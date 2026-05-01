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विश्व मजदूर दिवस: नए श्रमिक नियमों की कठोरता से हो पालना, मजदूरों को मिले राहत

भीलवाड़ा की एक फैक्ट्री में काम करती महिला श्रमिक ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: विश्व मजदूर दिवस पर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के श्रमिक संगठनों ने सरकार से नए श्रम कानूनों के धरातल पर सख्त पालन की मांग की है. संगठनों का कहना है कि श्रम विभाग की शिथिलता के कारण मजदूरों को नियुक्ति पत्र, पीएफ, 8 घंटे का काम और बराबर मजदूरी जैसे बुनियादी अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं. वस्त्र उद्योग में 12 घंटे काम लिया जाता है तो वहीं निर्माण क्षेत्र में महिला-पुरुष की मजदूरी में भेदभाव है. श्रमिक नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की है. श्रमिक संगठनों का कहना है कि सरकार ने मजदूर हितों को ध्यान में रखते हुए नए नियम व कानून बनाए हैं, लेकिन स्थानीय श्रम विभाग की शिथिलता के चलते धरातल पर ठोस क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. जिसके चलते मजदूरों को सरकार के नए कानूनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है. भारतीय मजदूर संघ के विधिक सलाहकार प्रभाष चौधरी ने बताया कि भीलवाड़ा में करीब 7 लाख मजदूर हैं. इनमें से डेढ़ लाख वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, जबकि 5 लाख मजदूर असंगठित क्षेत्रों में हैं. भारतीय मजदूर संघ के विधिक सलाहकार प्रभाष चौधरी (वीडियो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)