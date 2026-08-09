VIDEO: सुनिए सावन की कजरी, जानिए कैसे हुई थी इसकी शुरुआत

यही वजह है की कजरी में भगवान के साथ आपसी रिश्तों का भी जिक्र होता है. जैसे कईसे खेले जयबू सावन में कजरिया, बदरिया घिर आई ननदी...कोयल बिन बगिया न सोहे राजा... पिया मेहंदी मंगाई दा मोती झील से की जाके साइकिल से न....कवन गुण बाय शिव गईले लुभाय, पुड़ी मिठाई शिव मनवो न भावे भांग धतूरा में कवन गुण बाय शिव गइले लुभाय....



दरअसल, सावन का महीना महादेव का महीना कहा जाता है और इस मौसम में बात यदि बनारस की हो तो हर कोना महादेव के जयकारे और डमरू के नाथ से गूंजता है, लेकिन इसके साथ बनारस में एक लोकगीत भी सुनाई देता है, जिसे कजरी विधा कहते हैं. जी हां सावन में कजरी का विशेष महत्व होता है और बनारस, पूर्वांचल में इसे हर घर में गया जाता है. बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी भी इस कजरी को सीख रही है. घाट से विश्वविद्यालय तक बाकायदा इसकी क्लास संचालित हो रही है. कजरी विधा क्या है? कैसे ये आज भी जीवंत है और युवाओं में किस तरीके की रुचि हैं. उसको लेकर के ईटीवी भारत की टीम में कजरी शिक्षकों लोकगीत गायिकाओं से बातचीत की और उसकी वर्तमान स्थिति को जाना.

सबसे पहले कजरी के बारे में जानने के लिए हमने पद्मश्री और बनारस घराने की गायिका सोमा घोष से बातचीत की. सोमा घोष कहती है कि कजरी को लेकर के अपनी अलग-अलग मान्यताएं और कहानी है. सामान्य रूप से समझे तो कजरी यानी की काली स्याह जैसी रात जिसे वर्षा ऋतु के रात के रूप में देखा जाता है. जब प्रेम में विरह झेल रही पत्नी के लिए रात काजल के समान काली हो जाती और वहीं से इसका नाम कजरी पड़ा है. वह कहती है की कजरी में पति-पत्नी का विरह महादेव गौरा, कृष्ण और राधा की प्रेम लीला है तो वहीं सास बहू के रिश्ते पारिवारिक संबंधों का ताना-बाना प्रकृति के प्रति समर्पण सब कुछ दिखाई देता है.

वहीं, इस बारे में शास्त्रीय संगीत से जुड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय की आचार्य डॉ. श्रुति कहती हैं कि कजरी सिर्फ एक विधा नहीं, बल्कि वह भाव है जो प्रेम, विरह पारिवारिक संबंधों और प्रकृति की रिश्ते को गानों के माध्यम से बयां करता है और सावन में चुकि बारिश का समय होता है. श्रृंगार रस का समय होता है इस समय में हर तरफ हरियाली होती है. पपीहा बारिश तेज हवा अलग-अलग तरीके के प्रकृति में स्वर सुनाई देते हैं जो इस विधा को एक अलग रंग में सराबोर करते है.

उन्होंने बताया कि सामान्य भाषा में समझे तो, कजरी बनारस और पूर्वांचल का गया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोकगीत है, जिसका मायका मिर्जापुर और ससुराल बनारस माना जाता है. यह गंगा किनारे बसे हुए जिलों का वर्षा ऋतु में गया जाने वाला एक लोकगीत है, जिसे मुख्य रूप से सावन भादो के महीने में गया जाता है और यह अर्थशास्त्रीय गायन की एक विधा के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें बनारस घराने का अपना अलग योगदान और सबसे ज्यादा दखल है. यही वजह है कि बनारस घराने में इस लोकगीत विधा के तमाम दिग्गज हुए हैं.







कजरी के पीछे की यह है कहानी: वह कहती है की कजरी के गीतों में वर्षा ऋतु का वर्णन विरह का वर्णन राधा कृष्ण की लीलाएं महादेव और मां विंध्यवासिनी से जुड़े गीतों का वर्णन अधिक मिलता है. इसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता होती है. कजरी में सबसे पहले शुरुआत माता के गीतों से होती है. वह कहती हैं कि कजरी की कहानी से लेकर के अलग-अलग तरह की किंवदंतियां हैं.

इन्हीं में एक कहानी कही जाती है कि कांतित के राजा की लड़की का नाम कजरी था और वह अपने पति से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन जिस समय उनके पति को उनसे अलग कर दिया गया, वह उस समय से उनकी याद और बिरह में गीत गाती थी. उनके गीत को उनके नाम कजरी से रखा गया, तभी से लोग कजरी महोत्सव मनाते हैं.





बनारस पूर्वांचल की माटी से जुड़ी है कजरी की पहचान: प्रसिद्ध लोकगीत गायिका मालिनी अवस्थी कजरी को लेकर कहती हैं कि कजरी की पहचान पूरे विश्व भर में है और उसमें यही की माटी का सबसे बड़ा योगदान है. यहां के विद्वानों का है यहां के साहित्यकारों का है. भारतेंदु जी, प्रेम धन व्यास अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखी है कजरिया. कैसे-कैसे कजरी गई हुई है यहां से थोड़ा आगे अहरौरा चुनार चंदौली में कजरी के बाकायदा अखाड़े हैं जहां उस्ताद, खलीफा जी, गुल्लू यादव और हीरालाल जी रहे हैं. प्रयाग पंडित राम कैलाश, उर्मिला जी को हमने सुना है. पुरब का कोई शास्त्रीय ऐसा गायक ही नहीं है, जिसे हमने न सुना हो कि उन्होंने कजरी नहीं गायी हो.



इन रागों में गाई जाती है कजरी: पुरानी गायिकाएं हो जिनमें आदरणीय सिद्धेश्वरी जी, हमारी गुरु गिरिजा देवी सबसे कजरिया में सुन सकते हैं. कजरी की मिठास उसमें जो आनंद आता है वह इसी ऋतु में आता है. क्योंकि सभी कजरियों के जो धुन है वह वर्षा काल में गाने जाने वाले रागों पर आधारित है. जैसे देस,सारंग, सोरठ, रागमेघ.उन्होंने कहा कि, यह बहुत ताजुब्ब की बात है कि हमारे पूर्वजों ने धुन जो धन पहले बनाई और राग बाद में आये है. आज जब आप इन गीतों को गाते हैं तो वास्तव में ऐसा लगता है कि आकाश में बादल आ गए है.



वर्षा ऋतु का होता है उत्साह: वो कहती हैं कि कजरी गायन एक ऐसी विधा है जहां बारिश में अंब्रेला और रेनकोट की जरूरत नहीं होती है. ये भीग कर गाने वाला आनंद है. यह सिर्फ वर्षा का आनंद नहीं है. यह सूखे से जेठ के तपन से प्यासी धरती को वर्षा के रूप में मिलने वाला इंद्रदेव का आशीर्वाद है. यह पूरे भारतवर्ष की कमाई होती है. इस आनंद को हमारे पूर्वज भी व्यक्त करते थे और हम इस हरीतिमा को याद करके इस आनंद को प्रकट करते हैं और वर्तमान में युवा पीढ़ी के बच्चे भी संजीदा से इसे स्वीकार रहे हैं. हम सब बच्चे को सिर्फ गायन नहीं सिखाते बल्कि परंपरा सीख रहे हैं.



हर वर्ष चलती है विशेष कजरी क्लास: कजरी सिर्फ लोग गायकों, मंचों या सोशल मीडिया रेडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि आज यह धरातल पर युवाओं और हर घर आंगन की बीच में भी मौजूद है. बड़ी बात यह है कि युवा पीढ़ी को समय-समय पर इससे अवगत कराने के लिए विशेष आयोजन भी किए जाते हैं. लोकगीत गायिका मालिनी अवस्थी रहती है की कजरी लोकगीत को युवा पीढ़ी से जोड़ने के लिए हम हर साल 5 दिन की कार्यशाला का आयोजन पुरबिया क्षेत्र में करते हैं.

हमने मिर्जापुर अहरौरा बनारस में किया हैं. इन पांच दिनों तक हम बच्चों को लोकगीतों के जरिए कजरी के जरिए उन्हें उसके महत्व के बारे में बताते और सीखाते हैं और बड़ी बात यह है कि देश ही नहीं, बल्कि विदेशों के बीच छात्र हमसे जुड़ने हैं और हम प्रकृत मां गंगा की गोद में बजरे पर इस क्लास को संचालित करते हैं.

वह कहती हैं कि बड़ी बात यह है कि जो हमारी जेन जेड जनरेशन है जिन्हें लेकर के तमाम तरीके की बातें कही जाती है. वह भी इसमें बेहद रूचि रख रहे हैं और यह सिर्फ एक गायन की विधा नहीं है, बल्कि यह कैसी धरोहर है. जिसे समझने की जरूरत है. यह न सिर्फ आपको गीतों के जरिए पारंगत बनती है, बल्कि आपके आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता कैसे लाया जाए इसकी भी सीख देती है.





युवाओं में कजरी को लेकर अलग क्रेज: इसके साथ ही विश्वविद्यालय में भी युवाओं को लोकगीत गायको से इसकी परंपरा से जोड़ने के लिए सावन की महीने में कजरी क्लास का संचालन किया जाता है और युवा पीढ़ी भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती है. इसकी एक तस्वीर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के म्यूजिक विभाग में भी नजर आती है, जहां बच्चे लोग गीत गायकी की विधा में कजरी को सीख रहे हैं.

डॉ. श्रुति कहती हैं कि हम ऋतु के आधार पर अपने बच्चों को गायन में अलग-अलग विधा सिखाते हैं और निश्चित रूप से सावन में उन्हें कजरी जरूर बताई जाती है. वर्तमान युवा पीढ़ी इसमें बहुत रुचि भी ले रही है वह खुद बढ़ चढ़ के आगे आकर के सीख रही है. हमारे यहां भोजपुरी हिंदी के साथ संस्कृत में भी कजरी सुनाई जाती है और यहां के छात्र ने प्रधानमंत्री को भी संस्कृत में कजरी सुनाइ है.

वहीं पीएम को संस्कृत में कजरी सुनने वाले छात्र कहते हैं कजरी हमारी एक ऐसी परंपरा है, जिसे जीवंत रखना हम युवाओं की जिम्मेदारी और इसी के लिए इस कजरी क्लास में हम इस लोक विधा को सीख रहे हैं. कजरी के महत्व को आप इसी से समझ सकते हैं कि सावन में कोई भी देवी देवता की पूजा हो या फिर महादेव का दरबार पूरे सावन वहां कजरी सुनाई देती है, तो सावन के महीने में गंगा घाट हो विश्वविद्यालय का क्लासरूम हो या फिर घर का आंगन हर तरफ कजरी की लोक विधा लोकगीत सुनाई देती है और यही बनारस की एक खूबसूरत परंपरा है.

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