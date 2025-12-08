मनोरंजन के साथ तेज होगा दिमाग; सुलझाइए लकड़ी के PUZZLES की गुत्थी, मेरठ के 2 युवकों की पहल से घट रहा 'स्क्रीन टाइम'
मोबाइल-लैपटॉप का बेहतर विकल्प बनीं लकड़ी की पहेलियां, एक साल में 15 लाख की कमाई, कई युवकों को मिला रोजगार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 7:12 AM IST
मेरठ : 'बच्चों से लेकर बड़ों तक का मोबाइल-लैपटॉप पर स्क्रीन टाइम बढ़ गया है. इसके कई साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं. इससे विचार आया कि बच्चों समेत सभी को कुछ ऐसा दिया जाए जिससे वे दूसरे कार्यों में व्यस्त रहे. यहीं से लकड़ी की पहेलियां (PUZZLES) बनाने का आइडिया आया. दोस्त को भी इसमें जोड़ा. 3 साल की मेहनत रंग लाई. अब यूपी के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी इनकी डिमांड है'.
ये कहना है मेरठ के रहने वाले अमरदीप का. उनकी एक छोटी सी कोशिश लोगों में बड़ा बदलाव ला रही है. उन्होंने करीब 10 लोगों को रोजगार भी दे रखा है. ईटीवी भारत ने युवा कारोबारी से खास बातचीत की. पढ़िए रिपोर्ट..
बाल वैज्ञानिक का मिल चुका है अवार्ड, USA भी जा चुके : अमरदीप अब 36 साल के हो चुके हैं. उन्होंने सरधना के नवोदय विद्यालय से 12वीं तक की पढ़ाई की. उनके दोस्त बबलू कुमार ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की. अमरदीप ने बीसीए (Bachelor of Computer Applications) भी किया. एआई की भी पढ़ाई की. गणित में उनकी खास रुचि थी. उन्हें बाल वैज्ञानिक के बाद युवा वैज्ञानिक का भी अवार्ड मिला. साल 2006 में वह यूएसए भी गए थे.
'इंटरनेशनल ट्रेड शो में AI प्रोजेक्ट को नहीं मिला रिस्पांस' : अमरदीप ने बताया कि 'तीन साल पहले मैं नोएडा में लगे इंटरनेशनल ट्रेड शो में गया था. वहां मैंने AI को लेकर अपने कुछ प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया था. 5 दिन तक वहां रहा. ट्रेड शो में लाखों की भीड़ होने के बावजूद कोई भी शख्स मेरे स्टाल पर नहीं रुका. इससे मैं मायूस हुआ. इसके बाद आम लोगों से जुड़ी चीजें तैयार करने का प्लान बनाया. ऐसी चीज जो सभी के काम आ सके, इसे लेकर काफी मंथन किया'.
ऐसे आया लकड़ी की पहेली बनाने का आइडिया : अमरदीप ने बताया कि बहुत विचारने पर यह पता लगा कि बच्चों से लेकर बड़े तक अपना काफी समय मोबाइल-लैपटॉप पर बिता रहे हैं. स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में मन में विचार आया कि कुछ ऐसी चीज तैयार की जाए जिससे लोगों का मनोरंजन होने के साथ उनका बौद्धिक विकास भी हो. इस पर उन्हें लकड़ी की पहेली तैयार करने का विचार आया.
तीन साल पहले शुरू किया था काम : अमरदीप ने बताया कि तीन साल पहले उन्होंने गणित के फार्मूले पर आधारित पहेलियों को बनाना शुरू किया. वह नई-नई पहेलियां तलाशते जबकि उनके साथी बबलू कुमार पहेली का डिजाइन करने के साथ उसे आकार देने लगे. बच्चे से लेकर बुजुर्ग इसे पसंद करने लगे. इसके बाद यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी पहेलियों की सप्लाई होने लगी. काम बढ़ा तो 10 लोगों को रोजगार भी दिया गया.
बबलू कुमार ने बताया कि 12वीं के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया. एक दुकान खोलकर आजीविका चलाने की कोशिश की, लेकिन मन नहीं लगा तो इसके बाद वह भी अमरदीप के साथ जुड़ गए. वह भी पजल्स (पहेलियां) तैयार करने लगे. उन्होंने बताया कि पजल्स से सोचने-समझने की झमता बढ़ती है. इससे खेल-खेल में काफी कुछ सीखने को मिलता है.
नामीबिया और युगांडा भी जाएंगी लकड़ी की पहेलियां : उद्योग ऊपायुक्त दीपेंद्र कुमार ने बताया कि हाल ही में अमरदीप और उनके साथी ने अपनी लकड़ी की पहेलियों का स्टॉल नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी लगाया था. वहां जबरदस्त रिस्पांस मिला. अमरदीप ऑनलाइन माध्यम से देश भर में पहेलियों को बेच रहे हैं. वहीं नामीबिया और युगांडा जैसे देशों में भी वहां की कई संस्थाओं ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए MOU भी कर लिया है.
इतनी पहेलियां बना चुके हैं अमरदीप : अमरदीप ने बताया कि जो पहेलियां (PUZZLES ) वे वर्तमान समय में प्रमुख रूप से बना रहे हैं. उनमें शैक्षणिक पजल्स (Educational Puzzles), वर्णमाला पजल्स (Alphabet Puzzles), गिनती पजल्स (Numbers Puzzles), रंग पहचान पजल्स (Colors Puzzles), आकार पहचान पजल्स (Shapes Puzzles), मानचित्र पजल्स (India/World Map Puzzles), तार्किक पजल्स (Logical Puzzles), दिमागी जाल (Brain Maze), तर्क-मंथन (Logic Builder) तैयार किए गए हैं.
इसके अलावा रास्ता खोजो पजल्स (Find-the-Path Puzzle), मिलान (Matching Puzzles), लकड़ी की जिगसॉ (Wooden Jigsaw), परतदार पजल्स (Layered Puzzle), ब्लॉक पजल्स (Block Puzzles), टैंग्राम पजल्स (Tangram Puzzles), मोटर स्किल्स वाले पजल्स (Motor Skills Development), मोती पिरोने वाला पजल्स (Bead-Lacing Puzzles), धागा-गांठ (Threading Puzzles), स्टेकिंग रिंग्स (Stacking Rings), गणितीय (Math Puzzles), जोड़-घटाव पजल्स, गुणा-पहेली आदि पजल्स भी हैं.
अमरदीप ने बताया कि अंकों का घर (Number Grid), मैजिक स्क्वेयर, दैनिक कैलेंडर, वर्ग फीट पजल्स, वर्गाकार मिलान पजल्स समेत सुडोकू आदि पजल्स भी बना रहे हैं. उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में इन पजल्स की काफी डिमांड है. इस कारोबारा से सालाना करीब 15 लाख तक का टर्नओवर हो रहा है.
उपलब्धियों और पजल्स की कीमतों के बारे में जानिए : अमरदीप ने भाग विधि द्वारा वर्ग मूल घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल समेत अनंत नंबरों तक मूल ज्ञात करने की एक अनूठी विधि की खोज की थी. वह पिछले 12 साल से टेलीकॉम इंडस्ट्री और AI के लिए भी काम कर रहे हैं. उनके पास 50 रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक के पजल्स हैं. वैरायटी और पहेली के अनुसार इनकी कीमत अलग-अलग होती है. इन्हें मेरठ के उनके ऑफिस और ऑनलाइन वेबसाइट Puzzleshouse.in के जरिए खरीदा जा सकता है.
अमरदीप मेरठ के नंद विहार में रहते हैं. उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. जबकि बबलून मूल रूप से कृष्णा नगर के रहने वाले हैं. उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं.
पजल्स की खासियत के बारे में जानिए : लकड़ी के PUZZLES के गिरने पर टूटने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है. ये कार्डबोर्ड के टुकड़ों की तरह घिसते नहीं हैं. अलग-अलग आकर्षक रंगों में होते हैं. सभी पजल्स के पैटर्न भी अलग-अलग होते हैं. इनसे प्रदूषण नहीं फैलता है. ये इको फ्रेंडली होते हैं. इनके इस्तेमाल से टाइम पास होने के साथ सोचने और समझने की क्षमता का विकास भी होता है.
अमरदीप ने बताया कि शुरुआत में आर्थिक तंगी थी. पजल्स को लेकर लोगों की सोच नकारात्मक थी. लोग कहते थे कि इसमें भविष्य नहीं है. इसके बावजूद वह निराश नहीं हुए. अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहे. वह लोगों को मोबाइल-लैपटॉप से इतर मनोरंजन का विकल्प देना चाहते थे. अब वह काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं.
'बड़े काम के हैं ये पजल्स' : शहर के रहने वाले विरल चौधरी नोएडा में एक आईटी कंपनी में काम करते हैं. उन्होंने बताया कि उनके बच्चे मोबाइल देखने में व्यस्त रहते थे. वह अपने बच्चों के लिए वह लकड़ी के पजल्स लेकर आए थे. पहेलियों को सॉल्व करते-करते बच्चे इसमें रम गए. वह मोबाइल से दूरी बनाने लगे. परिवार के सभी लोग इन पहेलियों को सुलझाते हैं. इससे वे भी रोमांचित होते हैं. ये पजल्स बड़े काम के हैं.
क्या होता है लकड़ी के पजल्स में? : लकड़ी की पहेलियां कई तरह की होती हैं. जैसे कुछ में आड़े-तिरछे लकड़ी के टुकड़ों को क्रम से लकड़ी के बोर्ड पर बैठाना होता है. इन टुकड़ों को सटीक क्रम में सजाने वाला ही विजेता बनता है. गणित के फार्मूले पर आधारित होने के कारण ये काफी उलझाऊ होते हैं.
