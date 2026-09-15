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MMDR पर राजनीति तेज, आंदोलन और कानूनी लड़ाई से पहले आमने सामने हुई भाजपा-कांग्रेस

रांची: खान एवं खनिज विकास (MMDR) संशोधन अधिनियम-2026 को लेकर सियासत जारी है. एमएमडीआर कानून बनने के बाद झारखंड को बड़ी आर्थिक क्षति होने की चिंता सताने लगी है. सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-राजद इसके विरोध में सड़क से लेकर न्यायालय तक में लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है. वहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इस कानून के बचाव में उतर आई है.

इस कानून को झारखंड के लिए काला कानून बताने वाले कांग्रेस नेता और राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है. साथ ही कानून के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग तोता के समान हैं, जो ऊपर से बातें आती है, सभी लोग एक स्वर से वही बात करते हैं.

जानकारी देते मंत्री और बीजेपी नेता (ईटीवी भारत)

मंत्री ने कहा कि भाजपा के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इस वजह से देश के अन्य राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां से इसका विरोध नहीं हो रहा है. लेकिन झारखंड में महागठबंधन की सरकार और राजनीतिक दल चुप नहीं बैठेंगे. इसके खिलाफ जन आंदोलन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़ी जाएगी.

कोर्ट के निर्देश पर बना कानून: बीजेपी

इधर सत्तारुढ झामुमो कांग्रेस और राजद के द्वारा लगातार आंदोलन की धमकी दिए जाने की बीजेपी ने आलोचना. प्रदेश बीजेपी ने कहा कि देश संविधान से चलता है और जो कानून बनाए गए हैं, उसका हर हाल में सभी राज्यों को पालन करना होगा. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल बरनवाल ने कहा कि न्यायालय का दरवाजा सभी के लिए खुला है और वहां बातों को रखी जा सकती है, मगर केंद्र सरकार ने जो यह कानून बनाया है. वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बना है. ऐसे में यदि इसके खिलाफ राज्य सरकार काम करती है तो यह असंवैधानिक होगा.