़, टूण्डला, इटावा, फफूंद एवं कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
13 मई तक चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल बुढ़वल-सीतापुर सिटी-शाहजहांपुर-बरेली-मुरादाबाद-गाज़ियाबाद के रास्ते चलाई जायेगी.
13 मई तक चलने वाली 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल बुढ़वल-सीतापुर सिटी-शाहजहांपुर-बरेली-मुरादाबाद-गाज़ियाबाद के रास्ते चलेगी.

TRAINS RUNNING TIMING CHANGED

