एक थ्रो से उड़ाया स्टंप, ताने देने वाले अब मांगते हैं ऑटोग्राफ; पढ़िए टीम इंडिया को विश्वविजेता बनाने वाली दीप्ति शर्मा कैसे बनीं क्रिकेटर

दीप्ति शर्मा ने बढ़ाया परिवार और देश का मान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : साल 2005 में कुछ खिलाड़ी एक मैदान पर क्रिकेट खेल रहे थे. एक खिलाड़ी ने बॉल फेंकी तो वह दर्शक दीर्घा में बैठी 8 साल की बच्ची के पास पहुंच गई. बच्ची ने गेंद उठाई. वहीं से सटीक निशाना लगाकर स्टंप को उड़ा दिया. यह देख सभी हैरान रह गए. इसी मैदान पर एक इंटरनेशनल महिला क्रिकेटर भी मौजूद थीं. बच्ची का यह कारनामा देख वह बोली 'ये बढ़िया क्रिकेटर बनेगी'. दरअसल, यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि दीप्ति शर्मा थीं. इस मैदान में उनके क्रिकेटर भाई सुमित शर्मा खेलने पहुंचे थे, दीप्ति भी भाई का खेल देखने पहुंची थीं. यहीं से उन्हें क्रिकेटर बनने की प्रेरणा मिली. पहले जो लोग उन्हें ताने देते थे, आज वही लोग उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं. पढ़िए महिला विश्वकप में टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने वाली दीप्ति शर्मा की सफलता की कहानी... अहम मैच में बैटिंग और बॉलिंग दोनों में दिखाया कमाल : भारत की बेटियों ने रविवार को आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया को विजेता बनाकर इतिहास रच दिया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस अहम मुकाबले में दीप्ति शर्मा ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अपना कमाल दिखाया. दीप्ति ने 39 रन देकर 5 विकेट झटके. इसके साथ ही 58 गेंदों पर 58 रन भी बनाए. वह पूरे देश में सुर्खियों में हैं. आगरा में तो लोग जश्न मना रहे हैं. पिता ने सुनाई बेटी की कामयाबी की दास्तां. (Video Credit; ETV Bharat) पिता बोले- रिश्तेदार देते थे ताना : ईटीवी भारत ने जगदीशपुरा इलाके के अवधपुरी कॉलोनी के रहने वाले दीप्ति शर्मा के पिता भगवान शर्मा से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि दीप्ति आगरा से जब दूसरे जिलों में खेलने जाती थी तो रिश्तेदार और परिचित ताने देते थे. कहते थे कि बेटे को क्रिकेट खिलाओ, बेटी को कहां अकेले खेलने के लिए भेज देते हो. 'अब लोग तस्वीरें खिंचवाने की सिफारिश करते हैं' : पिता ने बताया कि 'बेटी ने कड़ी मेहनत से खुद को साबित किया. अब लोग उसके साथ तस्वीर खिंचवाने की सिफारिश करते हैं. ऑटोग्राफ मांगते हैं. बेटी कामयाब बनी तो लोगों की सोच भी बदल गई. मैच की मुख्य नायिका रहीं दीप्ति को प्लेयर आफ टूर्नामेंट भी चुना गया, इस पर पिता ने खुशी जताई. कहा कि बेटी ने परिवार समेत पूरे देश का मान बढ़ाया. हार से निराश बेटी का बढ़ाया हौसला : भगवान शर्मा ने बताया है कि टीम इंडिया की बेटियां लगातार 3 मैच हार गईं थीं. फोन पर दीप्ति से बात हो रही थी, टीम की अन्य बेटियां भी कुछ निराश थीं. इस पर मैंने दीप्ति से कहा कि बिल्कुल निराश मत हो, अब आपको एक भी मैच हारना नहीं है. इसके बाद बेटियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. लगातार एक के बाद एक मैच जीते. इसके बाद फाइनल में पहुंची. नतीजा सबके सामने है. मेहनत से मिला मुकाम. (Photo Credit; Graphics) हनुमान जी की भक्त हैं दीप्ति शर्मा : पिता ने बताया कि दीप्ति हनुमान जी की भक्त हैं. वह टीम इंडिया में चुनी गई थी तो कई बार उसके हनुमान भक्त होने पर सवाल उठे. मगर, उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी. दीप्ति आज भी सुबह उठकर हनुमान जी की पूजा करती है. शाम को सोने से पहले भी हनुमान चालीसा पढ़ती है. वह देश में हो या विदेश में किसी जगह गूगल से हनुमान का मंदिर खोजकर वहां दर्शन करने जाती है. 'बेटी आगरा आएगी तो उसका भव्य स्वागत होगा' : उन्होंने बताया कि बेटी जिस भी रूम में ठहरती है, वहां पर लाल कपड़े पर हनुमान जी की मूर्ति को रखकर पूजा करती है. हमें भी वीडियो कॉल करके शाम में हनुमान चालीसा का पाठ कराती है. पिता ने बताया कि जब आगरा आएगी तो उसका भव्य स्वागत किया जाएगा.