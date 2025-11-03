ETV Bharat / state

एक थ्रो से उड़ाया स्टंप, ताने देने वाले अब मांगते हैं ऑटोग्राफ; पढ़िए टीम इंडिया को विश्वविजेता बनाने वाली दीप्ति शर्मा कैसे बनीं क्रिकेटर

साल 2005 में क्रिकेटर भाई का खेल देखने पहुंची थीं दीप्ति, बॉल उन तक पहुंची तो किया सटीक थ्रो, कड़ी मेहनत से चमका सितारा.

दीप्ति शर्मा ने बढ़ाया परिवार और देश का मान.
दीप्ति शर्मा ने बढ़ाया परिवार और देश का मान.
Published : November 3, 2025 at 7:50 PM IST

आगरा : साल 2005 में कुछ खिलाड़ी एक मैदान पर क्रिकेट खेल रहे थे. एक खिलाड़ी ने बॉल फेंकी तो वह दर्शक दीर्घा में बैठी 8 साल की बच्ची के पास पहुंच गई. बच्ची ने गेंद उठाई. वहीं से सटीक निशाना लगाकर स्टंप को उड़ा दिया. यह देख सभी हैरान रह गए. इसी मैदान पर एक इंटरनेशनल महिला क्रिकेटर भी मौजूद थीं. बच्ची का यह कारनामा देख वह बोली 'ये बढ़िया क्रिकेटर बनेगी'. दरअसल, यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि दीप्ति शर्मा थीं.

इस मैदान में उनके क्रिकेटर भाई सुमित शर्मा खेलने पहुंचे थे, दीप्ति भी भाई का खेल देखने पहुंची थीं. यहीं से उन्हें क्रिकेटर बनने की प्रेरणा मिली. पहले जो लोग उन्हें ताने देते थे, आज वही लोग उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं. पढ़िए महिला विश्वकप में टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने वाली दीप्ति शर्मा की सफलता की कहानी...

अहम मैच में बैटिंग और बॉलिंग दोनों में दिखाया कमाल : भारत की बेटियों ने रविवार को आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया को विजेता बनाकर इतिहास रच दिया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस अहम मुकाबले में दीप्ति शर्मा ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अपना कमाल दिखाया. दीप्ति ने 39 रन देकर 5 विकेट झटके. इसके साथ ही 58 गेंदों पर 58 रन भी बनाए. वह पूरे देश में सुर्खियों में हैं. आगरा में तो लोग जश्न मना रहे हैं.

पिता ने सुनाई बेटी की कामयाबी की दास्तां. (Video Credit; ETV Bharat)

पिता बोले- रिश्तेदार देते थे ताना : ईटीवी भारत ने जगदीशपुरा इलाके के अवधपुरी कॉलोनी के रहने वाले दीप्ति शर्मा के पिता भगवान शर्मा से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि दीप्ति आगरा से जब दूसरे जिलों में खेलने जाती थी तो रिश्तेदार और परिचित ताने देते थे. कहते थे कि बेटे को क्रिकेट खिलाओ, बेटी को कहां अकेले खेलने के लिए भेज देते हो.

'अब लोग तस्वीरें खिंचवाने की सिफारिश करते हैं' : पिता ने बताया कि 'बेटी ने कड़ी मेहनत से खुद को साबित किया. अब लोग उसके साथ तस्वीर खिंचवाने की सिफारिश करते हैं. ऑटोग्राफ मांगते हैं. बेटी कामयाब बनी तो लोगों की सोच भी बदल गई. मैच की मुख्य नायिका रहीं दीप्ति को प्लेयर आफ टूर्नामेंट भी चुना गया, इस पर पिता ने खुशी जताई. कहा कि बेटी ने परिवार समेत पूरे देश का मान बढ़ाया.

हार से निराश बेटी का बढ़ाया हौसला : भगवान शर्मा ने बताया है कि टीम इंडिया की बेटियां लगातार 3 मैच हार गईं थीं. फोन पर दीप्ति से बात हो रही थी, टीम की अन्य बेटियां भी कुछ निराश थीं. इस पर मैंने दीप्ति से कहा कि बिल्कुल निराश मत हो, अब आपको एक भी मैच हारना नहीं है. इसके बाद बेटियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. लगातार एक के बाद एक मैच जीते. इसके बाद फाइनल में पहुंची. नतीजा सबके सामने है.

मेहनत से मिला मुकाम.
मेहनत से मिला मुकाम.

हनुमान जी की भक्त हैं दीप्ति शर्मा : पिता ने बताया कि दीप्ति हनुमान जी की भक्त हैं. वह टीम इंडिया में चुनी गई थी तो कई बार उसके हनुमान भक्त होने पर सवाल उठे. मगर, उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी. दीप्ति आज भी सुबह उठकर हनुमान जी की पूजा करती है. शाम को सोने से पहले भी हनुमान चालीसा पढ़ती है. वह देश में हो या विदेश में किसी जगह गूगल से हनुमान का मंदिर खोजकर वहां दर्शन करने जाती है.

'बेटी आगरा आएगी तो उसका भव्य स्वागत होगा' : उन्होंने बताया कि बेटी जिस भी रूम में ठहरती है, वहां पर लाल कपड़े पर हनुमान जी की मूर्ति को रखकर पूजा करती है. हमें भी वीडियो कॉल करके शाम में हनुमान चालीसा का पाठ कराती है. पिता ने बताया कि जब आगरा आएगी तो उसका भव्य स्वागत किया जाएगा.

साल 2017 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में रनरअप रही थी, उस दौरान जब बेटी आगरा आई थी तो भी उसका स्वागत किया गया था.

दीप्ति ने कड़ी मेहनत से हासिल किया मुकाम.
दीप्ति ने कड़ी मेहनत से हासिल किया मुकाम.

भाई सुमित यूपी टीम के तेंज गेंदबाज थे : भगवान शर्मा और सुशीला देवी के घर में दीप्ति शर्मा का जन्म 24 अगस्त 1997 को हुआ. पिता रेलवे से रिटायर हैं. जबकि सुशीला शर्मा प्रधानाचार्या रहीं हैं. भगवान शर्मा ने बताया कि बेटा सुमित शर्मा उर्फ बाला भी अच्छा क्रिकेटर रहा है. वह यूपी टीम का तेज गेंदबाज रह चुका है.

सुमित जब क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाता था तो दीप्ति भी उसके साथ जाती थी. उस दौरान उसकी उम्र 8 साल ही थी.

'ये बेटी बढ़िया क्रिकेटर बनेगी' : पिता ने बताया कि साल 2005 में दीप्ति मैदान के बार बैठकर मैच देख रही थी. तभी बॉल उसके पास आई. दीप्ति ने बॉल उठाई और सीधा थ्रो किया. बॉल सीधी स्टंप पर लगी. वहां आगरा की इंटरनेशनल क्रिकेटर व पूर्व सलेक्टर हेमलता काला मौजूद थीं. उन्होंने पूछा कि ये बच्ची कौन है. इस पर बेटे सुमित ने कहा कि ये मेरी छोटी बहन है. इस पर हेमलता ने कहा कि 'ये बेटी बढ़िया क्रिकेटर बनेगी'.

पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस भी करती थीं दीप्ति : हेमलता ने आगे कहा कि इस बच्ची को खिलाओ. मैं तुम्हारी (सुमित) गारंटी नहीं ले पाऊंगी लेकिन ये लड़की आगे चलकर टीम इंडिया में खेलेगी. आगरा का नाम रोशन करेगी. इसके बाद दीप्ति को कलम के साथ ही क्रिकेट से जोड़ दिया गया. वह पढ़ाई के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाने लगी. मैदान पर घंटों मेहनत करती थी. खेल की हर बारीकी वह जुनून के साथ सीख रही थी.

बहन के लिए भाई ने छोड़ दी नौकरी : भगवान शर्मा ने बताया कि बेटा सुमित अंडर 19 और अंडर 23 में यूपी की तरफ से खेल चुका है. इसके बाद नौकरी की. दीप्ति का चयन यूपी टीम में हुआ. इसके बाद दीप्ति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. दीप्ति ने भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाई. साल 2014 में भारत के लिए पहला डेब्यू मैच खेला. टीम में जगह पक्की होने पर सुमित ने नौकरी छोड़ दी.

सुमित ने बहन के लिए किया त्याग : सुमित सुबह और शाम बहन को लेकर मैदान पर जाता था. वह प्रैक्टिस कराता था. वह नियमित रूप से बहन के लिए यह जिम्मेदारी उठा रहा था. इसी की बदौलत दीप्ति के खेल में लगातार निखार आता गया. बहन के लिए उसका त्याग काम आया. दीप्ति ने अब तक 4 टेस्ट, 86 वनडे और 104 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी है. इस सफर में दीप्ति के नाम 3314 रन हैं. वह 229 अंतरराष्ट्रीय विकेट भी चटका चुकी है.

पिता ने बताया कि साल 2020 में दीप्ति को अर्जुन पुरस्कार मिला था. इसके पहले आगरा की महिला क्रिकेट टीम की शान पूनम यादव भी को भी यह अवार्ड मिला था.

ईटीवी से दीप्ति ने वीडियो कॉल पर की बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

'मेरा ड्रीम पूरा हुआ, एंजॉय कर रहे जीत : दीप्ति शर्मा ने ईटीवी भारत के संवाददाता से वीडियो कॉल पर बातचीत की. इसमें उन्होंने बताया कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना मेरा सपना था. यह कल के मैच में पूरा हो गया. मैं हर बार मैच में जब भी मैदान पर उतरती हूं, बॉल और बैट से अच्छा प्रदर्शन करने पर फोकस रहता है.

टूर्नामेंट में मैंने 22 विकेट लिए हैं. इसके लिए मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. यह मेरा सपना था जो पूरा हो गया. मैच में सभी ने शानदार प्रदर्शन किया. इसकी बदौलत टीम इंडिया को जीत मिली. हम इस जीत को अब इंजॉय कर रहे हैं. दीप्ति ने अपनी बहन और मां सुशीला देवी से भी वीडियो कॉल पर बातचीत की.

यह भी पढ़ें : Watch: विश्वकप में टीम इंडिया को जिताने वाली आगरा की दीप्ति के घर जश्न, देखें वीडियो

WOMENS WORLD CUP
ALL ROUNDER PLAYER SUCCESS STORY
HOW DEEPTI SHARMA BECAME CRICKETER
आगरा क्रिकेटर दीप्ति शर्मा
AGRA DEEPTI SHARMA

