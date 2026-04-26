महिला आरक्षण पर भाजपा ने कहा- 830 सीट पर थी रिजर्वेशन की योजना, कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
सरगुजा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर राजनीति तेज, महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी-अपनी पार्टी का पक्ष रखा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 26, 2026 at 9:00 AM IST
सरगुजा: देशभर में महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है. हाल ही में लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे के साथ परिसीमन (डीलिमिटेशन) का विषय भी सामने आया, जिसके बाद दोनों दल आमने-सामने आ गए हैं. एक तरफ भाजपा विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है. सरगुजा में भी महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी का पक्ष रखा.
क्या है पूरा मामला?
महिला आरक्षण बिल साल 2023 में ही पास हो चुका था, जिसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का प्रावधान है. इस बिल को उस समय सभी दलों, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, ने समर्थन दिया था. लेकिन अब जब परिसीमन से जुड़ा मुद्दा सामने आया, तो विपक्ष ने इसका विरोध किया, जिससे विवाद और बढ़ गया. भाजपा का कहना है कि परिसीमन और जनगणना के बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे महिलाओं को आरक्षण का अधिक लाभ मिलेगा. वहीं कांग्रेस का आरोप है कि महिला आरक्षण के नाम पर सरकार अलग एजेंडा लागू करना चाहती है.
सीट बढ़ेगी तो हमें ही फायदा होगा- दिव्या
भाजपा की ओर से सरगुजा जिला पंचायत सदस्य दिव्या सिंह सिसोदिया ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार देने में बाधा डाली जा रही है. भाजपा का तर्क है कि 2023 में पास हुआ बिल तुरंत लागू नहीं किया गया क्योंकि पहले जनगणना और परिसीमन जरूरी था. उनका कहना है कि भविष्य में सीटें बढ़कर लगभग 830 हो सकती हैं, जिससे महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा.
जब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना था और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता था, तब इस प्रक्रिया को रोक दिया गया. यह महिलाओं के अधिकारों का हनन है और यह बहुत ही दुख और शर्म की बात है.- दिव्या सिंह सिसोदिया, सदस्य जिला पंचायत
कांग्रेस का पलटवार
भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया. पूर्व विधायक अम्बिका सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि परिसीमन के तरीके और समय पर सवाल उठा रही है. कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी, इसलिए उन्हें महिला विरोधी कहना गलत है.
अगर कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ होती तो 2023 में यह बिल पास नहीं हो पाता. हम महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके नाम पर जो परिसीमन का मुद्दा लाया जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं.- अम्बिका सिंहदेव, पूर्व विधायक
बीजेपी महिला मोर्चा से भी कांग्रेस की अपील
अंबिका सिंहदेव ने तो भाजपा महिला मोर्चा की बहनों से भी अपील करते हुए कहा कि बात की गहराई में जाएं. कहां मजबूती है, कहां कौन उनको कमजोर कर रहा है, बात को समझें. कहीं से सुनी बातों पर ध्यान ना दें. वैसे कहने को तो लोग खुद बहुत कुछ कह जाते हैं. इंसान खुद को नॉन बायोलॉजिकल भी कह जाते हैं. पर वह सच्चाई थोड़ी हो जाती है.
पूरे विवाद की जड़ महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन का मुद्दा बन गया है. भाजपा इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ रही है वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक रणनीति बता रही है.