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विश्व मजदूर दिवस: नए श्रमिक नियमों की कठोरता से हो पालना, मजदूरों को मिले राहत

भारतीय मजदूर संघ के विधिक सलाहकार प्रभाष चौधरी ने भीलवाड़ा में करीब 7 लाख मजदू प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं.

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भीलवाड़ा की एक फैक्ट्री में काम करती महिला श्रमिक (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 10:20 AM IST

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भीलवाड़ा: विश्व मजदूर दिवस पर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के श्रमिक संगठनों ने सरकार से नए श्रम कानूनों के धरातल पर सख्त पालन की मांग की है. संगठनों का कहना है कि श्रम विभाग की शिथिलता के कारण मजदूरों को नियुक्ति पत्र, पीएफ, 8 घंटे का काम और बराबर मजदूरी जैसे बुनियादी अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं. वस्त्र उद्योग में 12 घंटे काम लिया जाता है तो वहीं निर्माण क्षेत्र में महिला-पुरुष की मजदूरी में भेदभाव है. श्रमिक नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की है.

श्रमिक संगठनों का कहना है कि सरकार ने मजदूर हितों को ध्यान में रखते हुए नए नियम व कानून बनाए हैं, लेकिन स्थानीय श्रम विभाग की शिथिलता के चलते धरातल पर ठोस क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. जिसके चलते मजदूरों को सरकार के नए कानूनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है. भारतीय मजदूर संघ के विधिक सलाहकार प्रभाष चौधरी ने बताया कि भीलवाड़ा में करीब 7 लाख मजदूर हैं. इनमें से डेढ़ लाख वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, जबकि 5 लाख मजदूर असंगठित क्षेत्रों में हैं.

भारतीय मजदूर संघ के विधिक सलाहकार प्रभाष चौधरी (वीडियो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

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वस्त्र उद्योग में मजदूरों की समस्याएं: चौधरी ने बताया कि टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उद्योगपति समय पर वेतन बढ़ोतरी नहीं करते. आठ घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जाता है. न तो हाजिरी कार्ड दिए जाते हैं, न ही नियुक्ति पत्र और पीएफ की कटौती की जाती है, जिससे मजदूरों का भविष्य असुरक्षित है. उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र में महिलाओं व पुरुषों की मजदूरी में भेदभाव है, जबकि काम समान है. इस विरोधाभासी स्थिति के कारण मजदूरों की स्थिति दयनीय है. हमारी सरकार से मांग है कि नए नियमों का धरातल पर कठोरता से पालन करवाया जाए.

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भीलवाड़ा की एक धागा फैक्ट्री (ETV Bharat Bhilwara)

श्रम विभाग की स्थिति पर आरोप: चौधरी ने आरोप लगाया कि भीलवाड़ा में श्रम विभाग के अधिकारी बिना अनुमति उद्योगों में निरीक्षण भी नहीं कर सकते. यूनियन बनाने पर पदाधिकारियों को तुरंत सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है. दुर्घटना के बाद असामाजिक तत्व पहुंच जाते हैं और मुआवजे की मांग करते हैं. प्रशासन, पुलिस व श्रम विभाग को इस स्थिति पर संज्ञान लेना चाहिए. इधर, मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के मानद महासचिव आर.के. जैन ने कहा कि भीलवाड़ा की वस्त्र इंडस्ट्री में 8 घंटे ही काम करवाया जाता है. यदि कोई 12 घंटे काम करता है, तो उसे अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है.

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