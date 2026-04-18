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महिला आरक्षण मुद्दे पर BJP आक्रामक: राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन

नारी शक्ति वंदन अधिनियम रोकना महिलाओं के अधिकारों पर सीधा प्रहार: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन
राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 18, 2026 at 5:34 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने शनिवार को महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल गांधी के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उनके बयानों और कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया गया. इस दौरान हज़ारों की संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी. इस प्रदर्शन में दिल्ली की मुख्यमत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, सांसद कमलजीत सेहरावत, बांसुरी स्वराज, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बड़े नेता पहुंचे.

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, "यहां दिल्ली की समस्त नारी शक्ति एकत्रित हुई है और इस बात का विरोध कर रही है कि कल लोकसभा में विपक्ष के लोगों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित नहीं होने दिया. सभी महिलाएं इस बात से बेहद नाराज़ हैं, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं." वहीं, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की मंशा ही इस विधेयक को पास नहीं होने देने की थी. केंद्रीय मंत्री ने इस घटनाक्रम को शर्मनाक और दुखद बताते हुए कहा कि इससे देश की महिलाओं का मनोबल टूटता है.

वहीं, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपना विकास विरोधी चरित्र प्रदर्शित किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल महज एक विधायी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें निर्णय लेने की मुख्यधारा में लाने का एक ऐतिहासिक कदम था. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की प्राथमिकता में महिला सशक्तिकरण कभी रहा ही नहीं.

"मेरा दिल बहुत रो रहा है. कल जब संसद में बिल पास नहीं हो पाया, तो आपने PM मोदी का चेहरा ज़रूर देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने दर्द और आँसुओं को रोककर रखा. मेरा तो उठने का भी मन नहीं कर रहा था. कांग्रेस, SP, AAP, TMC और DMK ने इस देश की महिलाओं को चुनौती दी है. महिलाएँ उन्हें इसका जवाब देंगी. मुझे खुशी है कि वे (महिलाएँ) आज यहाँ आई हैं और हम उनके समर्थन में आए हैं."- मनोज तिवारी, BJP सांसद

बता दें कि भारत की संसद में वर्तमान में महिलाओं के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है. लोकसभा में केवल लगभग 14 प्रतिशत और राज्यसभा में करीब 17 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं में यह आंकड़ा करीब 10 प्रतिशत के आसपास है. इस घटनाक्रम ने एक बार फिर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है, और आने वाले समय में इस पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है.

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