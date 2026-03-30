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सूरजपुर में एसडीएम का फर्जी हस्ताक्षर कर लकड़ी तस्करी

सूरजपुर एसडीएम की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है. लकड़ी की अवैध तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

Wood smuggling Surajpur
सूरजपुर लकड़ी तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 11:29 AM IST

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सूरजपुर: जिले में एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर कर अवैध लकड़ी कटाई और परिवहन करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह मामला तब सामने आया जब बीते दिनों करीब 15 टन अवैध लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था. जांच में पता चला कि सेमर और लिप्टस की लकड़ी को कसकेला से रायपुर स्थित प्लाइवुड फैक्ट्री ले जाया जा रहा था.

वाहन चेकिंग के दौरान दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें कई संदिग्ध बातें सामने आईं. जांच में खुलासा हुआ कि दस्तावेजों में एसडीएम शिवानी जायसवाल के फर्जी हस्ताक्षर कर कटाई और परिवहन की अनुमति दिखाई गई थी, यह पूरी तरह से कूटरचित दस्तावेज थे, जिनके आधार पर अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था.

सूरजपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसडीएम की शिकायत पर कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम शिवानी जायसवाल ने खुद इसकी शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की.

Wood smuggling Surajpur
एसडीएम का फर्जी हस्ताक्षर वाला पत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

ड्राइवर और उसका साथी गिरफ्तार

जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक राजेश यादव और बृजनारायण साहू को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है.

Wood smuggling in Surajpur
सूरजपुर एसडीएम की शिकायत पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

सूरजपुर पुलिस कर रही जांच

डीआईजी प्रशांत ठाकुर ने बताया कि एसडीएम की शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

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