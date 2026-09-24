दिल्ली में पार्कों और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी, दो दिन में 379 लोग गिरफ्तार
उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत डीडीए, एमसीडी अधिकारियों के साथ बैठक कर पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के आदेश दिए थे.
Published : September 24, 2026 at 6:51 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना के बाद अब दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत शहर के पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगातार सघन तलाशी अभियान (कॉम्बिंग ऑपरेशन) चलाए जा रहे हैं.
महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने और आम जनता, विशेषकर महिलाओं के मन से डर दूर कर सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है. पुलिस की इस विशेष अभियान के तहत सेंट्रल रेंज के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में पिछले दो दिनों में कुल 379 लोगों को गिरफ्तार किया गया है या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है.
दो दिनों तक चला ताबड़तोड़ कॉम्बिंग ऑपरेशन
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय रेंज के तहत आने वाले इलाकों में 22 और 23 सितंबर को चिन्हित सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील हॉटस्पॉट पर विशेष सर्च ऑपरेशन चलाए गए. इस दौरान पुलिस टीमों ने पार्कों और आसपास के इलाकों को खंगाला. सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत कुल 379 लोगों को दबोचा गया. इसके अलावा, दिल्ली आबकारी अधिनियम, कोटपा (COTPA), जुआ अधिनियम के साथ-साथ बीएनएसएस (BNSS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत भी आवश्यक कानूनी कदम उठाए गए हैं.
इन इलाकों में की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई
राजधानी के कई प्रमुख थाना क्षेत्रों में पुलिस ने यह अभियान चलाया. दरियागंज इलाके में पांच पार्कों की सघन जांच की गई और 66 लोग पकड़े गए. वहीं, जामा मस्जिद इलाके में कई सार्वजनिक स्थलों को खंगाला गया, जहां 45 लोगों के खिलाफ धारा 65 और अन्य कार्रवाई की गई. मिंटो रोड कॉम्प्लेक्स पार्क, शिवाजी पार्क, डीबीजी पार्क, नेहरू पार्क और शास्त्री पार्क जैसे प्रमुख पार्कों में ताबड़तोड़ चेकिंग हुई. इस दौरान आबकारी अधिनियम और बीएनएसएस के तहत 60 लोगों को हिरासत में लिया गया और तीन वाहन भी जब्त किए गए.
इसी तरह हौज काजी, पहाड़गंज और पटेल नगर इन इलाकों में पांच पार्कों की जांच के दौरान 82 लोगों को पकड़ा गया. प्रसाद नगर में आबकारी अधिनियम की धारा 40(ए) के तहत 23 लोगों पर शिकंजा कसा गया, जबकि जुआ अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई.
'ब्रोकन विंडोज' थ्योरी के तहत हो रहा सुरक्षा ऑडिट
दिल्ली पुलिस केवल चालान या गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अप्रोच के तहत सार्वजनिक स्थलों का विस्तृत सुरक्षा ऑडिट भी कर रही है. इसके तहत पुलिस टीमें डार्क स्पॉट्स (अंधेरे वाले स्थान), टूटी हुई बाउंड्री फेंसिंग, अवैध अतिक्रमण और असुरक्षित एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स की शिनाख्त कर रही है. इन कमियों को सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग और नगर निगम जैसी नागरिक एजेंसियों को तुरंत रिपोर्ट भेजी जा रही है, ताकि समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें. इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में अव्यवस्था को कम करना और पुलिस की विजिबिलिटी को बढ़ाना है.
सड़कों पर उतरीं महिला पुलिसकर्मी, 'पिंक स्कूटर' से गश्त
महिलाओं की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मियों को मैदान में उतारा गया है. संवेदनशील इलाकों में 'पिंक स्कूटर' पर सवार होकर ऑल-महिला पेट्रोलिंग स्क्वॉड लगातार निगरानी रख रहा है और फुट पेट्रोलिंग के जरिए सुरक्षा को पुख्ता कर रहा है.
संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेंट्रल) मधुर वर्मा के अनुसार,
"हमारा मकसद बिल्कुल साफ है सार्वजनिक स्थल आम जनता के लिए हैं और इन्हें असामाजिक तत्वों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता. यह महज एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि व्यवस्था और सुरक्षा बहाल करने के लिए चलाया गया एक निरंतर एरिया-डोमिनेशन प्रोग्राम है. हमारा लक्ष्य हर सार्वजनिक जगह को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है."
बता दें कि बुधवार को ही उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार समेत डीडीए, एमसीडी अधिकारियों के साथ बैठक कर पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के आदेश दिए थे. विशेष पुलिस आयुक्त देवेश श्रीवास्तव ने भी महिला सुरक्षा से जुड़े तमाम उपायों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और जरूरी निर्देश दिए हैं.
महिला कांग्रेस का कड़ा रुख: पार्कों में सुरक्षा की मांग
दिल्ली के कालकाजी स्थित आस्था कुंज पार्क में 21 सितंबर की रात एक 17 वर्षीय युवती के साथ हुए गैंगरेप के बाद राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आक्रोश और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के दौरान तथा दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, गुरुवार को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ज्योत्सना गोगिया ने राजधानी में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ बढ़ते अपराध और उनकी सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को ज्ञापन सौंपकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तथा पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय और उचित सहायता उपलब्ध कराने की मांग रखी है.
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