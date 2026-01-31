ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में महिला खेल कूद प्रतियोगिता, नारी शक्ति ने दिखाया दम, 400 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

बलौदाबाजार में महिला खिलाड़ियों ने खेल कूद प्रतियोगिता में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है.

Sports competition in Balodabazar
बलौदाबाजार में खेल कूद प्रतियोगिता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 3:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार:महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है. आज के दौर में नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे है. ऐसा ही उदाहरण बलौदाबाजार में देखने को मिला. शुक्रवार को जिला मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता ने यह साफ कर दिया कि जिले की बेटियां खेल के हर मोर्चे पर आगे बढ़ने को तैयार है. 9 से 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की लगभग 400 महिला खिलाड़ियों ने 10 विभिन्न खेलों में हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया.

नारी शक्ति ने खेल में दिखाया दम

बलौदाबाजार में महिला खेल कूद प्रतियोगिता में नारी शक्ति ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आई महिला खिलाड़ियों ने एक समान जोश के साथ मैदान में उतरकर यह साबित किया कि अवसर मिलने पर वे किसी से पीछे नहीं हैं.वॉलीबॉल, खो-खो, रस्साकसी, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसी स्पर्धाओं में महिला खिलाड़ियों ने कड़ा मुकाबला किया. खेल के दौरान दर्शकों की तालियों और उत्साहवर्धन से खिलाड़ियों का हौसला और भी बढ़ता नजर आया.

अंडर-18 वर्ग में महिला खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन

  • 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में युवा महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.
  • वॉलीबॉल में कसडोल की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि भाटापारा दूसरे और पलारी तीसरे स्थान पर रहा
  • खो-खो में भाटापारा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, कसडोल दूसरे और सिमगा तीसरे स्थान पर रहा
  • रस्साकसी में सिमगा की टीम ने बाजी मारी, जबकि पलारी द्वितीय और कसडोल तृतीय स्थान पर रहा
  • बैडमिंटन में व्यक्तिगत और युगल मुकाबले खासे रोमांचक रहे. सिंगल्स में प्रीति वैद्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तान्या शर्मा द्वितीय और अनायशा सोनी तृतीय स्थान पर रहीं
  • बैडमिंटन डबल्स में तान्या शर्मा और अनायशा सोनी की जोड़ी ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि प्रचिती वैद्य और अदा की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही.

एथलेटिक्स में महिला खिलाडियों ने रफ्तार से जीता दिल

  • एथलेटिक्स स्पर्धाओं में महिला खिलाड़ियों की मेहनत और अनुशासन साफ झलका
  • 18 वर्ष से कम आयु वर्ग में 100 मीटर दौड़ में प्रतिज्ञा ने प्रथम, मासूम ध्रुव ने द्वितीय और सिमरन साहू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया
  • 400 मीटर दौड़ में हीरा निषाद प्रथम, प्रतिज्ञा साहू द्वितीय और साक्षी साहू तृतीय रहीं
  • तवा फेंक में खुशी ने प्रथम, तान्या शर्मा ने द्वितीय और प्रतिज्ञा ने तृतीय स्थान हासिल किया

इन परिणामों ने यह साबित किया कि जिले की बेटियां केवल टीम गेम्स ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत खेलों में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं.

18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन

  • 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिला खिलाड़ियों ने अनुभव के साथ खेल भावना को दर्शाया
  • वॉलीबॉल में भाटापारा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बलौदाबाजार द्वितीय स्थान पर रहा
  • खो-खो में भी भाटापारा की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, बलौदाबाजार दूसरे और पलारी तीसरे स्थान पर रहा
  • रस्साकसी में पलारी की टीम प्रथम, बलौदाबाजार द्वितीय और भाटापारा तृतीय स्थान पर रहा
  • बैडमिंटन सिंगल्स में पुष्पांजल ने प्रथम, खुशबू ने द्वितीय और सनीया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया
  • बैडमिंटन डबल्स में पुष्पांजल और खुशबू की जोड़ी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि रीवा और मानसी की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही

एथलेटिक्स में महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन

100 मीटर दौड़ में प्राची प्रथम, खिलेश्वरी वर्मा द्वितीय और त्रिवेणी सेन तृतीय स्थान पर रहीं.

400 मीटर दौड़ में माधुरी ध्रुव प्रथम, पायल सोनी द्वितीय और कावेरी निषाद तृतीय स्थान पर रहीं.

तवा फेंक में ओमिन बंजारे प्रथम, सान्या महिलांगे द्वितीय और बिंदू पैकरा तृतीय स्थान पर रहीं.

विजेता खिलाड़ियों को बांटे गए पुरस्कार

प्रतियोगिता के समापन पर पुष्पराज वर्मा द्वारा विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए. उन्होंने सभी महिला खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि खेल महिलाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है. उन्होंने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, अनुशासन और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया. पुरस्कार वितरण के दौरान खिलाड़ियों के चेहरों पर आत्मविश्वास और गर्व साफ दिखाई दे रहा था. कई खिलाड़ियों के लिए यह पहला बड़ा मंच था, जिसने उनके भीतर आगे बढ़ने की नई ऊर्जा भरी.

महिला सशक्तिकरण की तस्वीर हुई पेश

यह प्रतियोगिता केवल खेल आयोजन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस पहल के रूप में सामने आई है. बड़ी संख्या में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी यह दर्शाती है कि समाज में खेल को लेकर सोच बदल रही है और बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं. जिला स्तरीय मंच पर मिली यह पहचान कई खिलाड़ियों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा बनेगी.

छत्तीसगढ़ में बंदूकबाज शिक्षक पर शिक्षा विभाग का एक्शन, तीन साल तक नहीं बढ़ेगी सैलरी

बस से अबूझमाड़ पहुंचे सीएम साय, बच्चों से किया संवाद, महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त की जारी

केंद्रीय बजट 2026: देश की अर्थव्यवस्था से लेकर छत्तीसगढ़ के विकास तक क्या होंगे बड़े ऐलान, अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रम्हे की नजर से जानिए

TAGGED:

SPORTS COMPETITION IN BALODABAZAR
WOMEN IN ATHLETICS AND GAMES
बलौदाबाजार में महिला खिलाड़ी
छत्तीसगढ़ में खेलकूद प्रतियोगिता
WOMENS SPORTS COMPETITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.